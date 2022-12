Un Aragonés crecido impone un trágala al PSC: o Presupuestos sin enmiendas o elecciones

A falta de diez días para acabar el año, el Govern de Pere Aragonés sigue sin tener aprobados los Presupuestos para 2023. De hecho, a día de hoy, todavía no tiene todos los apoyos necesarios para aprobarlos. Pese a la disposición del PSC, que en boca de Salvador Illa trasladó su voluntad de ayudar a Aragonés consumada la ruptura con Junts per Catalunya, los dos principales partidos del arco parlamentario siguen sin llegar a un acuerdo. Después de lograr todas las cesiones que ERC le pedía a Pedro Sánchez, como la derogación de la sedición y la reforma de la malversación, Aragonés quiere una más: que los socialistas le aprueben las cuentas sin apenas cambios. De no hacerlo, con los sondeos a favor y Oriol Junqueras a punto de volver a ser habilitado para cargo público, el president pulsaría el botón del adelanto electoral cuando está a punto de cumplir el ecuador de su mandato.

El gobierno autonómico lleva varias semanas negociando con la oposición para aprobar las cuentas. Aunque, inicialmente, el gabinete de Aragonés descartó los votos del PSC, por decisión de Junqueras, el cumplimiento por parte de Sánchez de sus promesas volvió a habilitar a los socialistas como socios. De hecho, a partir de ese momento pasaron a ser la prioridad de ERC. El Govern de Aragonés, por eso, pensó que sería más fácil de lo que lo está siendo alcanzar un pacto con los socialistas. De momento los de Illa se resisten a regalar sus votos. Y quieren poder opinar y ser decisivos sobre el proyecto de Presupuestos de cara al año que viene. Ante este escenario, y únicamente con el apoyo de los Comuns confirmado, ERC ha vuelto a abrir la posibilidad de llegar a un acuerdo con JXCat como última opción antes de ir a las urnas si el PSC no cede a sus pretensiones.

Con el fin de romper el bloqueo en las negociaciones, aumentando así la presión sobre la oposición, Pere Aragonés ha amenazado al PSC y a Junts con el adelanto electoral si no le votan a favor de los Presupuestos tal como están hechos. Sin introducir cambios. Dicen en su entorno que «con la voluntad de que puedan entrar en vigor en tiempo y forma». A día de hoy, todos los sondeos sonríen a ERC. Y el retorno de nuevo de Oriol Junqueras a la política institucional, una vez sea rebajada su condena por la implicación que tuvo en el golpe del 1 de octubre, permitiría a Esquerra Republicana seguir gobernando con una mayor comodidad de la actual. Por eso en la sede de la calle Calabria algunos ya han sacado la calculadora.