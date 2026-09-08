Albares exculpa a Marruecos de la invasión: «La clave está en las redes sociales, es de donde arranca todo»

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha vuelto a exhibir su tibieza diplomática frente a Marruecos. Pese a admitir que las continuas reivindicaciones de los ministros marroquíes sobre Ceuta y Melilla «degradan la relación», Albares se conforma con las justificaciones de Rabat y exculpa al país vecino de la masiva invasión migratoria sufrida en Ceuta a finales de julio, dando por buena la palabra de su homólogo marroquí y señalando a las «redes sociales» como las verdaderas culpables de la crisis fronteriza.

José Manuel Albares ha asegurado en una entrevista en La1 que las reclamaciones territoriales sobre Ceuta y Melilla son «absolutamente inaceptables» y que le encontrarán «siempre enfrente». Sin embargo, esta supuesta contundencia choca con su inacción diplomática.

El ministro se ha limitado a trasladar su queja a su homólogo marroquí, Naser Burita, quien despachó el asunto restándole importancia y escudándose en que las declaraciones de sus ministros se enmarcan en un «contexto electoral» y no representan «la posición oficial». Albares ha asegurado que no le sirve esa explicación y que, «independientemente del contexto electoral», declaraciones como las que se han venido produciendo «degradan nuestra relación bilateral». Afirma que le van a «encontrar siempre enfrente» y ha asegurado que no piensa «tolerar ninguna duda, ningún comentario sobre nuestra integridad territorial».

La versión marroquí sobre la invasión

La debilidad de Exteriores queda aún más patente al abordar la crisis migratoria sin precedentes que asedió Ceuta a finales de julio. Lejos de exigir responsabilidades a Marruecos por su evidente falta de control fronterizo, Albares se ha apresurado a exculpar a Marruecos basándose, única y exclusivamente, en la palabra de Burita.

Según ha relatado el propio ministro español durante una entrevista en TVE, él mismo llamó inmediatamente a su homólogo y este le aseguró que «por supuesto ellos no estaban detrás» de la entrada masiva. Una simple llamada telefónica y una promesa bastaron para que el Gobierno de Pedro Sánchez diera por buena la versión marroquí, asumiendo el relato de Burita: «Inmediatamente desplazamos todos los medios necesarios para poder cortar ese flujo que era masivo y que, en un momento dado, desbordó a todo el mundo».

La excusa de las redes sociales

Incapaz de certificar quién orquestó realmente el asalto a la frontera española, a pesar de la existencia de informes del CENIF, Albares ha optado por sostener ahora que «la clave está en las redes sociales», señalándolas como «el detonante último» que empujó a miles de personas hacia Ceuta y señalando que «ahí está la clave de donde arranca todo también».

Para el ministro, todo se debió a un «movimiento absolutamente inusual» en redes que deformó una sentencia del Tribunal Supremo. De este modo, Albares diluye la responsabilidad del Estado marroquí en la protección de sus propias fronteras y reduce una crisis de Estado, que puso en jaque la seguridad de la ciudad autónoma, a un simple problema de desinformación virtual. Mientras tanto, el Gobierno asegura estar buscando «certezas», pero deja claro que la exigencia de firmeza ante Rabat no está en su agenda.