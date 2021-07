La Coordinadora Local de las Asociaciones Vecinales de Fuenlabrada, CLAVES, que gestiona a más de una decena de asociaciones de vecinos de este municipio madrileño que reciben cerca de 100.000 euros anuales de subvenciones de las arcas municipales, se dedica a insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tachándola de «nazi».

La Coordinadora forma parte de un grupo privado llamado «Ayuso eres lo peor» ilustrado con una fotografía de la dirigente ‘popular’ con una esvástica nazi tatuada en el rostro.

Pero este no es el único insulto a Díaz Ayuso del que la asociación se ha hecho eco, también ha compartido imágenes de la presidenta caracterizada como una demente y bajo el nombre de «manicomio» y otros en los que la comparaban con un burro.

Ayuso fue víctima de una campaña orquestada por la mano derecha y ‘cerebro’ del Gobierno de Pedro Sánchez, Iván Redondo, para ridiculizarla utilizando sus iniciales «IDA» insinuando que era una demente.

«La parte de ida ha habido periodistas que me han dicho que salía de Moncloa, que estaba perfectamente orquestada para intentar agobiarme, acosarme y reducirme en lo personal», confesó Ayuso en una entrevista con OKDIARIO.

«Habían dicho que el jefe de Gabinete del presidente, el señor Redondo, estaba organizando eso. Eso me han dicho. Y luego, ya bajaba en cascada, se lo llevaban a según qué contertulios y por supuesto, al Partido Socialista, pues hasta en el último municipio en Madrid hubo un runrún muy orquestado para intentar acomplejarme. Pensaron que siendo mujer sería como las suyas y que me iba a acobardar. Y, afortunadamente, he aprendido a hacer esa lista de prioridades y saber situarlas», agregó.

La portavoz del Grupo Municipal ‘popular’ en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y diputada en la Asamblea de Madrid, Noelia Núñez, ha preguntado esta semana en el Pleno del Ayuntamiento si la Coordinadora Local de las Asociaciones Vecinales de Fuenlabrada recibe algún tipo de aportación económica por parte del Consistorio.

El alcalde de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala, tiene cinco días para contestar desde la formulación de la pregunta el pasado 1 de julio, pero Núñez ha trasladado a este periódico la escasa confianza en que finalmente lo haga. «Nunca nos contesta», lamenta.

El portavoz de la Coordinadora CLAVES, con más de 40 años de historia, es Juan Montilla, quien concurrió a las elecciones municipales de Fuenlabrada de 2011 en las listas del PSOE.

La Coordinadora comparte constantemente en sus redes sociales mensajes y publicaciones del alcalde socialista Javier Ayala, así como convocatorias para manifestaciones en contra de Isabel Díaz Ayuso.

CLAVES funciona prácticamente como un altavoz más del Ayuntamiento socialista de Fuenlabrada que consiente que el organismo se dedique a tratar de ridiculizar y humillar a la dirigente ‘popular’.