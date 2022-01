El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, ha pedido a Alfonso Fernández Mañueco que transmita el 13 de febrero «que hay luz al final del túnel del Sanchismo». Así se ha referido en la apertura de la mesa de clausura del XIV Congreso del PP de Castilla y León en el que ha tenido que ausentarse por ser positivo por la COVID-19 la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat.

Sí han tomado parte la portavoz del PP del Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, y el portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz.

Martínez Almeida ha utilizado un símil futbolístico y las palabras de Luis Aragonés para instar a Mañueco que va a demostrar el 13F «que va a ganar, ganar, ganar y luego volver a ganar».

En este sentido, ha puesto de manifiesto que el 13F es una cita en las urnas «decisiva para España» y ha añadido que «el tiempo del Sanchismo se está acabando, tiene una cuenta atrás y ya no va a parar».

También, ha reclamado que en este mes que faltan para las elecciones hay que «volcarse» y ha puesto de manifiesto que hay que ser conscientes de esa «responsabilidad» que va a servir «a España y, sobre todo, a Castilla y León».

El portavoz nacional de los ‘populares’ ha reconocido que a Mañueco le van a hacer presidente los castellanos y leoneses «y no como dicen los que hablan que no quieren darte los votos gratis o los que sí pueden optarán por no hacerte presidente».

Por último, se ha referido al PSOE que, a su juicio, «en esta tierra ni está ni se le espera» y que han optado por ponerse de «perfil» cuando el PP está para transmitir un mensaje de «ilusión y confianza».