La Audiencia ordena subastar el Ferrari y 8 coches de lujo de Aldama sin esperar a una condena

La Audiencia Nacional ha ordenado subastar el Ferrari y ocho coches de lujo de Víctor de Aldama sin esperar a una condena. Según un auto al que ha tenido acceso OKDIARIO, la Sala de lo Penal ha puesto en marcha la venta de sus coches entre los que se encuentra un Ferrari de 300.000 euros, un Range Rover y un Volkswagen Golf, entre otros.

La Sala confirma así la decisión del Juzgado de Instrucción número 5 que ordenó la subasta el pasado 3 de junio de 2025. El Ministerio Fiscal, por su parte, mediante un informe fechado a 24 de julio de 2025, se opuso al mismo solicitando la confirmación de la resolución recurrida.

Aldama recurrió la decisión, pero la Sala ha confirmado que se debe proceder a la subasta debido a que «los argumentos expuestos por el recurrente no pueden ser atendidos, ya que concurren en el presente caso los elementos y requisitos que se establecen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, especialmente aquellos relativos a que se ha acreditado que los gastos de custodia y de depósito que generan estos bienes son cuantiosos para la Administración Pública».

Y prosigue: «No cabe duda que los mismos son depreciables con el tiempo, pues es obvio que los vehículos y ciclomotores, se utilicen o no, pierden su valor de tal manera que el valor actual de realización anticipada va a ser mayor que en un momento posterior, lo cual disminuye el valor de los bienes embargados, y en definitiva, disminuye la cuantía o el importe con lo que se puede hacer frente, en su caso y si así procede, a la responsabilidad civil que se pudiera derivar de una posible sentencia de carácter condenatoria».

Además, la Sala aconseja que, >con la finalidad de mantener en la medida de lo posible el valor actual que pudieran tener, se deben entregar varios de ellos a las entidades financieras que ostentan un derecho de reserva de dominio sobre los mismos al estar en régimen de renting.

Bolaños propuso la subasta

La Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA), dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños, fue la que solicitó formalmente al Juzgado Central de Instrucción número 5 la autorización para proceder a la «realización anticipada» de nueve vehículos de alta gama entre los que se encontraban los de Aldama.

La petición para la Audiencia Nacional, firmada por la subdirectora general, pretendía evitar la depreciación de los vehículos y reducir los costes de almacenamiento, que actualmente ascienden a más de cuatro euros diarios por cada automóvil más IVA.

La documentación detallaba que el pasado 6 de noviembre de 2024, el magistrado Santiago Pedraz encomendó mediante auto judicial a la ORGA «la gestión y realización de las cuentas bancarias, productos petrolíferos, vehículos [que incluía barcos] e inmuebles» vinculados a la investigación.

Este encargo se produjo en el marco de la investigación centrada en presuntas irregularidades en el comercio de hidrocarburos.