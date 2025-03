Isabel Díaz Ayuso: «Puigdemont es el presidente de facto del Gobierno de España»

Si Pedro Sánchez se piensa que Isabel Díaz Ayuso (Madrid, 1978) se va a amedrentar con sus campañas sicilianas, va dado. Lo demuestra en esta entrevista en la que responde sin paños calientes a la revelación de secretos perpetrada contra su novio, al hecho de que le endosen unos presuntos fraudes fiscales cometidos cuando ni siquiera era pareja de Alberto González Amador y al calificativo de «asesina» que le ha adjudicado la izquierda por las muertes en las residencias de ancianos durante el Covid. A este último respecto PSOE y Sumar olvidan que la competencia en la materia era de Pablo Iglesias y que Madrid se situó en la media de mortalidad. Hay Ayuso para rato para desgracia de un Pedro Sánchez que sigue sin aprender lo obvio: cada ataque a la presidenta de la Comunidad dispara la intención de voto del PP madrileño y provoca sistemáticamente víctimas entre las filas socialistas y comunistas. No es hipérbole sino purita estadística.

PREGUNTA.- Me imagino que se indignará profundamente cuando le llaman «asesina» por el tema de las residencias. Residencias que, conviene recordarlo, eran competencia de Pablo Iglesias Turrión durante la pandemia. ¿Qué siente cuando escucha ese tipo de acusaciones?

RESPUESTA.- Lo veo como el resultado del embrutecimiento de un proyecto político cada vez más pequeño y más repudiado por la sociedad, tanto en España como en Madrid. Nadie tiene derecho, después de cinco años de esfuerzo, crecimiento y apertura en Madrid, a someter a los ciudadanos a esta tortura y a borrar la verdad de lo vivido.

Fueron meses —casi dos años— de solidaridad, de entrega. De aplausos. De ciudadanos haciendo lo mejor que podían, mientras los sanitarios se vestían con bolsas de basura porque el Gobierno central fue incapaz de traer material sanitario de calidad. Gente fabricando con lo que tenía para ayudar a médicos, enfermeros, a todos los profesionales sanitarios. Toda la sociedad cumpliendo con las normas, paso a paso, para salir adelante juntos.

Y ahora, cinco años después, esta campaña que afirma que hubo órdenes políticas para dejar morir a personas mayores de forma deliberada es repugnante. Es ruin. Es mezquina. Sólo recibimos cartas de ciudadanos pidiendo que saquen a sus padres o abuelos de esas cifras manipuladas. Geriatras, sanitarios, profesionales que nos escriben diciendo que se sienten abochornados, que esto reabre heridas muy profundas. Se está causando un dolor inmenso. Y quienes impulsan este relato están quedando como lo que son: miserables.

Esto no fue un virus de Madrid. Fue una pandemia global. Y las cifras lo demuestran.

P.- No hubo más fallecidos en residencias en Madrid que en otras comunidades autónomas…

R.- No, no los hubo. Pero eso parece no importar. El mensaje implícito es que los mayores de otras comunidades no importan, que los muertos se reparten según conveniencias burocráticas o ideológicas. Como si los muertos de unos y de otros no fueran todos ciudadanos que fallecieron durante una pandemia que azotó al mundo entero.

Usar esos muertos como arma arrojadiza me parece algo horrible. Llevo cinco años callando, pero hay que decirlo: el Gobierno, además de su gestión durante la pandemia —con comités de expertos inventados, con cierres ilegales—, carga con una cifra total de fallecidos en España que ni siquiera puede concretar. De Madrid, en cambio, parecen tenerlo todo clarísimo. Hablamos de alrededor de 130.000 muertos en todo el país.

P.- Oficialmente, son 123.000.

R.- Sea como sea, deberíamos cerrar este asunto. Por respeto a la verdad y por respeto a los ciudadanos, que no se merecen esto. Y menos ahora. Sólo hay que mirar cómo están hoy las calles de Madrid, cómo se ha reforzado el sistema sanitario, cómo se trabaja en esta comunidad entre todos. Madrid se ha convertido en un referente mundial. La izquierda, con su envidia y su rencor, ha convertido la muerte en una herramienta política. Pero en realidad, eso sólo los retrata a ellos.

P.- Pedro Sánchez retrasó el cierre por el 8M, presionado por sus socios de Podemos y los que hoy son Sumar. ¿Eso provocó miles de muertos adicionales?

R.- La Organización Mundial de la Salud emitió avisos desde finales de diciembre, pero especialmente en enero, febrero y marzo. ¿Qué hizo el Gobierno? Nada. Por incapacidad, por torpeza y por sectarismo.

Y no fue sólo por la manifestación del 8M. Durante diez días antes ya estaban dándonos la «turra» con su idea de cómo ser mujeres según el feminismo mal entendido de este Gobierno. Ese feminismo que ahora sabemos en qué ha acabado. Basta escuchar a algunos ministros que tratan a las mujeres como mercancía.

Pero insisto, el 8M fue sólo una parte. Lo más grave fue todo lo anterior: conciertos, aglomeraciones, transporte público abarrotado… En la Comunidad de Madrid, con una densidad de población altísima, cada día viajan en metro más personas que la población de algunas regiones enteras. Y toda esa gente estuvo desprotegida, hasta que Madrid actuó.

