La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ironizado este sábado sobre la presunta crisis entre Pedro Sánchez y los separatistas a raíz del espionaje con Pegasus. La dirigente madrileña opina que ese desencuentro no tendrá consecuencias y que la relación entre el presidente socialista y sus aliados no se va a romper porque es «un negocio». «No vais a romper porque tenéis un negocio. ¿Qué le vais a dar ahora al independentismo? Más dinero de todos los españoles y más independencia. Y la corruptela sigue, sigue la corruptela. No va a cambiar nada», ha lamentado durante su intervención en un acto de partido en Arganda de Rey (Madrid).

«Estamos viendo en portadas ‘tenemos que hablar’. Venga, por favor. Si habláis lo que os da la gana a espaldas de todos, cuando os da la gana, que sois lo más oculto que hay», ha criticado.

Ayuso ha avisado que «las consecuencias» serán para los ciudadanos. «No son para el Partido Popular, no son para el resto de los partidos políticos que sí creemos en la Constitución Española y en el abrazo que nos dimos en el 78 y en nuestras instituciones. Las consecuencias son para los ciudadanos y para la marca España», ha concluido.

Las escuchas telefónicas con el programa Pegasus han tensado las relaciones de Sánchez y sus aliados separatistas. Sin embargo, se evita hablar de ruptura. Los partidos independentistas son claves para que el socialista se mantenga en La Moncloa y, por ello, Sánchez trata de calmar los ánimos. Este viernes, el presidente del Gobierno aceptó la exigencia del catalán Pere Aragonés de mantener una reunión urgente sobre este asunto. Además, Sánchez ha reiterado su intención de volver a reunir la mesa de negociación bilateral con la Generalitat y «de avanzar en el diálogo». «El Gobierno quiere superar estas turbulencias, no crear más. Las turbulencias pasarán y se superarán», afirmó durante la clausura de la reunión anual del Círculo de Economía, en Barcelona.

Los separatistas han dado una vuelta a sus exigencias y no se conforman con las explicaciones ofrecidas por la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, en la Comisión de Secretos Oficiales, quien admitió las escuchas legales a 18 dirigentes independentistas. Reclaman la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuyo cargo está, por ahora, a resguardo.