Alberto Garzón, ministro de Consumo, es uno de los miembros del Gobierno más escurridizos para los focos mediáticos y los ciudadanos ya que no habitúa a tener muchas comparecencias. A esta situación no le ayuda que, en los últimos 74 días, el líder de Izquierda Unida sólo haya tenido agenda durante 48 horas. Tras comparecer el 22 de mayo en la presentación de una guía sobre seguridad alimentaria, Garzón no tuvo actividad pública hasta el pasado 4 de julio. Ahí fue cuando comenzó su intensiva semana de dos días seguidos con sendos actos. Un martes y miércoles para el recuerdo, pues el ministro llevaba ya 42 días -un mes y 9 días- sin actividad pública. Así lo recoge la agenda del Gobierno.

Tras esa maratoniana semana, la primera de julio, Alberto Garzón no ha vuelto tener agenda pública. No se espera novedad en este sentido, pues agosto suele ser un mes inhábil en lo que a política se refiere. Los datos, que no dejan margen para la opinión, son claros: en los últimos 74 días -dos meses y 2 semanas- Garzón sólo ha tenido agenda en dos. Aunque el dato ya es llamativo de por sí, en tiempo suena incluso peor. De las últimas 1.776 horas, Garzón sólo ha tenido agenda en 48. Si se va al detalle y se entiende que los dos actos a los que asistió el responsable de Consumo difícilmente se dilataron hasta las tres horas, las 48 se reducen a 6 en el mejor de los casos.

En el lenguaje del dinero, las cuentas también son llamativas. Aunque Alberto Garzón no ha tenido una intensa agenda pública en los últimos meses, el salario ha seguido llegando, como no puede ser de otra manera. Plausiblemente, el ministro ha dedicado todas las horas sin agendar a trabajar en el despacho ministerial. Al mes, Garzón cobra algo más de 6.600 euros brutos. Por ello, en sus 72 días de ausencia pública, sin actos ni eventos, ha facturado unos 15.370 euros. Cabe recordar que la ausencia de agenda pública no es sinónimo de día descansado, aunque la actividad pública suele regir una buena parte de la jornada de los ministros.

Agenda

El 4 de julio, Alberto Garzón participó en una conferencia sobre la planificación de la utopía ecologista junto al historiador ambiental Troy Vettese, en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid. Después de esta vuelta a la esfera pública, el ministro de Consumo no pudo retomar su descanso. Tocaba volver a escena, nada menos, que al día siguiente.

24 horas después, ya siendo 5 de julio, el ministro Garzón intervino en el acto de presentación del informe Publicidad, alimentación y derechos de la infancia en España, elaborado por la Gasol Foundation en colaboración con Consumo y expuesto en la propia sede del Ministerio. En este caso, no tuvo que salir ni de la oficina para cumplir con la agenda. La ausencia de agenda púbica después de estas dos intensas actividades continúa prolongándose a día de hoy.

Alberto Garzón ha sido uno de los ministros más desaparecidos durante toda la pasada legislatura. Ahora, continúa al frente de Consumo en funciones. El resto de ministros, a pesar de las elecciones del 28M y de las generales del 23 de julio, han mantenido activas sus agendas en mayor o menor medida. Garzón, en cambio, sólo ha comparecido ante los españoles y los medios dos días desde el 23 de mayo incluido.