Nosotros fuimos los primeros en tomar decisiones. Y eso es lo que el Gobierno no soporta: que Madrid se plantó y lideró. Si se hubieran tomado medidas en enero o febrero —cerrar aeropuertos, puertos, establecer controles sanitarios…—, la historia habría sido muy diferente.

P.- ¿Se habrían evitado miles de muertos?

R.- No quiero ni pensarlo, sinceramente. Pero si en vez de actuar el 9 y 10 de marzo lo hubiéramos hecho todos en febrero, es evidente que el impacto habría sido menor. No tengo ninguna duda.

Querellas por difamación

P.- ¿Ha presentado ya la querella contra Reyes Maroto?

R.- Sí, ya están los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid trabajando en ello.

P.- ¿Va a perdonarla?

R.- No. No podemos dejarlo pasar. Porque eso no es libertad de expresión, es difamación. Se están imputando delitos. Y lo más grave: se acusa a profesionales que se dejaron la piel por salvar vidas, de ser cómplices de asesinatos. No hay nada más vil. Algunos políticos tendrán que responder ante los tribunales. Mientras tanto, yo seguiré centrada en mi trabajo, que es precisamente lo que intentan que no haga, distraerme.

P.- ¿Contra quién más se van a querellar?

R.- Sé que hay algunos ex ministros o ex diputados de Podemos y Sumar implicados, pero no tengo los nombres exactos ahora. Eso lo están gestionando los servicios jurídicos.

P.- ¿Son unas diez querellas?

R.- No tengo el número exacto. Sé que hay al menos tres en trámite de las que tengo conocimiento directo.

P.- ¿Y quiénes serían los otros dos?

R.- No lo recuerdo en este momento. Lo que sí sé es que la intención es hacerme daño. Buscan deslegitimar el proyecto que fortaleció a la Comunidad de Madrid, que nos llevó de 30 a 65 escaños. Fue la gestión de la pandemia y también la económica.

Y ahora lo que quieren es desmontarlo todo, paso a paso. Pretenden deshumanizarme, convertir mi figura en la de una mujer sin corazón, sin principios. Pero si yo me dejara arrastrar por esto, no podría hacer lo importante. Por eso son los servicios jurídicos, con criterio profesional y rigor jurídico, quienes están llevando adelante estas acciones. Ellos marcan dónde se cruzan las líneas.

Sánchez, el Ejército y el 2 de mayo

P.- Cambiando de tema. El Gobierno de Pedro Sánchez ha prohibido el desfile militar del 2 de mayo, una tradición con más de 40 años en Madrid —y también durante la Segunda República—, ¿Qué opina?

R.- Es una fractura artificial entre las Fuerzas Armadas y el pueblo de Madrid. El Ejército es una de las instituciones más valoradas, junto con la Corona y la Guardia Civil. Basta ver cómo, en cada desfile, niños, mayores, personas de toda condición salen a las calles a apoyar a sus militares, a darles las gracias.

Esto demuestra que el Gobierno ha perdido todos los límites. No respetan los contrapoderes ni la pluralidad política. Actúan como si el Ejército, los medios públicos, los funcionarios… todo les perteneciera.

Y no olvidemos que el 2 de mayo conmemora el alzamiento del pueblo español —que tuvo lugar en Madrid— contra la invasión napoleónica. Desde las Cortes de Cádiz ya se reconocía ese vínculo entre Madrid, España y sus Fuerzas Armadas. Por eso, desde hace años, el desfile del 2 de mayo es una tradición.

El año pasado fue especialmente bonito. Hubo un pasodoble con ritmo de chotis que no elegimos nosotros, pero fue maravilloso. Y, claro, como gustó tanto, como tuvo tanta acogida, eso irritó profundamente a Moncloa.

Piensan que el Ejército es suyo, que el Estado les pertenece. Pero no es así. Espero sinceramente que rectifiquen. Hemos enviado cartas a la ministra correspondiente y seguiremos haciendo todo lo posible para que recapaciten.

P.- ¿Le ha llamado Pedro Sánchez para darle alguna explicación? (Y la ministra Robles?

R.- No, no. Pero yo sí le he llamado. Le he escrito a Robles. Y ahora espero que esto se reconduzca, porque no me están quitando el desfile a mí, se lo están quitando al pueblo de Madrid. El daño no es personal. Me da una pena enorme, por supuesto, pero no es algo que me afecte sólo a mí. Además, sé de buena tinta que una gran mayoría en el Ejército se siente dolida ante decisiones como esta, porque quieren estar con su gente, con su pueblo.

P.- El Ejército ha sufrido más de cien asesinatos a manos de ETA, y ahora Bildu —la ETA política— es socio del Gobierno. ¿Qué le parece que Pedro Sánchez utilice políticamente a unas Fuerzas Armadas que tanto han sufrido?

