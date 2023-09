Un beneficiado más de la Ley Montero. El joven Andrés R. C., de 26 años a quien la Audiencia Provincial de Zaragoza condenó a 4 años y medio de cárcel, el pasado mayo, por una agresión sexual a una menor de 16, ha sido absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por no poder probar que no hubo consentimiento.

A esta conclusión ha llegado el fallo del TSJA después de revisar los hechos probados por la Audiencia Provincial de Zaragoza. De esta manera, el TSJA dicta una nueva sentencia a raíz de la Ley Montero, al llegar a una conclusión distinta de la Audiencia, sin que se modifique los hechos que fueron probados.

Los hechos

Los hechos se produjeron en enero de 2022, en una peña del pueblo zaragozano de Borja. La víctima estaba en tratamiento farmacológico, por lo que antes de salir de casa con sus amigas, se tomó la medicación.

En un bar, la menor entabló conversación con el acusado y con otro joven menor de edad, a los que conocía a ambos. En un momento de la conversación, mientras tomaban cervezas, la joven les dijo que no se encontraba bien. Los dos chicos invitaron a la joven a ir a una peña cercana, y la víctima accedió de forma voluntaria.

Los dos varones le propusieron «irse de putas» o «hacer un trío». Según analiza el TSJA, la menor «no se negó», y le hizo una felación al acusado. Tras este hecho, el absuelto se marchó dejando solos a los dos menores. La víctima niega que la agresión fue consentida, mientras que el acusado afirma que fue aceptada. Ésta es la «controversia» en la que se encuentra el TSJA, respecto al «consentimiento» porque no hay suficientes indicios que prueben que no lo hubo.

La víctima alegó que había perdido la conciencia de la situación por las pastillas y el alcohol. Sin embargo, según el TSJA, la víctima no tenía una dosis suficiente o extralimitada de la medicación que estaba tomando para tener la capacidad mermada, porque los análisis clínicos no probaron alcohol en sangre y los fármacos habían sido consumidos en dosis «terapéuticas».

En segundo lugar, el TSJA considera que hubo una serie de exteriorizaciones, como que la víctima se marchó con los dos chicos delante de todos los amigos, pese a que las amigas se negasen a acompañarlos. Además los varones ya habían propuesto «hacer un trío».

El TSJA además pone el foco además en otro hecho. En la declaración, la víctima reconoció que, pese a no querer mantener internamente relaciones, tampoco la exteriorizó, puesto que no se opuso a las prácticas sexuales en ese momento.

La ley del sólo es sí

Este es un caso de los más de 1.000 en España en lo que llevamos de año. Puesto que, con la Ley Montero todo gira entorno al consentimiento. «El consentimiento solo se puede saber a través de las manifestaciones que hace la presunta víctima, y éste es el problema de la norma. Si la víctima no exterioriza de ninguna forma su falta de consentimiento, la otra persona puede estar en la creencia que las relaciones sexuales están siendo consentidas», explica el abogado zaragozano Cristian Monclus a OKDIARIO.

«Antes de la reforma del Ministerio de Igualdad y la Ley Montero, el Código Penal nos decía que serán castigadas como abuso sexual aquellas relaciones de contenido sexual en las que no medie consentimiento, enumerando una serie de relaciones sexuales, y dependiendo del contenido tenía una pena más o menos grave. Era labor de los tribunales examinar en qué casos se llegaba a la conclusión de que había existido o no consentimiento», analiza este abogado experto en derecho penal.

«Esta reforma que anunció el Ministerio de Igualdad a bombo y platillo, que iba a proteger sobre manera a las víctimas, es una falacia, eso no existe», denuncia Monclus, «la nueva norma no ofrece un plus de garantías». En este caso concreto, Monclus aclara que «no significa que el TSJA niegue que hubo una abuso sexual, sino que tienen dudas razonables sobre si se produjo el consentimiento».

La presunción de inocencia es clave en estos fallos. En nuestro sistema judicial, si existe una duda razonable sobre la comisión de un hecho, «el principio de presunción de inocencia obliga como vía de interpretación a los jueces, a tomar una decisión absolutoria, porque no se puede condenar con dudas, sino con certezas», concluye el abogado.

Esperanza en Aragón

Esta absolución del TSJA en aplicación de la ley del sólo sí es sí es ejemplo de uno de tantos casos en los que los condenados han visto reducidas sus penas o han salido de la calle. En lo que llevamos de año, más de 1.155 agresores sexuales han visto sus condenas rebajadas, según el recuento oficial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De ahí la importancia del pacto programático al que llegaron PP y Vox en esta legislatura en Aragón, en el que acordaron instar al Gobierno de España «a identificar a los violadores que han salido en libertad por culpa de la Ley del solo es sí, poniendo medidas necesarias para proteger a las mujeres en el caso de que alguno de ellos pretenda trasladarse o se encuentre en nuestra Comunidad».

Por otra parte, también contemplan pedir al Congreso de los Diputados que «exija responsabilidades políticas a quienes han colaborado en la puesta en libertad de estos agresores de mujeres».