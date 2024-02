Armengol defiende un debate sobre la república aunque admite que «ahora no es el momento»

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, no descarta que la sociedad española pueda debatir sobre el actual modelo de Estado para que se pueda escoger entre la Monarquía parlamentaria y la república. «Ahora no es el momento», ha admitido la ex presidenta de Baleares, al tiempo que ha recalcado que España es una «democracia madura».

Así lo ha defendido este lunes durante su participación en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, después de que su presentador el ex presidente de la Cámara Baja José Bono, recordara que, tras la abdicación de Juan Carlos I en 2014, ella misma aludió a la posibilidad de organizar un referéndum sobre la Monarquía.

Armengol ha señalado que, efectivamente, aquel debate se abrió coincidiendo con el cambio en la Jefatura del Estado. «A mí no me asusta este debate porque estamos en una democracia madura», ha reiterado.

«Hay que seguir las normas»

«En España se puede hablar y opinar de todo y luego tienes que seguir las normas», ha afirmado la presidenta de la Cámara Baja. También ha admitido que ella es partidaria de «actualizar» la Constitución en varias apartados como la transformación de Senado en Cámara territorial, la inclusión de referencias a la Unión Europea, el blindaje de derechos como la vivienda o la salud o asuntos relativos a la utilización de nuestros datos personales.

Además, Armengol ha enfatizado que ella misma, con 52 años, forma parte de los millones de españoles que no participaron en los debates constitucionales y considera que «es sano» hablar de todo, como volver al modelo de la república. «Dada la crispación actual, no se da el clima para abordar este tipo de reformas», ha indicado.

«La Constitución española es maravillosa, ha permitido los mejores 45 años de la historia de España y dice con qué mayorías se modifica. Ahora, si no somos capaces de no insultarnos, no sé si somos capaces de sentarnos y hablar de todo», ha apuntado. Francina Armengol se ha mostrado partidaria de ir «tejiendo pasito a pasito» con el objetivo de encarar todos los debates que haya que abrir. «Ahora no es el momento de hacerlo», ha destacado.

Niega manipulación a los letrados

Por otro lado, Francina Armengol ha rechazado cualquier intento de manipulación de los letrados del Congreso después de los cambios y traslados que han solicitado varios juristas de ambas Cámaras: «Jamás he pedido a un funcionario público qué carné tiene ni qué vota».

Durante su intervención en un desayuno informativo, en el que Armengol ha defendido tanto una reforma de la Constitución como del reglamento del Congreso, sin llegar a descartar un debate sobre la república, ha indicado que «no hay intencionalidad ni en la marcha del interventor general de las Cortes del Congreso ni en los traslados de letrados del Congreso al Senado, o viceversa».

«¿Ha habido remodelación en los letrados?, sí, porque la Secretaria General del Congreso también ha cambiado. ¿Es razonable que haya cambios en el Senado?, sí, igual que en el Congreso. No hay intencionalidad en ninguna de las dos (Cámaras). La gente hace sus equipos y no yo», ha esgrimido.

El último traslado de letrados se produjo hace una semana, el de la letrada de la Comisión de Justicia Isabel Revuelta que había firmado el informe de la Ley de Amnistía contrario a la Constitución y que ahora ocupa el cargo de directora de la Asesoría Jurídica de la Secretaría General del Senado.

Los equipos jurídicos de ambas Cámaras han ido modificándose en las últimas semanas después de que fuera nombrado en el Congreso como letrado mayor, Fernando Galindo, y en el Senado, Sara Sieira.

«Jamás en mi vida, he pedido a un funcionario público qué carné tiene, ni que vota, ni que deja de hacer. Le he pedido solo profesionalidad y le puedo garantizar que todos los trabajadores públicos del Congreso son excelentes…se sienten la camiseta como suya y trabajan a muerte en el Congreso», ha reiterado.