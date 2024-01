El alcalde de Bildu aborta el convenio de turismo para promocionar Pamplona y los Sanfermines en Madrid

El Ayuntamiento de Pamplona, actualmente dirigido Joseba Asiron, de Bildu, ha paralizado por completo el convenio que el anterior ejecutivo pamplonés de UPN había suscrito con el consistorio de José Luis Martínez-Almeida para promocionar la capital de Navarra en Madrid. Las dos administraciones habían acordado, mediante un convenio firmado el pasado 18 de octubre de 2023, que ambas ciudades se ayudarían en materia turística, cultural y gastronómica para fomentar «el mutuo conocimiento entre sus ciudadanos».

Las primeras acciones que se iban a llevar a cabo en este ámbito iban a tener lugar en Madrid durante este mes de enero con el objetivo de promocionar la capital Navarra y sus fiestas. Estas tareas se coordinaron entre las dos administraciones con la implicación especial de la delegación de Turismo del consistorio madrileño. Concretamente, se plantearon cuatro operaciones para apoyar el turismo en Pamplona:

Cesión de un circuito de banderolas y marquesinas en Gran Vía para llevar a cabo en enero (segunda o tercera semana) una campaña de promoción de Pamplona y sus fiestas. Cesión durante dos semanas (desde mitad de enero) de la Sala de Bóvedas de la Casa de la Panadería, en plena Plaza Mayor, para llevar a cabo una exposición temática de San Fermín. Presencia de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos en la Plaza Mayor de Madrid el sábado 27 de enero. Cesión de todo el know how (conocimiento) y el desarrollo digital de la capital navarra para ejecutar la versión pamplonesa de «todo está en Madrid».

Moción de censura

Todo este plan quedó paralizado tras la moción de censura presentada el pasado mes de diciembre por Bildu y apoyada por el PSOE. Esta maniobra convirtió a Joseba Asiron en alcalde de Pamplona desbancando así a la regidora de UPN, Cristina Ibarrola Guillén, quien apenas duró seis meses en el cargo.

A este pacto entre PSOE y Bildu se sumaron los concejales de Geroa Bai y Contigo-Zurekin. De esta manera, el bloque anti Ibarrola sumó 16 apoyos, dos más de los 14 necesarios para alcanzar una mayoría, algo que lograron tras expulsar a UPN del Gobierno pamplonés.

Este movimiento político tuvo un claro objetivo: devolverle el favor a Bildu. Gracias a la abstención de los proetarras la socialista María Chivite fue investida presidenta de Navarra el pasado mes de agosto. Y todo hacía presagiar que eso conllevaba un pago a los radicales y que Pamplona estaría en el punto de mira, como así ha sido.

La candidata de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, se convirtió en alcaldesa el pasado mes de junio gracias a los votos de su partido, el más votado en las elecciones, con nueve concejales, y los dos del PP. El PSN (Partido Socialista Navarro) se abstuvo en su momento como parte del plan para investir a Chivite.

«Son puro sectarismo»

OKDIARIO ha preguntado a la ex alcaldesa de Pamplona qué le parece que Bildu rompa ahora con Madrid en materia de turismo y su respuesta ha sido tajante: «Es puro sectarismo como todo lo que hacen».

La dirigente de UPN ha denunciado que para el PSOE, Geroa Bai y para Bildu «este acuerdo era malo desde el principio» sin conocer que acciones se iban a llevar a cabo. «Para ellos Madrid, según dicen, no es ejemplo de nada, no es una ciudad ni una comunidad que sea referente de nada. Una ciudad gobernada por el Partido Popular para ellos no tiene ninguna relevancia», ha dicho durante una entrevista con este medio.

Ibarrola ha señalado que para Geroa Bai y para Bildu «todo lo que huele a España o a Constitución Española es algo que desprecian y que les genera hasta cierto odio». En este sentido, ha explicado que le parece sorprendente la postura del PSOE al entregarle el gobierno de Pamplona a Bildu. «Yo creo que el PSOE se ha instaurado en un modo de hacer política basado solamente en la mentira, en intereses personales de Pedro Sánchez y todo lo demás, todo lo que sea promocionar la ciudad de Pamplona, promocionar Navarra, hacer que Navarra sea más rica, que genere más actividad económica, que atraiga más talento y que suponga crecer, para ellos no es importante».

Asimismo, la ex alcaldesa de la capital navarra ha confesado que no tiene ninguna esperanza en que el actual equipo de Joseba Asiron establezca «ningún tipo de acuerdo ni de alianza con cualquier ayuntamiento o comunidad gobernada por un partido que no sea afín a ellos». «Me da mucha pena que proyectos como este se frenen por otro tipo de intereses que son los que priman en este momento en Pamplona», ha zanjado.