R.- Es otro síntoma más de un Gobierno débil, el más débil de la democracia. Un Gobierno que se apoya en pactos bochornosos de los que antes renegaba públicamente. Ahí está la hemeroteca. Pero como necesita aparentar una mayoría que no tiene, ha decidido echarse al monte y apropiarse de todo: las empresas, la vida de los ciudadanos, el Ejército, los funcionarios… Todo es suyo. Todo es de Sánchez. Todo le pertenece: la Justicia, la Administración, las instituciones… Pero esto ya empieza a molestar incluso a los suyos. Porque cuando alguien se cree dueño del Ejército, ya no hablamos de política, sino de un tinte autoritario que debería preocupar a cualquiera, incluso a los votantes del PSOE. Lo que tenemos en Moncloa ya no es un gobierno, es otra cosa.

P.- Usted ha retirado la invitación a los miembros del Gobierno para los actos y celebraciones del 2 de mayo en la Real Casa de Correos. ¿Y si intenta presentarse alguien como Bolaños? ¿Tendrán que sacar a la jefa de protocolo para impedírselo?

R.- Mientras no regresen las Fuerzas Armadas a su casa, a la Puerta del Sol, no hay normalidad institucional. Si eso se reconduce, volveremos al orden y al respeto institucional que merece un día como ese. Porque, además, este Gobierno nunca muestra interés en otros días autonómicos… salvo para venir aquí, a Madrid, a generar polémica. Tienen otras 16 comunidades autónomas para buscar bronca si quieren.

Sánchez, «carcoma institucional»

P.- ¿Por qué la odia tanto Pedro Sánchez? Porque cada vez que se enfrenta a usted en las urnas, sale trasquilado. Entiendo que, humanamente, le tenga rabia.

R.- Tuvimos ocasión de conocerle bien durante la pandemia. Supimos cómo trabaja y cómo piensa. Y desde entonces hemos estado denunciando lo mismo. Alguien que tiene planes tan calculados, y que de pronto queda al descubierto como el rey desnudo, no lo lleva bien. Especialmente si no admite crítica ni contrapoder alguno.

Yo le critico como se ha hecho siempre en democracia: en los medios, en debates, de forma pública. Pero él responde utilizando medios que ya no son legales ni democráticos. Ahí están los fiscales, la Abogacía del Estado, los informes a medida. Esa es la diferencia entre él y nosotros.

Yo soy una mujer crítica, sí, pero respeto las reglas. Él las rompe. Y por eso estamos donde estamos: en el mayor deterioro institucional desde que comenzó la democracia en España. Es un proceso de carcoma institucional que va a costar mucho reparar.

PSOE, «una montaña de escándalos»

P.- Y en ese uso del Estado para vengarse de usted, está el caso de la Agencia Tributaria contra su pareja, Alberto González Amador. Lo más curioso es que el 90% de los presuntos delitos fiscales se habrían cometido antes siquiera de que se conocieran. ¿No es esto machista?

R.- Desde luego que lo parece. Por mucho menos se ha acusado de machismo a otros. Yo no suelo escudarme en mi condición de mujer, pero sí veo que se utiliza el vínculo personal para intentar desprestigiar mi gestión. Lo hacen para dañar el trabajo que se realiza desde Madrid, que es hoy el motor económico de España: solidario, pujante, imprescindible.

Y hay que aclararlo: no son «varios delitos», como quieren hacer creer. Parece que hablan de quince. Él tendrá que responder ante Hacienda como cualquier autónomo o empresario. Tiene derecho a defender su inocencia y lo hará en unas semanas. Y, efectivamente, cuando ocurrieron esos hechos yo ni siquiera le conocía. Él es uno más entre miles de proveedores de empresas que trabajan con la Comunidad de Madrid. Jamás ha venido a esta casa a hacer negocios. Nunca he utilizado mi cargo para obtener nada. Ni una sola vez.

Y eso es precisamente lo que más les molesta: no tienen por dónde atacarme. Jamás he beneficiado a nadie desde estas instituciones. No puedo decir lo mismo de lo que ocurre en Moncloa: ahí están la mujer del presidente, su hermano… Con informes fabricados, con instituciones al servicio de sus intereses. Informes que ni los propios técnicos se atreven a firmar de la vergüenza. Y curiosamente, a ellos nadie les inspecciona.

En mi entorno, la gente sigue trabajando en lo mismo que hacía hace cinco, diez, quince años. En el suyo, todos cambiaron de vida desde que llegaron al poder. Y eso lo dice todo.

Esa es una de las grandes diferencias. Da igual lo que ocurra con el número dos del PSOE, el que fue el ministro más relevante de la pasada legislatura. Lo están protegiendo sin pudor, pese a que la Justicia le ha retirado el pasaporte. Pero aparece Ábalos: El novio de Ayuso. Se destapa una trama de hidrocarburos que implica a varios ministerios: El novio de Ayuso. Aparecen casos de explotación sexual de chicas jóvenes a cambio de pisos y empleos públicos. Pero… ¿el titular cuál es? El novio de Ayuso.

Sale información sobre la mujer del presidente, que podría haber montado su oficina en la calle Serrano y ejercer su actividad con total normalidad —tiene derecho a ello—, pero no, todo ha ocurrido dentro de La Moncloa. Y aun así, el relato sigue siendo el novio de Ayuso. Da igual lo que pase en el muro de Sánchez: la cortina de humo siempre es él.

