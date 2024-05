«Illa es el mayordomo de Sánchez y no será presidente de la Generalitat». Así lo afirma Alejandro Fernández en una entrevista a OKDIARIO en Barcelona, en mitad de la vorágine de las últimas horas de la campaña electoral. El candidato del PP a la Generalitat lo tiene claro: «Sánchez dará a Puigdemont la Generalitat sin pestañear si de ello depende La Moncloa».

Alejandro Fernández recuerda, a diario, a Illa, sin complejos, que ha mentido en todo: «No le ha dicho una verdad ni a su médico». Alejandro Fernández consiguió sacar de quicio a Illa en los debates de televisión y descolocar al resto de candidatos con su brillante oratoria nacida de la convicción de sus ideas.

El candidato del PP afirma con claridad: «Hay un problema grave en Cataluña con la inmigración ilegal y su relación con la inseguridad y la delincuencia es indiscutible». Y cree que los poderes públicos en Cataluña deben evitar que haya guetos con leyes propias para no llegar a la situación de países europeos: «No estamos ahí todavía».

Para Alejandro Fernández, el modelo de Ayuso de «libertad e impuestos bajos» es aplicable en Cataluña «y en cualquier lugar del mundo». Y hace suyo el modelo de Albiol en Badalona para combatir la okupación y la delincuencia.

Alejandro Fernández nació en Cataluña al poco de que sus padres emigraran desde Asturias a Tarragona en 1974. A su padre le había salido un trabajo en la construcción de un pantano: «Cataluña les recibió con los brazos abiertos y jamás se plantearon volver. Sintieron una enorme decepción al ser tratados como colonos en el proces». Y se compromete a que «nunca más un solo catalán se sienta extranjero en su propia tierra».

Alejandro Fernández fue peón de obra cuatro veranos para pagarse la universidad: «Fue una lección de vida que no voy a olvidar nunca». Y es del Barça, pero no sabe por qué: «Son cosas que no decides racionalmente. Son sentimientos. Yo no sé por qué soy del Barça porque no tengo familiares culés y mis amigos de infancia en el barrio de Tarragona eran casi todos del Madrid». Y como es un tipo fiel añade: «Pase lo que pase seguiré siéndolo, aunque me lleve bastantes disgustos como últimamente».

Las encuestas de los partidos y el mitin improvisado de Sánchez este jueves apuntan a que Puigdemont está recortando distancias a Salvador Illa. En las últimas horas, Illa se ha lanzado a por el voto postconvergente.

PREGUNTA.- Illa recupera a Trapero para los Mossos, elogia a Pujol, se ve con Miquel Roca y evoca a Tarradellas. ¿Qué le parece?

RESPUESTA.- Que hay una razón evidente. Salvador Illa no va a ser presidente de la Generalitat. Ya ganó las anteriores elecciones y no sirvió de nada. Se entregó a ERC. Ahora, aunque gane, se entregará a Puigdemont. Porque aquí lo fundamental no es tener la Generalitat, sino preservar a Sánchez en Moncloa. Y, para eso, Illa tiene que llevarse bien con ese entorno. Trapero ha sido una persona muy próxima a Puigdemont. Hay fotos de sus vacaciones juntos. Soy un demócrata y acato las sentencias. Según un juez, la actuación durante el golpe de Trapero no fue delictiva. Pero yo digo que fue inmoral. Que el PSOE, que tiene la obligación de preservar la España constitucional, tenga ese tipo de aliados no es reconciliación. Supone peligro de que vuelvan a montar el lío.

P.- ¿Decidirá Sánchez, y no Illa, si gana el PSC el domingo?

R.- Sin lugar a dudas. Illa ha demostrado ser un obediente discípulo y el mayordomo de Sánchez. No me lo invento. En este mandato ha renunciado a ejercer la oposición para convertirse en la muleta de Sánchez.

P.- Illa se ha enfadado mucho con usted en los debates porque le llama mentiroso.

R.- Es que no ha hecho otra cosa que mentir. Es que no ha dicho la verdad ni al médico. Se presentó a unas elecciones diciendo que jamás pactaría con ERC y luego pactó. Eso es mentir. Juró y perjuró que jamás aprobaría la amnistía y luego lo hace y la defiende. Eso es mentir. No es cambiar de opinión. No podemos estar constantemente pervirtiendo las palabras. Illa ha mentido y está mintiendo muchísimo. Es un hombre educado. Sus formas son correctas, pero el fondo es muy peligroso.

P.- ¿En ningún caso le apoyaría si su investidura dependiera del PP?

