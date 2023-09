Garzón rompe su silencio sobre el precio del aceite para culpar al «fraude» de de las empresas

El ministro de Consumo en funciones, Alberto Garzón, se ha pronunciado al fin sobre la crisis del precio del aceite de oliva por las nubes. No obstante, en lugar de anunciar soluciones, se ha limitado a señalar a los empresarios y ha pedir «responsabilidad». El también líder de Izquierda Unida ha amenazado con sanciones a las compañías que cometan fraude y suban artificialmente los precios. En lugar de buscar fórmulas para abaratar los costes de producción del oro líquido, dice: «Nosotros siempre hemos defendido hacer una vigilancia de los precios porque es una enorme preocupación para la economía española y para las familias trabajadoras».

Garzón ha hecho un llamamiento a las empresas para que cumplan con la leyes. Ha recordado que el Gobierno tiene un Observatorio de Precios que vigila esta situación y tiene recursos para sancionar a las empresas en caso de fraude o violación de la ley, ya que el aceite es un producto de primera necesidad para la mayoría de las familias españolas.

El ministro ha enfatizado la importancia de proteger a los consumidores más vulnerables, señalando que la vulnerabilidad no se limita solo a la situación económica, sino que también puede relacionarse con la accesibilidad, la edad y la digitalización. Subraya que el Gobierno ha trabajado en abordar las necesidades de estos consumidores.

En esta línea, Garzón ha apuntado que el ámbito digital plantea desafíos particulares en términos de protección al consumidor, ya que las tecnologías y las formas de venta cambian rápidamente. Destaca la importancia de que los reguladores estén atentos a las innovaciones tecnológicas y puedan adaptarse para proteger los derechos de los consumidores. Todo ello en el acto de apertura del Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC) y autoridades de la Comisión Europea (CE), que se desarrolla en el Palacio de Congresos IFEMA Madrid.

El ministro agrega que la globalización ha llevado a compartir desafíos ecológicos, y destaca que las cuestiones de consumo desempeñan un papel importante en la protección del planeta. Indica que es fundamental abordar los problemas relacionados con los modelos de producción y consumo para preservar el medio ambiente y la sociedad.

Críticas

De esta forma, Alberto Garzón entra en el tema del precio disparado del aceite pero no anuncia medidas inminentes para resolver la crisis. Esto ha provocado fuertes críticas de asociaciones de consumidores y desde sus propias filas.

«Garzón es un ministro de los que no quieren hacer ruido. Ha sido un absoluto bluf», denuncia Beatriz Gimeno, ex alto cargo de Podemos y ex dirigente del Ministerio de Igualdad. «Alberto Garzón es de esos comunistas que le gustan al Régimen, porque le da un toque de color y pluralismo y legitima el sistema sin hacer ruido. La izquierda tranquilizante», afean otras voces ligadas a Podemos.