Todo eso es un abuso absoluto. Están utilizando a esta persona constantemente para tapar una montaña de escándalos como no se ha visto en democracia.

P.- ¿No le parece un poco carca responsabilizar a una mujer por lo que hace su pareja? Suena casi surrealista. Él tiene su vida y usted la suya, ¿no?

R.- Sobre todo porque somos dos personas adultas, independientes. Y más aún si hablamos de una relación reciente. Es que ni siquiera nos conocíamos durante los momentos más duros de la pandemia, cuando algunos intentan retrotraer todo y señalarme por lo que él hizo antes de conocerme.

«Sánchez quiere destruirme»

P.- Volvemos al concepto de pareja del franquismo, donde la mujer dependía del hombre.

R.- Exacto. Si lleváramos 20 años construyendo patrimonio conjunto, gestionando empresas… todavía se podría entender el debate. Pero nada más lejos. Lo cierto es que todo vale cuando se trata de mí. Lo que necesita el presidente es destruirme anímicamente. Es lo único que puede intentar.

P.- Una obsesión patológica o diría freudiana…

R.- Sí. Necesita que yo me vaya, necesita que la sociedad me deteste al menos una décima parte de lo que le detestan a él. Por eso intenta, a toda costa, deshumanizarme. Y cuando el jefe da la orden, con lealtad perruna, todos los demás lo siguen. Así tengo que aguantar insultos diarios de 22 ministros, delegados del Gobierno, funcionarios y medios públicos. Y jamás he hecho algo parecido con mis adversarios políticos en la Comunidad de Madrid, ni con alcaldes ni con nadie.

P.- Eso también indica lo mucho que le temen políticamente. Si fuera insignificante, la ignorarían. Pero no lo es.

R.- Claro. El problema es que no tienen por dónde atacarme. No hacemos otra cosa que trabajar. En mi Gobierno cumplimos el programa. Y encima tenemos un equipo pequeño, ejecutivo, eficaz.

P.- ¿Cuántos consejeros tiene usted?

R.- Nueve. Y cada uno toca a dos o tres ministros en el Gobierno central. Estamos todo el día gestionando, mientras ellos están todo el día atacando. Porque el jefe ha chasqueado los dedos, y eso les da vía libre para decir barbaridades.

Pero como no tienen nada, lo único que les queda es intentar que me derrumbe emocionalmente, que sea yo la que me vaya por agotamiento.

P.- ¿Y no tiene un componente machista esta campaña?

R.- Por supuesto. Basta con ver cómo me hablan algunos ministros, cómo me insultan. De muchos ni siquiera pienso hablar. No los tengo en consideración. Pero su forma de hacer política es lamentable. Y lo mismo ocurre en el entorno mediático que orbita alrededor de Moncloa.

Pero hay algo que no entienden: es tan fácil como apagar la televisión o desconectar. Y la ciudadanía ya no se deja manipular tan fácilmente. Hay una distancia abismal entre lo que intentan imponer como opinión pública y lo que realmente piensan los ciudadanos. Los ciudadanos no son tontos.

Madrid está en un momento único. Aquí se vive con libertad, las calles están llenas de vida, los comercios funcionan, los hospitales atienden con dignidad a cualquier español, venga de donde venga. Se puede comprar de lunes a domingo. Los servicios están para ayudar. Y lo más importante: hay una Administración cercana que resuelve los problemas reales de la gente.

Madrid es referente internacional. Donde vas, te preguntan qué está pasando en Madrid. Hay ilusión, hay movimiento. Esa es la verdad que les duele.

Los ciudadanos no son idiotas. Ven cómo en el Gobierno hay 22 ministerios que no paran de pelear entre sí. Su foto de familia es Otegi y Puigdemont gobernando desde Waterloo. Y mientras tanto, los medios públicos que pagamos todos están al servicio del poder de turno.

Lo que está ocurriendo no es otra cosa que una operación para retorcer la verdad e imponer una visión. Porque desde la razón, desde el convencimiento, este Gobierno no tiene nada que ofrecer. No pueden competir en igualdad de condiciones, y por eso intentan romper el tablero, las reglas, y avanzar hacia una democracia popular no liberal. Y eso, sinceramente, es lo más peligroso de todo.

Porque la democracia liberal se basa en el respeto a la ley, al Estado de Derecho. En cambio, en una democracia popular vale todo: es el dos contra uno, aunque sea ilegal. Y hacia ahí nos están llevando.

P.- Viendo quiénes tienen ustedes como rivales: Almeida en el Ayuntamiento, usted en la Comunidad… y enfrente, Reyes Maroto y Óscar López. ¿Seguro que no han sobornado ustedes a Sánchez para que les ponga a esos dos chollos delante? Porque, sinceramente, son un regalo.

R.- [Ríe] La verdad es que… si de mí dijera alguien como [Víctor] Aldama que soy una pesada, me plantearía retirarme. Imagínate. Pero no, no están ahí para gobernar ni para ganar. Eso está claro. Están colocados con dos fines: uno, hacer el mayor daño posible; y dos, quedarse en pie cuando el proyecto de Pedro Sánchez se desplome —porque caerá de golpe—. Cuando eso ocurra, sólo quedarán los que le deben todo. No puede haber críticos, no puede haber independientes. Por eso se rodea de gente sin trayectoria, sin prestigio que perder. Así es más fácil someterlos.

