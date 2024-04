Alejandro Fernández arranca su campaña animando a Sánchez y Puigdemont a «irse a su casa»

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha recetado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ex president de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont, ser resolutivos e «irse a su casa». Lo ha dicho en el acto de inicio de campaña del PP en Castelldefels (Barcelona), en el que también ha participado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra; la eurodiputada y presidenta de campaña del PP para las elecciones catalanas, Dolors Montserrat, y el alcalde del municipio, Manu Reyes.

«Que no duden, que sean resolutivos y que, si el lunes se largan los dos, tendrán todo nuestro apoyo y comprensión», ha ironizado en alusión a la carta de Sánchez en que anunciaba un periodo de reflexión sobre su presidencia, y a las declaraciones de Puigdemont en que aseguraba que volverá a Cataluña sea investido o no como presidente pero no se quedará en la oposición.

A su juicio, Puigdemont y Sánchez «se acabarán mimetizando», y los ha tachado de egocéntricos y populistas por estar convencidos de que las campañas electorales no van de los problemas de la ciudadanía, sino que van de sí mismos, según él.

Manu Reyes ha avisado a los militantes de que si se quedan en casa y no van a votar gobernará Puigdemont o, en su caso, el candidato del PSC, Salvador Illa, que es «lo mismo», y está convencido de que el PP en estas elecciones no va a ser un mero espectador.

Gamarra: «No resignarse»

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado este jueves que los populares salen en las elecciones catalanas del 12 de mayo a derrotar al independentismo y al socialismo.

«El pueblo catalán no tiene por qué resignarse a tener un gobierno excluyente, que solo piense en algunos, y por eso nosotros salimos a derrotar al independentismo», y también ha defendido que salen a ganar al socialismo.

La dirigente popular ha reivindicado al PP como la alternativa y la opción de futuro y se ha dirigido a los votantes del candidato del PSC, Salvador Illa, en las últimas elecciones: «Hay esperanza, este partido quiere ser su casa».

Ha cargado contra Illa por, a su juicio, haberse convertido en «la correa de transmisión entre el independentismo y el sanchismo» y ha pedido textualmente que los socialistas no vuelvan a engañar a la gente. En este sentido, ha criticado que los votos al socialismo en el año 2021 han servido «para alimentar la causa independentista». «Y esto es lo que vamos a desmontar durante esta campaña electoral», ha añadido.