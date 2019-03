La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas. Foto: EFE

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado este jueves que no se está negociando la incorporación de la ex portavoz del PSOE en el Congreso Soraya Rodríguez a su formación después de que la ya ex socialista anunciara que se daba de baja del PSOE.