El «devastador» fiscal general

P.- ¿Qué le parece que el fiscal general del Estado siga en su puesto?

R.- No sólo sigue: maniobra, impone fiscales, interfiere en procesos judiciales. Cuando hablas con medios internacionales, lo primero que preguntan es: «¿Cómo puede eso ser posible?». Es devastador para la imagen de España. No somos conscientes del daño institucional y reputacional que se está causando.

Los inversores huyen de países donde no hay garantías jurídicas. Si creen que sus negocios pueden ser expropiados o que las reglas del juego cambian según convenga al poder, no vienen. Y eso es lo que está empezando a pasar.

P.- Y si encima se hacen públicos datos fiscales privados…

R.- Es que ese es el colmo. España corre el riesgo de convertirse en un país donde la seguridad jurídica no existe. Y eso espanta la inversión, la innovación y los puestos de trabajo. Ya está ocurriendo: lo que iba a venir, deja de venir. Las empresas no se fían.

Y mientras tanto, siguen castigando a Madrid por su éxito, como con el Impuesto de Patrimonio o las amenazas de condonación de deuda, que son una violación flagrante del Estado de Derecho.

Aun así, Madrid está en su mejor momento. Y mi pregunta diaria es: ¿cómo estaríamos Madrid y España entera si tuviéramos un Gobierno que remara a favor?

¿Habrá elecciones limpias?

P.- ¿Cree que las próximas elecciones generales serán plenamente libres?

R.- Quiero pensar que sí. Pero sinceramente, me espero cualquier cosa del Gobierno. No confío en ellos, pero sí en los funcionarios y en el marco que nos da la Unión Europea. Creo que habrá elecciones limpias en el recuento… pero no necesariamente en las condiciones. Ya vimos lo que hicieron con la convocatoria, cómo manipularon el calendario y compraron voluntades con dinero público.

P.- En Madrid, en voto presencial, el PP arrasó. Pero en el voto por correo, la diferencia con el PSOE se redujo muchísimo. ¿No resulta sospechoso?

R.- Lo que fue evidente es que la convocatoria electoral buscaba que la gente no votara. Que todo estuviera confuso, que se dividiera el voto. Utilizaron los medios públicos en una campaña bochornosa, mientras ellos pactaban con Bildu, Esquerra y Sumar. Invirtieron la verdad y apelaron a emociones como el orgullo o el feminismo, que luego abandonaron sin miramientos.

Lo que vamos a ver en las próximas elecciones es más de lo mismo: compra masiva de publicidad, manipulación mediática, dinero público inyectado en productoras para influir desde RTVE. Intentarán moldear la opinión pública a toda costa.

P.- Imaginemos que el PP y Vox consiguen mayoría para formar Gobierno. Usted me ha dicho en otras entrevistas que cree que Sánchez se resistiría a dejar el poder. ¿Lo sigue pensando?

R.- Sí, lo mantengo. Más que el Gobierno en sí, es el presidente. Pactará con quien sea para no abandonar la Moncloa. Es su única obsesión.

P.- Pero si el PP y Vox logran mayoría absoluta, ¿cree que él aún así intentaría maniobras para resistirse?

R.- No tendría margen. Cuando el sistema colapse, lo hará como un castillo de naipes. No se puede engañar a todos todo el tiempo. El problema de España hoy se llama «escaño».

Mientras reciba los siete escaños de los que depende, seguirá. Esos escaños vienen de grupos como los independentistas —una minoría rabiosa que odia a España pero hoy tiene más poder que nunca— o los comunistas de Sumar, que si pierden el sillón se vuelven a sus casas okupas de donde vinieron. No tienen una trayectoria previa ni alternativa real.

Y esos siete escaños harán lo que haga falta para mantener el tinglado: aprobarán lo que sea, callarán lo que sea. El presidente amnistiará a los suyos, usará la ley como arma, perseguirá a jueces, a medios libres… y protegerá a los que le rodean, como ya hizo con los ERE o con el procés.

Van a hacer lo que sea con tal de mantenerse en el poder, para protegerse. Y una vez que todo esté resuelto, dejarán a España atrás. Pero no lo van a conseguir, porque estoy convencida de que Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular gobernarán pronto.

El plan de este Gobierno es dejar una España desmotivada, con el sector privado destruido, un gasto público disparado y un abandono social absoluto. Ellos, mientras tanto, se habrán asegurado un futuro gracias a sus contactos, para dejar el país endeudado hasta las cejas. Y que venga otro a arreglarlo.

Ese desapego por España, por el futuro, por las nuevas generaciones… es lo que realmente daña. No hay amor por el país, ni respeto por lo que hemos sido y por lo que deberíamos seguir siendo.

Casos ‘Begoña’ y ‘David Sánchez’

P.- Begoña Gómez está tetraimputada y David Azagra —David Sánchez Pérez-Castejón— pentaimputado. ¿A su juicio, son dos corruptos?

