De Andrés contra la permisividad de Pradales con los centros de Bernedo: «¿Actuarían si fueran frailes?»

El presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, ha criticado la permisividad del Gobierno del PNV en los campamentos de Bernedo. Una vez que la Ertzaintza constató al menos 17 denuncias de supuestos delitos contra la libertad sexual de los niños en estos centros, el popular ha reprochado que de haber sido de «frailes» y no de «borrokas» habrían actuado de inmediato.

«¿Hubieran actuado ustedes igual si en lugar de ser unos borrokas los que provocan este lío hubieran sido unos frailes? Haciéndose chupar el dedo del pie o haciéndose perreos en la cara de los niños», ha espetado desde la tribunal del parlamento vasco.

«Hartos de marihuana, en muchas ocasiones, borrachos, desnudos», ha proseguido el líder del PP en la región. «Esto es lo que ustedes han permitido» a sabiendas, ha criticado, de lo que estaba sucediendo en los centros con el beneplácito de las autoridades del Gobierno vasco.

Hace año, un educador del centro alertó de que los menores estaban recibiendo un trato abusivo hasta el punto de ser «obligados a chupar el dedo del pie» a los monitores si querían «tomar la merienda».

El aviso del empleado no trascendió hasta el pasado mes de septiembre, tras conocerse que las autoridades policiales del País Vasco estaban investigando a trabajadores de los campamentos tras recibir varias denuncias en las que se les acusaba de haberse duchado desnudos con niños de entre 13 y 15 años. También de ir sin ropa por las instalaciones de un edificio de Bernedo (Álava), donde se desarrollaban.

Este viernes, de Andrés, ha reprochado al Ejecutivo de Pradales que no hicieran nada para impedir el trato denigrante que habían recibido entonces los menores. «¿Cuál es su eficacia? ¿O es que lo han tolerado a propósito?», ha preguntado. «Porque aquí nos encontramos con una colonia woke, quer, LGTBI+ y por supuesto, euskaltzale», ha proseguido.

«Esto es parte de la construcción nacional y entonces ya las cosas cambian. Si hubieran sido frailes o si hubiera sido una colonia de futbito, sería otra cosa», ha esgrimido. «Pero era euskaltzale, y eran borrokas», ha reseñado de Andrés.

Según ha recordado el líder de los populares en el País Vasco, un colectivo además en de los borrokas «que son los que lideran ideológicamente Euskadi» y tras los cuales se encuentra el Gobierno vasco que lidera Pradales.