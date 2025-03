Ayuso: «Los ataques de Sánchez hacia mí se pueden considerar machistas»

En esta parte de la entrevista, Isabel Díaz Ayuso denuncia abiertamente que la campaña de ataques que sufre desde el Gobierno y su entorno mediático tiene un claro componente machista. Según la presidenta madrileña, algunos ministros cruzan líneas personales con descalificaciones que no se permitirían contra un hombre, mientras que otros, directamente, ni merecen respuesta por su «lamentable» forma de hacer política.

Ayuso contrapone esa estrategia de desgaste con lo que ella considera la realidad de Madrid: una comunidad en pleno auge, con servicios públicos funcionales, dinamismo económico y prestigio internacional. Y advierte: la distancia entre la opinión publicada y lo que de verdad piensa la gente es cada vez mayor.

La presidenta enmarca esta ofensiva política como parte de un intento más profundo por deformar la verdad, manipular el tablero democrático y avanzar hacia lo que califica como una «democracia popular no liberal», donde —según ella— ya no impera la ley, sino la lógica del «vale todo».

P.- ¿Y no tiene un componente machista esta campaña?

R.- Por supuesto. Basta con ver cómo me hablan algunos ministros, cómo me insultan. De muchos ni siquiera pienso hablar. No los tengo en consideración. Pero su forma de hacer política es lamentable. Y lo mismo ocurre en el entorno mediático que orbitan alrededor de Moncloa. Pero hay algo que no entienden: es tan fácil como apagar la televisión o desconectar. Y la ciudadanía ya no se deja manipular tan fácilmente. Hay una distancia abismal entre lo que intentan imponer como opinión pública y lo que realmente piensan los ciudadanos.

Madrid está en un momento único. Aquí se vive con libertad, las calles están llenas de vida, los comercios funcionan, los hospitales atienden con dignidad a cualquier español, venga de donde venga. Se puede comprar de lunes a domingo. Los servicios están para ayudar. Y lo más importante: hay una administración cercana, que resuelve los problemas reales de la gente.

Madrid es referente internacional. Donde vas, te preguntan qué está pasando en Madrid. Hay ilusión, hay movimiento. Esa es la verdad que les duele.

Los ciudadanos no son idiotas. Ven cómo en el Gobierno hay 22 ministerios que no paran de pelear entre sí. Su foto de familia es Otegi y Puigdemont gobernando desde Waterloo. Y mientras tanto, los medios públicos que pagamos todos están al servicio del poder de turno.

Lo que está ocurriendo no es otra cosa que una operación para retorcer la verdad e imponer una visión. Porque desde la razón, desde el convencimiento, este Gobierno no tiene nada que ofrecer. No pueden competir en igualdad de condiciones, y por eso intentan romper el tablero, las reglas, y avanzar hacia una democracia popular no liberal. Y eso, sinceramente, es lo más peligroso de todo. Porque la democracia liberal se basa en el respeto a la ley, al Estado de Derecho. En cambio, en una democracia popular vale todo: es el dos contra uno, aunque sea ilegal. Y hacia ahí nos están llevando.