R.- Eso deberá determinarlo un juez. Pero políticamente, la situación no tiene justificación. Son personas que se han beneficiado claramente por ser «la mujer de» y «el hermano de». Han utilizado la posición del presidente del Gobierno para prosperar en negocios y participar en actividades que, de otro modo, no habrían estado a su alcance. Eso, desde el punto de vista político, es inaceptable.

P.- ¿Y eso no es corrupción?

R.- Que lo diga un juez. Pero a mí ya me parece motivo suficiente para que este presidente hubiese dimitido. En cualquier país serio, esto habría provocado su salida inmediata. Mira Portugal: han convocado elecciones por muchísimo menos.

P.- Es que es mucho menos.

R.- Muchísimo menos. Lo ves también cuando hablas con periodistas internacionales: no entienden cómo este escándalo no ha provocado ya la dimisión del presidente. No comprenden cómo no le da ni siquiera vergüenza torera para apartarse por un mínimo de ética, aunque fuera simbólicamente.

P.- La Universidad Complutense depende de la Comunidad de Madrid. Fue esta universidad la que otorgó la cátedra a Begoña Gómez sin ser licenciada siquiera. ¿Van a hacer algo para evitar que se repitan escándalos así?

R.- Es verdad que la autonomía universitaria concede mucho margen. También hay casos en los que personas con una carrera profesional destacada —empresarios, artistas…— participan en actividades universitarias, como cursos, conferencias… Pero en este caso concreto, tal y como han explicado los comparecientes en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, estamos ante algo completamente anómalo. Nadie había visto nunca algo igual.

Y luego está la utilización del software…

P.- No fue sólo uso. Fue apropiación.

R.- Sí, apropiación. Todo lo que ha salido a la luz en esa comisión deja en mal lugar a una de las mejores universidades de España. La Complutense es la segunda en número de alumnos, la primera presencial. Detrás de ella hay un enorme prestigio, grandes catedráticos, investigación de primer nivel. No podemos permitir que todo eso se vea empañado.

Desde el Gobierno regional estamos trabajando en una nueva Ley de Universidades para reforzar el sistema y evitar que se repitan casos así.

P.- ¿Van a impedir legalmente que una persona, que ni siquiera es licenciada, pueda ocupar una cátedra?

R.- Desde luego. Y también impediremos que se utilice esa posición para hacer negocios desde la universidad.

Eso es precisamente lo que se está investigando ahora. Pero no se trata de si la Comunidad de Madrid puede impedirlo o no: lo impide ya el Código Penal. Los mecanismos judiciales están funcionando. Nuestro trabajo como gobierno es otro: evitar que los verdaderos problemas de la universidad se sigan enquistando.

Tenemos que romper la endogamia, abrir las universidades al talento y al mérito, y trabajar para que sean cada vez más prestigiosas. Madrid ya es líder en sanidad, innovación, creación de empleo y grandes eventos. Quiero que también lo sea en ciencia, investigación y formación profesional.

Y, sobre todo, apelo a la ilusión. Quiero que la Universidad Pública, y especialmente la Complutense —que además es mi casa, donde yo estudié—, sea motivo de orgullo para todos, como lo es nuestra sanidad. No puede estar siempre en el foco por polémicas o escándalos. Mi obligación es trabajar para dignificarla, mientras la Justicia hace su parte.

P.- ¿Debería dimitir el rector Joaquín Goyache, que ha permitido estos presuntos delitos, por acción o por omisión?

R.- Fue elegido hace, creo, unos dos años por el Claustro Universitario. Por ahora no se ha abierto ese debate internamente.

P.- ¿Cree que hay motivos para que coja el petate y regrese a su departamento, dejando el rectorado?

R.- No sé si crear una crisis en la Universidad Complutense ahora mismo sería lo mejor. Lo que sí tengo claro es que lo que no puede permitirse es la falta de libertad, los escraches sistemáticos, y que la universidad pública sea noticia una y otra vez por cuestiones negativas.

P.- Los escraches son semanales cada vez que va alguien del centroderecha.

R.- Y eso es precisamente lo que hay que erradicar. La Complutense —y todas las universidades públicas de Madrid— tienen excelentes investigadores, profesores de primer nivel y proyectos punteros. ¿Dónde queda todo eso? Esa es mi preocupación: que lo bueno también se vea y se valore.

Yo quiero que quien se matricule en una universidad pública madrileña lo haga con orgullo. Yo misma, en los años noventa, me esforcé al máximo en la Selectividad porque quería ir a la pública. Lo hice por convicción, y quiero que esa misma ilusión la tenga cada joven que la elige hoy.

P.- Presidenta, si le propongo lo que ahora mismo le voy a decir a Pedro Sánchez, me diría que no, porque no puede salir a la calle. Cada vez que lo hace, lo insultan. Pero con usted… ¿le importaría que sigamos la entrevista caminando por las calles de Madrid?

R.- Claro que sí. Si quieres que hagamos un paseíllo, dame un poco de crema solar —que aquí somos de piel clara— y nos vamos. Podemos dar una vuelta, tomar una caña y charlar con la gente.

P.- ¿Un poco de periodismo tabernario?

