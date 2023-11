Alberto Garzón deja la dirección de Izquierda Unida tras su salida del Consejo de Ministros

Alberto Garzón deja la dirección de Izquierda Unida. Una decisión que ha anunciado tras su salida del Consejo de Ministros y con la que abandona completamente la primera línea política.

El ya ex líder de IU ha informado de su salida este viernes, 17 de noviembre, justo un día después de que se efectuara su salida del Consejo de Ministros. Y es que, el que hasta ahora fuera titular de la cartera de Consumo no repetirá en la nueva legislatura liderada por Pedro Sánchez.

Cabe recordar que Alberto Garzón ya dijo el pasado mes de junio que no formaría parte de las listas electorales de Sumar pasa los comicios del 23J. Con su salida de la dirección de Izquierda Unida, completa el «paso al lado» que inició hace unos meses tras haber sido diputado del Congreso durante 12 años.

«No sólo cederé el testigo dentro del Consejo de Ministros, sino que también cesaré mi responsabilidad como coordinador de IU. Se trata de una decisión muy meditada y que formaba parte de la hoja de ruta que personalmente asumí hace tiempo. He esperado a este momento para sincronizar mi decisión final con el cambio de fase política», ha trasladado en una carta remitida a la militancia.

Según ha apuntado en la misiva, renuncia al cargo con una organización «consolidada» como «capital político imprescindible» para el futuro del país.

«La militancia es muy sacrificada, y la primera línea de la política no es sino su versión exponencial. Durante todos estos años he visto lo mejor y lo peor de la política, y ambas cosas me han atravesado implacablemente. He empleado demasiado tiempo en tratar con gentes que no cuidan a sus semejantes y para los cuales la política es sólo una forma de aplastar al que piensa diferente», ha agregado Garzón en la carta a los militantes de Izquierda Unida.

Ministro de Consumo

Alberto Garzón, que además de dejar la coordinación de Izquierda Unida, abandona el Ministerio de Consumo, ha vivido varias polémicas al frente de esta cartera. Ejemplo de ello es una de las últimas campañas que lanzó, en la que se gastó casi 15.000 euros en la elaboración de un informe sobre los estereotipos sexistas en la publicidad de juguetes.

Asimismo, ha centrado parte de su trabajo en dar la batalla a la carne, con varias campañas para desincentivar su consumo. Por ejemplo, las pasadas Navidades, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) presentó Come sano, muévete y cuida tu planeta que incluye las «recomendaciones dietéticas saludables y sostenibles complementadas con recomendaciones de actividad física para la población española», donde se sugiere esa reducción del consumo de carne.

Fue también en las pasadas navidades cuando Garzón orquestó una campaña para que los jóvenes no compren tanta ropa como acción para combatir el cambio climático. Bajo el eslogan Presume de armario sostenible, su Ministerio pedía seguir «cuidando el planeta» utilizando la ropa. «Haz que tu ropa sea parte de la solución contra el cambio climático», señalaban entonces.