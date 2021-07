El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido recibido este domingo con una sonora ovación en Las Ventas. El regidor iba recorriendo el callejón entre los vítores de «¡eres el mejor alcalde!» e, incluso, como buen seguidor del equipo colchonero con vivas al Atlético de Madrid.

Martínez-Almeida dio las gracias por el apoyo de los amantes de la tauromaquia que no paraban de aplaudirle. Cierto es que en estos momentos en los que parece que la política está tan alejada de los ciudadanos, en el caso del ‘popular’ Almeida es todo lo contrario como una vez más le han demostrado los madrileños. La entrada vendida estaba completa por lo que había en la Plaza de las Ventas cerca de 6.000 personas.

No es extraño que el alcalde de la capital de España reciba sonoras muestras de cariño no sólo a su persona sino con insistencia a su gestión como regidor. De igual forma, el pasado fin de semana también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue ovacionada tanto en Las Ventas como también en el concierto de Hombres G. No cabe duda que las políticas de ambos líderes del Partido Popular están recibiendo el apoyo de sus ciudadanos.