R.- [Ríe] Me encanta. Además, por aquí pasa gente de toda España y del mundo. Es muy bonito ver cómo te dan su opinión desde fuera, cómo sienten Madrid como su casa. Eso me gusta mucho. Es su capital, y como toda nación, necesitamos una referencia, un punto de encuentro, un lugar donde volver a empezar.

El Gobierno ha intentado descapitalizar Madrid, diluir su peso simbólico para debilitar el sentido nacional. Pero no les ha salido. Y ver que no cala ese discurso, me llena de orgullo. Porque los españoles son mucho más inteligentes y generosos de lo que este Gobierno cree.

P.- Pues vamos.

R.- ¡Vamos, claro que sí!

Menores inmigrantes

P.- Le quería preguntar por el tema del reparto de menores extranjeros no acompañados. ¿Qué va a hacer con ese regalo envenenado del Gobierno?

R.- Vamos a recurrirlo al Tribunal Constitucional porque vulnera múltiples artículos de la Constitución, empezando por la autonomía financiera de las comunidades. Invade competencias, complica el cumplimiento de la Ley del Menor y desequilibra nuestras cuentas. Hay muchas razones jurídicas, pero también políticas. El problema de la inmigración ilegal sin control no para de crecer porque este Gobierno lanza un mensaje muy claro a las mafias: «Operad todo lo que queráis, que aquí tenéis unos cooperadores dispuestos».

P.- ¿Y Madrid quiere cooperar?

R.- Madrid siempre ha cooperado. Aquí conviven ciudadanos de todas partes del mundo, como puedes ver sólo con salir a la calle. Y muchos han venido a trabajar, a levantar la economía, a hacer labores que otros no quieren, pero no se trata sólo de eso. Han encontrado aquí su hogar, quieren formar una familia, emprender, contribuir. Y desde la Comunidad de Madrid eso lo vemos con ilusión y lo respaldamos.

P.- Pero Pedro Sánchez insiste con el reparto de menas… Sí, y lo hace con saña. Sólo hay que ver los números. Madrid va a recibir casi 40 veces más menores que Cataluña, teniendo menos población.

R.-Lo hacen para provocar. Lo hacen porque alimentan el discurso nacionalista, que no es amor a lo propio, sino odio a lo ajeno. Para el nacionalismo catalán, ir contra Madrid, perjudicarla, es un divertimento. Son fans de hacer eso. Pero los madrileños no entramos en ese juego. Al contrario: aquí, los catalanes están en su casa, como cualquier otro español. Nosotros no alimentamos ese discurso. Pero ellos sí necesitan que estemos todo el día hablando del agravio y en la gresca, porque eso alimenta el nacionalismo y, con ello, los votos. Por eso permiten que Junts sea quien imponga el reparto… y hasta lo anuncian.

P.- Puigdemont es el presidente de facto del Gobierno de España.

R.- Por supuesto.

P.- ¿Y qué opina de que el alcalde socialista de Fuenlabrada, Javier Ayala, se niegue a acoger a los menores que le corresponden, teniendo plazas disponibles?

R.- Es increíble. Sólo en los centros improvisados en Campamento y en Alcalá de Henares hay cerca de 3.000 plazas para mayores. Y cada año, por Barajas, entran unas 400.000 personas. Pero el gran problema para el PSOE en Madrid es un centro de menores con 96 plazas, bien acondicionado y con formación profesional incluida.

Mientras tanto, ellos hacinan a personas en instalaciones estatales que están en pésimas condiciones. Esa es la diferencia. Lo que demuestra una vez más su hipocresía: utilizan a la inmigración igual que lo hacen con el feminismo o la orientación sexual, como pancartas que luego no respetan. En el fondo, para ellos, el inmigrante es un problema… cuando está en su municipio.

P.- Que vayan a protestar a La Moncloa, ¿no?

R.- Pues tendrán que explicarlo ellos. Pero quiero recordar que la Comunidad de Madrid no tiene competencias en inmigración, extranjería, fronteras ni seguridad. El problema lo crean ellos, y cuando explota, nos lo trasladan a nosotros. Les conviene la tensión. Cuanta más, mejor.

DANA, Mazón y Moncloa

P.- ¿Carlos Mazón debe dimitir?

R.- En este momento, lo prioritario es seguir trabajando por Valencia. Queda muchísimo por hacer: en infraestructuras, comercio, empleo. No creo que crear una crisis política ayude a nada ahora mismo.

Cuando se analice en su justa medida lo que hizo cada administración y qué competencias tenía cada una, podremos hablar con rigor. Pero eso, hoy por hoy, no se está haciendo.

P.- ¿Y por qué nadie pregunta por lo que pasó el 29 de octubre? ¿Qué hicieron la señora Ribera, la AEMET, la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Generalitat…?

R.- ¿Quién garantiza que, de haberse hecho las obras necesarias, la catástrofe no se habría evitado, como ocurrió con el desvío del Turia en Valencia? ¿Por qué hubo riadas en municipios donde no había llovido? ¿Dónde estaban los avisos? ¿Quién estaba en cada puesto?