R.- Es que a mí me gusta gestionar la realidad, no los imposibles. Es remota la idea de que Illa renuncie a todos los pactos que tiene Sánchez con los separatistas y el proceso que comparten. Es completamente inviable. Y es el propio Salvador Illa el que dejó muy claro que su socio preferente iba a ser Puigdemont o ERC. Lo ha dicho él. Por tanto, son escenarios que hoy no se plantean. Ya me gustaría a mí que hubiera condiciones para una mayoría que acabara con el proceso. Me presento a las elecciones con ese compromiso, pero mucho me temo que las cosas no van por ahí.

«Si para seguir en La Moncloa Sánchez le tiene que entregar a Puigdemont la Generalitat, lo hará sin pestañear»

P.- ¿Sánchez le dará a Puigdemont la Generalitat si es necesario?

R.- Ni lo dude. Si para seguir en La Moncloa le tiene que entregar a Puigdemont la Generalitat, lo hará sin pestañear.

P.- Defina a Puigdemont.

R.- Es un personaje populista y un demagogo. Y ha dividido profundamente a la sociedad catalana. Para la doctrina de Puigdemont sólo son catalanes los que piensan como él. Los demás somos colonos, botiflers y ese tipo de cosas. Una persona que diferencia entre catalanes de primera y de segunda y estigmatiza a más de la mitad de la población no debería estar en política.

P.- ¿El modelo de Ayuso en Madrid sirve para Cataluña?

R.- Hay cosas del modelo de Ayuso que sirven para cualquier lugar del mundo. La libertad funciona en cualquier lugar del mundo. Los impuestos moderados también porque dinamizan la economía y garantizan el crecimiento. Libertad y bajos impuestos son las recetas que han hecho progresar todas las sociedades del mundo.

«Albiol ha demostrado con hechos en Badalona que está combatiendo con eficacia la okupación»

P.- ¿Hace suyo el modelo de Albiol contra la okupación, que es un grave problema en Cataluña?

R.- Él ha demostrado con hechos en Badalona que está combatiendo con eficacia la okupación. Y eso que no tiene todos los instrumentos legales para hacerlo hasta que nosotros lleguemos al poder y aprobemos la reforma legal para expulsar a los okupas en 24 horas. Con instrumentos menores, la inseguridad ciudadana y la okupación se están reduciendo en Badalona. Albiol está haciendo un trabajo magnífico.

P.- ¿Hay un problema grave de inmigración ilegal en Cataluña?

R.- Así lo señalan los datos. La inmigración o es legal o no puede ser. Hay garantizar que las personas vengan con un trabajo y la firme voluntad de respetar nuestro ordenamiento jurídico. Así, siempre han sido bienvenidos. El problema es aquellos que convierten el delito multirreincidente en un modus vivendi. Esos no tienen lugar entre nosotros.

«Hay unos 8.000 presos en Cataluña y la mitad son extranjeros; esto no es opinable, los datos son indiscutibles»

P.- ¿Hay relación entre la inmigración ilegal y las altas tasas de inseguridad y delincuencia en Cataluña?

R.- Los datos son fríos y neutrales. Hay unos 8.000 presos en Cataluña y la mitad son extranjeros. El 60% de hurtos son extranjeros. El 50% de agresiones sexuales son de extranjeros. Esto no es opinable. Los datos son indiscutibles.

P.- ¿Hay guetos islamizados en barrios y pueblos de Cataluña?

R.- Creo que no estamos en la situación de barrios de Holanda o París. Pero los poderes públicos deben garantizar que nuestro ordenamiento jurídico se cumpla en cualquier lugar del territorio. No puede haber barrios donde se funcione al margen de nuestros derechos y libertades. Corresponde a los poderes públicos garantizar que eso no pase nunca en Cataluña.

P.- Sus padres emigraron de Asturias a Cataluña en 1974. Su padre falleció ya, pero llegó a vivir el proces. ¿Qué sintieron? ¿Qué siente su madre hoy?

R.- Una profunda decepción porque cuando llegaron en el año 74 se encontraron una sociedad que les recibió con los brazos abiertos. Pudieron formar una familia y, aunque les encantaba ir a Asturias, nunca se plantearon volver porque habían echado raíces aquí y sus hijos también. Y que, de la noche a la mañana, para los gobernantes de Cataluña, pasaran a ser colonos y ese tipo de cosas les provocó una profunda decepción que es extensible a miles y miles de catalanes.

P.- Usted ha dicho: «No quiero que ni un solo catalán se sienta extranjero aquí».

R.- Exactamente. Es un compromiso que asumo. Yo asumo compromisos de gestión: mejorar la educación, la seguridad ciudadana, la gestión del agua, etcétera. Pero hay uno fundamental: el compromiso de que todo el mundo se sienta protegido y defendido por los poderes públicos y que nadie vuelva a sentirse nunca más señalado o extranjero en su propia tierra.