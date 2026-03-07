La alcaldesa socialista de Alcorcón, Candelaria Testa, sume en la oscuridad a los vecinos del municipio dejando sin farolas hasta siete calles. Una de las calles más afectadas es Múnich, próxima a Ondarreta, que ha cumplido 25 días sin alumbrado público. Alcorcón cuenta con una extraña red de alumbrado en el que conviven farolas de luz LED y lámparas, las cuales, cada tipo, presentan alturas distintas. Las únicas farolas que dan iluminación proceden del Plan de Inversión regional aplicado por la Comunidad de Madrid.

Las calles de Alcorcón sumidas en la oscuridad absoluta son Múnich, Getafe, Buitrago, San José, Arces, Pablo Neruda, San José, Carabanchel y Parque Lisboa. Los comerciantes de la calle Princesa Doña Sofía han sido las principales víctimas de esta penumbra de sus calles. Estos, durante semanas, han soportado con temor la falta de alumbrado público con miedo e incluso han sido víctimas de robos. Desde el PP de Alcorcón denuncian que son los propios empresarios quienes han tenido que incrementar la seguridad de sus establecimientos comprando alarmas.

«Los comercios tienen miedo. La inseguridad se ha implantado en todos y cada uno de estos barrios y son los propios comerciantes. Como podemos ver, las mejores imágenes que de fondo tienen los escaparates iluminados, y es lo que da algo de luz a la calle. Sin embargo, el Ayuntamiento los tiene totalmente abandonados en un momento en el que además estamos pagando muchísimos impuestos», explica el portavoz del Partido Popular de Alcorcón, Roberto Marín Vergara.

El municipio liderado por la socialista Candelaria Testa vive sumido entre la penumbra y la oscuridad. La falta de alumbrado en las calles fomenta el aumento de la criminalidad en un municipio que cerró el 2025 con un crecimiento del 3,8 % respecto al año anterior, pasando de 6.970 infracciones penales en 2024 a un total de 7.234 en 2025.

Los robos que más se han repetido en las últimas semanas con motivo de la oscuridad en las calles de Alcorcón son los robos de cables en la red eléctrica. Según fuentes cercanas, propietarios de los comercios se han puesto en contacto con ESMASA, la empresa pública dedicada a la limpieza viaria y mantenimiento del alumbrado, hasta en ocho ocasiones y no les han llegado a contestar las llamadas.

Los robos sumados a la creciente sensación de inseguridad han provocado que los vecinos no acudan a los bares y establecimientos por miedo a ser víctimas de robos. Una cuestión que ha provocado pérdidas económicas en la restauración, tal y como denuncian hosteleros a OKDIARIO.

La alcaldesa abandona a sus vecinos

La creciente inseguridad generada a partir de la falta de alumbrado público pisotea una de las premisas en las que se basa el último plan urbanístico de la alcaldesa de Alcorcón. La socialista, Candelaria Testa, firmó el pasado mes de enero un plan de regeneración del urbanismo, el cual incluía que «las calles estuvieran bien iluminadas para que las mujeres no tuvieran miedo al caminar solas».

«Los vecinos de Alcorcón tenemos que escuchar a la alcaldesa hablar de seguridad, de urbanismo con perspectiva de género, de que la mujer en Alcorcón tiene que estar segura. Bueno, nosotros defendemos que en Alcorcón tiene que ser seguro todo el mundo. En vez de hablar de futuro o de perspectivas urbanísticas y de género —que, personalmente, ya dije el otro día, me parece una cursilada—. Yo lo que creo es que hay que apostar por los vecinos de Alcorcón», explica Marín Vergara a OKDIARIO.

Y añade: «Los vecinos de Alcorcón necesitan unos servicios que son bastante mejorables, que estén acorde a la cantidad de impuestos que se pagan. Alcorcón, que piensa que pagamos un 5% más de IBI y la tasa de basuras posiblemente más alta de toda la Comunidad de Madrid para recibir esto. Calles que están sin iluminar, falta de policía en las calles».

Desde el PP denuncian que no se puede entender que el Ayuntamiento socialista destine 40.000 euros a una cátedra sobre urbanismo con perspectiva de género mientras no es capaz de garantizar algo tan básico como el funcionamiento del alumbrado público y la seguridad de sus vecinos. Esa preocupación no se combate con discursos ni con fotos, sino con gestión eficaz y empatía con los vecinos.