Esto es como sacar un capítulo aislado de una serie para montar una campaña contra una sola persona y un solo gobierno. Me parece profundamente injusto. Y no olvidemos que el Gobierno central, en las horas y días posteriores, no hizo nada.

P.- Tardaron cuatro días en enviar ayuda.

R.- Yo lo tengo claro: si me subo a un helicóptero y veo que 78 pueblos están en la situación en la que estaban, monto un campamento de urgencia, me quedo allí varios días y movilizo al Ejército. Eso es lo que cualquier gobierno responsable habría hecho. Pero aquí, nada.

Hubiera movilizado a todo el Ejército, a todos los recursos públicos del Estado, y desde un campamento de emergencia organizado desde Moncloa habría coordinado una respuesta sin precedentes para salvar vidas. Algunas todavía podían estar en vehículos, en garajes… También para evitar más pérdidas materiales, animales, daños evitables. Eso es lo que yo habría hecho.

P.- ¿Quién tiene más responsabilidad por las consecuencias de la DANA: el Gobierno central o el autonómico?

R.- No sé quién tiene más. Sí sé lo que yo habría hecho si fuera el presidente del Gobierno. Porque el año pasado, en septiembre de 2023, yo viví una DANA en Madrid. No fue comparable, ni de lejos, pero afectó gravemente a diez pueblos.

Entonces activamos una alerta que al principio provocó burlas, pero se demostró que fue clave. Y cuando tuve que actuar, no me pregunté de qué color político era cada ayuntamiento. Simplemente actuamos. Restauramos puentes —cuatro, uno de ellos patrimonio—, polideportivos, carreteras, campos de fútbol… Todo reconstruido en menos de un año.

No hice mapas ideológicos. Me dio igual quién gobernaba cada municipio. Eran ciudadanos que necesitaban ayuda. Lo frívolo y profundamente irresponsable es usar esa tragedia para señalar, en vez de ayudar.

P.- ¿Mazón debe dimitir?

R.- A estas alturas de legislatura, lo que hay que hacer es trabajar. No estamos para elecciones ni para alimentar campañas. Valencia necesita reconstrucción, soluciones urgentes, y eso es lo que debemos apoyar desde Madrid.

Yo he visto la emoción de los madrileños pidiendo ayuda para los valencianos. Gente que se me acercaba llorando en una tienda, pidiéndome que no escatimáramos recursos. Me lo decían de corazón: «Son españoles como nosotros».

Y cuando estuve en el funeral de las víctimas, muchos valencianos nos daban las gracias por la ayuda. Les pusimos líneas de autobús desde los pueblos más afectados para llevarles alimentos, desayunos, café caliente a los conductores… Todo lo que estaba en nuestra mano.

Y después de eso, seguir señalando a una sola persona me parece inhumano, desproporcionado. La Justicia está actuando. Ya habrá urnas. Pero ahora, Valencia necesita otra cosa: soluciones.

P.- ¿Dónde se ve dentro de cuatro años?

R.- No lo sé. Tengo muchos proyectos en marcha y pienso en ellos, no en fechas. Estoy centrada en que todo lo que hemos puesto en pie se consolide.

P.- Va camino de batir el récord de permanencia en la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

R.- No lo he pensado. Creo que Esperanza Aguirre estuvo unos diez años. Gallardón también estuvo mucho. Pero yo no me detengo a contar.

Ahora mismo, quiero ver cómo se consolidan el Gran Premio de Fórmula 1, el proyecto de Hispanidad —que está más vivo que nunca—, el plan «Milla Canal» en Chamberí para cultura, deporte y familias, los nuevos desarrollos en Vallecas y Carabanchel, los polos de vivienda y vida para todos los municipios… Son muchas cosas que antes no existían y que ha impulsado mi gobierno. No me lo quiero perder.

P.- ¿Y eternizarse?

R.- Ni de broma. Lo digo como buena liberal. Gobernar es una responsabilidad, y cuanto más tiempo pasa, más pesa. Hay que saber que uno no es imprescindible, que debe haber renovación. Como hice yo con mi generación. Y te aseguro que nadie en mi familia está organizando nada, ni está pensando en heredar nada. Al contrario: muchos Ayuso —primos, familiares cercanos— probablemente respirarán tranquilos cuando yo me vaya, porque ahora mismo no lo están pasando bien.

P.- ¿Algún día en la política nacional?

R.- ¡Ya estoy! Esta es la casa de todos los españoles. Y con la cantidad de veces que me mencionan en el Congreso, en el Senado, en cada discurso del presidente o sus ministros… creo que ya formo parte activa de la política nacional.

P.- ¿Pero se ve más allá?

R.- Dudo mucho que haya algo más bonito que esto. Este puesto es un privilegio: estar al servicio de España desde Madrid. ¿Lo has visto en la calle? La emoción con la que la gente de toda España se siente representada por lo que hacemos aquí.

Madrid es su casa, su capital, su lugar de referencia. Y eso es lo más bonito que puede pasarte. Sí, gestiono lo local, los servicios públicos madrileños, pero siempre con visión nacional. Porque los madrileños, antes que nada, somos españoles.

P.- Pues nada, presidenta. Muchas gracias y buena suerte.

R.- Gracias a vosotros, por vuestro tiempo y por esta charla.