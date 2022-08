El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra disfrutando de sus vacaciones de verano con todos los lujos y sin renunciar a nada en la Residencia Real de La Mareta, un lugar que ya había escogido en anteriores ocasiones. Sánchez todavía no se ha pronunciado sobre los ataques de Podemos, sus socios en el Gobierno de coalición, hacia el Rey Felipe VI por no levantarse ante la espada de Simón Bolívar durante la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, el ex terrorista Gustavo Petro.

El partido morado salió en tromba para atacar al monarca por su gesto. La ministra de Derechos Sociales y actual líder de la formación, Ione Belarra, exigió al Jefe del Estado que se disculpara. El diputado Pedro Honrubia llamó «facha» a Felipe VI y pidió «guillotina» para él. «Lo que se echa de menos una buena guillotina en la historia del estado español, joer», señaló Honrubia en redes sociales.

Este jueves, el presidente de Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha exigido al monarca que se disculpe porque, según él, «compromete diplomáticamente» a España. «Estaría bien que pidiera disculpas, pero sobre todo estaría bien que pidiera disculpas en nombre de España por lo que sucedió en América Latina. Pone en evidencia que no es el Rey de todos, es el Rey básicamente de la derecha y de la extrema derecha», ha afirmado en una entrevista concedida a RNE.

Las críticas han llegado también desde ERC, uno de los aliados preferidos de Sánchez. El diputado separatista Jordi Salvador, cayendo en el insulto, ha calificado al monarca de «impresentable digno heredero de muchos impresentables. Un hombre que ha renunciado a ser persona por ser un digno sucesor de una monarquía golpista, corrupta y profascista». Gabriel Rufián, portavoz en el Congreso, se ha pronunciado con un escueto mensaje: «Había leído guillotina».

También el dirigente de Junts Josep Rull ha criticado la actitud de Felipe VI en Bogotá. «Patético. Y, también, revelador», ha afeado el político independentista, que forma parte del grupo de políticos catalanes indultados por el Gobierno.

«¡Menudo papelón! Envían a este señor a representar a su Estado y acaba ridiculizándolo ante la comunidad internacional. ¿Para qué sirve un rey?», ha cuestionado, por su parte, el diputado Jon Inarritu, de Bildu, socios preferentes de Sánchez.

La Mareta

Este año, Pedro Sánchez disfrutará de las vacaciones más largas desde que llegó a La Moncloa: 20 días. Y lo hará en la Residencia Real de La Mareta, un palacio ubicado en Lanzarote que cuenta con más de 30.000 metros cuadrados que no escapa al influjo del gran artista local e internacional de la isla, César Manrique, que la diseñó y la decoró. Esta finca cuenta con acceso directo al mar y está integrada por diez bungalows, de una y dos plantas de altura, el principal, con dos dormitorios, piscina y distintas terrazas.

A esto hay que sumar un gimnasio, otras dos piscinas, una pista de tenis, una cancha de baloncesto y una zona extensa ajardinada de 10.000 metros cuadrados. El edificio se asemeja a la arquitectura tradicional de las islas Canarias, de estilo colonial, con paredes blancas y numerosos balcones.

Los que han tenido el privilegio de visitar estas instalaciones relatan los espectaculares atardeceres que se pueden contemplar desde la terraza. El interior está decorado con tonalidades claras y las estancias cuentan con grandes ventanales que iluminan todo el palacete.

La Residencia Real de La Mareta fue utilizada durante varios años por la Familia Real tras recibirla como regalo del Rey Hussein de Jordania, hasta que la entregó a Patrimonio nacional bajo el reinado de Don Felipe VI.