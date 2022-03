Hace unos días, la Comunidad de Madrid otorgó el Premio Internacional del Deporte 2021 a la Quinta del Buitre y allí estuvo Isabel Díaz Ayuso luciendo la camiseta del Real Madrid. «Yo tengo en mi teléfono una nota que se llama ‘cosas buenas de ser presidenta’, en la que anotó eventos que me pasan y que vivo… Como éste. Porque además, es mi equipo», reconoció la presidenta. Madridista confesa, Ayuso se reivindica en esta entrevista como un auténtico «talismán» para el equipo blanco. No hay partido al que vaya, asegura, que no gane el Real Madrid. Un mérito del que también hace gala su partner, el alcalde José Luis Martínez-Almeida, reconocido seguidor del Atlético. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que asistirá este domingo al encuentro contra el Fútbol Club Barcelona en el Bernabéu, charla con Eduardo Inda sobre su afición futbolera. Es un avance de la entrevista que, este lunes, ofrecerá OKDIARIO, y en la que Ayuso hablará, por primera vez en un medio escrito, sobre la crisis histórica del PP.

Pregunta.- ¿Va a ir al partido?

Respuesta.- Sí.

P.- ¿Y quién quiere que gane?

R.- El Real Madrid, sin ninguna duda.

P.- El que tiene que ir es Almeida que nos da suerte…

R.- Bueno, perdona, al Madrid la que le da suerte soy yo.

P.- ¿No ha perdido nunca el Madrid yendo usted?

R.- Estando yo nunca, nunca, ni en baloncesto ni en fútbol. El problema es que tengo siete equipos entre Primera y Segunda División y para mí el Fuenlabrada, el Leganés, el Getafe, el Rayo o el Atleti… todos son mis equipos. Y luego están los equipos femeninos, el rugby, las federaciones… Tengo que elegir porque si no, no haría otra cosa. Intento ir lo justo porque luego tengo que hacer muchas más cosas. Pero si juega contra el Barcelona hay que estar ahí. Eso es obligado.

P.- O sea que usted es como el señor Almeida, talismán.

R.- Sí, sí. Y al Atlético también le doy suerte, que lo sepas. A mis atléticos también les doy buenas vibraciones cuando vamos. Sí, sí. ¿Viste que a la Quinta del Buitre le dimos un premio? Me vino bien para hacer un fichaje de mi Gobierno, porque a todos los atléticos se les ve venir a la primera, pero no sabía cuáles eran los madridistas de mi Gobierno, así que me vino bien porque puse ojos de lince cuando subí al atril y dije ‘a ver dónde estáis los madridistas’.

P.- ¿Y quiénes eran?

R.- Pues Enrique Ossorio, Enrique López, mi jefe de prensa, mi jefe de gabinete, pero la mayoría son atléticos. Hay atléticos por todas partes, afortunadamente. Yo creo que lo más divertido en el deporte es que tengas un equipo con el que batallar. Si no, imagínate qué aburrimiento. Y los atléticos le dan sentido al Madrid. Y los madridistas a los atléticos. Nos echaríamos mucho de menos si uno de los dos equipos desapareciera. Yo cuando hay un partido contra el Barça, pues disfruto. Digo, a ver por cuánto les ganamos y eso me da unas satisfacciones tremendas.

P.- ¿Qué le parece cómo lo está haciendo Florentino Pérez?

R.- Francamente bien. Y no sólo el Madrid está en muy buen momento, además nos demuestra que siempre es un club que da muy buenas noticias a Madrid. Estamos deseando que finalicen por fin las obras del templo, como digo yo, para poder disfrutar de un recinto único en el mundo. Es una de las mejores obras de ingeniería que se están desarrollando ahora mismo y no sólo va a traer mucho beneficio económico a Madrid sino también el disfrute de grandes eventos deportivos y culturales que son marca Madrid. Y en momentos de tanta zozobra y de tanta tristeza ver que nuestro empuje sigue adelante y que se inauguran sitios como este hace que todo merezca la pena. Lo que hacen desde el Real Madrid es Marca Madrid y también Marca España.

P.- Y van a fichar a Mbappé y a Haaland, con lo cual va a hacer el mejor equipo del mundo.

R.- Bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Pero se puede reforzar, siempre es mejorable (risas).