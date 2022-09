Albert Palacio, mosso d’Esquadra: «Mal vamos sin el apoyo político cuando es necesario usar la fuerza»

Siete muertos en Cataluña en los últimos siete días donde un apuñalado en las fiestas de La Merçè de Barcelona ha sido el último. Cataluña víctima del fantasma muy real de la inseguridad. Albert Palacio, portavoz del sindicato USPAC de Mossos d’Esquadra, asegura en una entrevista a OKDIARIO que el problema está en la gestión política de este cuerpo policial y que «mal vamos sin el apoyo político cuando es necesario usar la fuerza», porque los Mossos no son defendidos por la Generalitat cuando tienen que hacer frente a denuncias por su actuación.

Los datos son cada año más preocupantes. Los siete últimos crímenes serán «casos aislados», ocurridos en Hospitalet de Llobregat, Tortosa, San Adrián de Besós​​​, Reus, Campdevànol, Ampuriabrava y Barcelona, y los móviles son muy diferentes, porque van desde el robo de un patinete, la caja de un bingo o una discusión por tráfico. Pero en todos hay un componente de seguridad ciudadana. Albert Palacio lo tiene claro: «El sistema policial, judicial y político está obsoleto y de esto se aprovecha la gente, los delincuentes lo saben y van a más. La Policía está deslegitimada, no tiene el soporte que debería tener por parte de sus instituciones. El delincuente sabe esto y vamos a más. Los políticos están cuatro u ocho años y se van, la policía permanece». El problema de la desidia política es clave en la inseguridad que sufren los catalanes. «No querer hacer algo nos llevará a un camino sin retorno», añade Palacio.

El fin de semana, los barceloneses asistían incrédulos a actos de vandalismo como rotura de escaparates y saqueos de tiendas. Al final de las Fiestas de La Mercè se contabilizaron 40 heridos entre graves y leves, más de 70 detenidos en total y todo tras un macro botellón permitido por el Ayuntamiento de Barcelona, que no sólo reúne a jóvenes para divertirse sanamente, sino que actúan como foco donde confluyen esos días todos los delincuentes comunes de la Comunidad que además se mueven de manera más o menos organizada para saquear comercios, destrozar el mobiliario urbano.

Muertos

«Llevamos bastantes meses avisando de que la inseguridad, la violencia, los atracos, los disturbios, los muertos están subiendo exponencialmente. Desde las Administraciones nos acusan de catastrofistas, de alarmistas, pero por desgracia, los datos nos están dando la razón», añade el portavoz de USPAC. Según las estadísticas del Ministerio del Interior, Cataluña tuvo 270 muertos durante el pasado año entre homicidios y asesinatos.

Esta organización de los delincuentes se traduce en que «para efectuar los disturbios que hicieron no fueron cinco, pero lo triste y lamentable es que teníamos los datos del año pasado. Los datos del año pasado parecía una guerra. La avenida María Cristina. Era lamentable ver las imágenes de incendios de compañeros encerrados en edificios. ¿Mala previsión? Pues supongo que sí», sentencia Palacio.

Uno de los mayores problemas es la falta de efectivos policiales en la calle, un asunto que ya denunciaron los guardias urbanos de Barcelona en OKDIARIO. La plantilla de Mossos no se ha incrementado desde 2012, 17.000 efectivos, con el añadido de que «en seis o siete años pasarán a segunda actividad más del 50% de la plantilla de Mossos y no hay previsión para sustituirlos y si añadimos que faltan unos 3.000 policías, pues o se arregla o estamos tocados de muerte», explica Albert Palacio.

«Faltan policías y distribuir bien los efectivos, falta que nuestros políticos de Ayuntamientos y de la Generalitat tomen las correctas decisiones de una vez. Porque esto quien lo paga, primero, es el ciudadano que tiene miedo y ve cómo sus ciudades y pueblos están llenos de delincuencia. Y en segundo lugar lo pagan los agentes, que no son suficientemente protegidos por la ley. Recordemos que la Generalitat no se persona como defensa de los policías y entonces esto lleva a un sistema que no funciona y se ha de modificar», añade el portavoz de USPAC.

«Proteger, ayudar y dar apoyo moral a la Policía está mal visto en Cataluña. Nuestros políticos tienen que hacer una reflexión. A nosotros no nos gusta utilizar la fuerza, faltaría más y ojalá éste fuera un mundo perfecto donde hablando la gente te hace caso, pero estamos viendo que cada vez va a más. Si cuando te ves obligado a usar la fuerza no tienes el apoyo de tus políticos o de tu prefectura o de otros mandos superiores, mal vamos», concluye Albert Palacio.