No es suficiente con ganar por poco. Esa es la consigna que ha circulado en la dirección del PP en los últimos días de campaña de las elecciones europeas hasta la jornada de cierre de este viernes. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha llamado a la ciudadanía a movilizarse como nunca, a no quedarse en casa, con tal de propinar una derrota contundente a Pedro Sánchez y la corrupción que le rodea. «Que no nos pase lo de julio del 23», es el mensaje en que inciden desde Génova, instando a los españoles a concentrar el voto en el PP y evitar así la desmovilización y que el voto no vaya ni a la abstención ni a otras opciones como PSOE, Vox o Ciudadanos.

El propio Feijóo lo expresó así en el mitin de cierre de campaña, en Valencia: «Hay más motivos que nunca para ir a votar porque el domingo se decide el rumbo de la Unión Europea», calificando el 9-J como «el punto de partida para un cambio en España». «Es Europa donde podemos empezar a recuperar todo aquello que está amenazando cada día el Gobierno de España», recalcó, en alusión al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

De esta manera, Feijóo llamó a «unir el voto en el PP como garantía de cambio». «Si no quieres que Sánchez se refuerce para seguir haciendo de las suyas, vota al PP», sentenció.

Y es que el líder de los populares viene advirtiendo al electorado de centroderecha de la necesidad de concentrar el voto en el PP para que Pedro Sánchez no consiga el «empate al que está jugando», lo que le haría «todavía más impune». No obstante, desde Génova transmiten que «las sensaciones son buenas» de cara al domingo.

Fuentes de la dirección del PP sitúan en torno a 4 puntos de ventaja sobre el PSOE lo que sería una victoria categórica. «El PSOE quiere fiar todo a quedar cerca del PP, y conviene recordar que nuestra mayor victoria en este siglo fue por 3,4 puntos. Esto fue en 2014, gobernando en España con mayoría absoluta. Y en 1999, gobernando el PP y meses antes de la mayoría absoluta de Aznar, lo hicimos por 4,4. Fue nuestra mayor ventaja respecto al PSOE en el último cuarto de siglo». En cambio, «hace cinco años perdimos por casi 13 puntos», la mayor distancia entre PSOE y PP en favor de los socialistas en los últimos 30 años, recuerdan las mismas fuentes.

Además, el equipo de Feijóo considera «clave» extrapolar el resultado de las europeas del domingo a unas elecciones generales -opción no descartable para los próximos meses si Carles Puigdemont retira su apoyo a Sánchez- y ver si los cuatro escaños que el PP necesitó en julio de 2013 para investir a Feijóo «siguen faltando o si, por el contrario, ahora podríamos lograrlos», dicen las fuentes.

Esto último, explican desde el PP, sería posible gracias a la subida del centroderecha y a la bajada de los partidos de izquierda y de los nacionalistas. Las encuestas han vaticinado que el centroderecha no sólo tendrá más votos que todos los partidos de izquierdas juntos, sino que superará la suma de esas fuerzas de izquierda y los soberanistas.

«Son elecciones nacionales», enfatizan las fuentes sobre la importancia del 9-J, pues se vota por primera vez en todo el territorio desde el 2023; después del engaño de Pedro Sánchez con la amnistía que no iba a aprobar y que ha terminado concediendo a los encausados del 1-O. Además de la presunta corrupción que afecta a la Moncloa y a su mujer, Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias.

Para Génova, el emplazamiento al voto en masa el domingo es crucial. «Si el PP gana el domingo, la legislatura se puede acortar», indican sobre un adelanto electoral, que estaría más cerca si el PSOE impide a Puigdemont ser presidente de la Generalitat. Junto a ello, los populares insisten en que «votar al PP es elegir la papeleta que más le duele a Sánchez», en lugar de la de Vox.

Ataques a los jueces

Además, las fuentes consultadas ponen en valor que el PSOE, que acostumbra a decir que domina las campañas, «no ha tenido el control de ésta en ningún momento». «Siempre han ido a rebufo, querían hablar de Netanyahu y Milei pero han acabado hablando de Begoña Gómez y atacando a los jueces españoles», subrayan las fuentes.

En su último mitin de esta campaña europea, en un abarrotado anfiteatro del Parque de Cabecera de Valencia, Feijóo destacó que ya no cuelan los melodramas que se monta Pedro Sánchez, como los de sus cartas lacrimógenas, que son un insulto a la inteligencia de la ciudadanía. «No vamos a permitir que España se parezca a un país bananero, porque somos la nación más antigua de Europa. La Unión Europea no tolerará la corrupción del Gobierno y vamos a demostrar en las urnas que los españoles tampoco la toleramos», manifestó.

Por su parte, la cabeza de lista del PP, Dolors Montserrat, ex ministra de Sanidad, instó a los españoles a apostar masivamente el domingo por el Partido Popular. «Ya está bien de tener que aguantar tanta tontería, tanto populismo y tanta tomadura de pelo», apostilló.