El intervencionismo del Gobierno sobre las compañías eléctricas amenaza la estabilidad del Ejecutivo. Tras salvar los muebles dentro de la coalición, con una cesión casi total a los postulados de Podemos en forma de Real Decreto, esa actitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez les aleja de uno de sus socios más fiables: el PNV. El aviso de los nacionalistas vascos llega por ese sometimiento de los socialistas a sus compañeros de gabinete que ha cambiado por completo su estrategia con respecto a estas compañías. «Por cosas así, caen gobiernos», recuerdan desde Sabin Etxea.

El partido liderado por Andoni Ortuzar afea una vez más la forma en la que ha actuado Moncloa. Sin información y con «mucha improvisación», recalcan desde el País Vasco. El PNV, que gobierna esa comunidad junto a los socialistas, acusa a Sánchez de «no ser capaz de gestionar la presión de Podemos». Consideran que el presidente «da más importancia a la estabilidad interna de la coalición que a la del Gobierno, descuidando demasiado a los partidos que le apoyan». Aunque no son de sobresaltos, los de Ortuzar saben dar golpes de autoridad con consecuencias irreversibles. Basta con recordar el apoyo al PSOE en la moción de censura que hizo caer a Mariano Rajoy cuando nadie lo esperaba.

El Real Decreto con las medidas urgentes que aprobó el Ejecutivo en Consejo de Ministros hace unas semanas debe ser convalidado este jueves en el Congreso. Ahí se empezarán a visualizar las discrepancias con socios como el PNV. Fuentes monclovitas consultadas por este periódico, por las consecuencias que pueda tener, dicen estar tranquilos. Es su respuesta predeterminada en estos casos, aunque luego la realidad les arrolle y les obligue a negociar in extremis a cambio de más cesiones.

En el entorno de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se empeñan en desligar esa polémica de la negociación de los Presupuestos para la que no ven peligrar las cuentas públicas, al precio que sea. Sin embargo el equipo económico del Gobierno carga contra el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera por cómo se han hecho las cosas.

Los ultimátums del PNV

Si algo tiene el PNV es que es de fiar. En eso coinciden prácticamente todos los dirigentes de PSOE y PP que, en algún momento, han pasado por el Gobierno. Por eso las advertencias de los nacionalistas vascos no se desprecian, como sí ocurre con otros socios. Y aunque a veces lo hacen para presionar de cara a lograr sus intereses políticos, la mayoría de ocasiones su convencimiento les lleva a dar ultimátums que obligan al Gobierno de turno a activar toda la maquinaria para no sufrir una derrota en el Congreso. Sánchez no quiere ningún sobresalto en un momento de estabilidad política. Cualquier salida de carril podría poner fin a la legislatura.

Enfado con Iberdrola: «Nos boicotean»

En el entorno de Pedro Sánchez hay un enfado evidente e importante con una de las principales compañías eléctricas: Iberdrola. El Gobierno es muy claro: «Nos boicotean». Focalizan especialmente ese cabreo en la figura del presidente de la empresa, Ignacio Sánchez Galán. El fichaje del socialista Antonio Miguel Carmona, que avanzó este periódico en exclusiva, es «buena muestra de esa guerra que la eléctrica ha empezado contra nosotros», apuntan en Moncloa.

Sánchez sabe que juega con fuego y por eso todas las decisiones se analizan al detalle. Teresa Ribera se reunirá el miércoles, antes de la convalidación en el Congreso, con los principales directivos del sector. Pero la intranquilidad reina en el complejo presidencial.