Teresa Hermida, la abogada de la víctima, se muestra ofendida con la falta de reacción del Gobierno para solucionar los graves errores de la Ley Montero, que nació precisamente como revulsivo a la violación grupal en los Sanfermines de Pamplona. La abogada, en conversación de OKDIARIO, cree que el espíritu de la Ley era bueno, pero tiene una «brecha» grave que tenía que haber sido corregida desde el primer día. «El daño está hecho y cuanto más tiempo perdamos, peor», afirma.

A Teresa se la conoce, entre otras cosas, por su trabajo en defensa de la víctima de La Manada de Pamplona y por sus esfuerzos para avanzar en la protección de las víctimas de las agresiones sexuales. Pocos como ella, comprometidos en una reforma de la ley para garantizar la defensa de las víctimas, pero también pocos como ella son capaces de hacer autocrítica y exigir una solución urgente, ya sea por la vía de la reforma o la derogación.

«La ley del sólo sí es sí es una ley buena que responde al clamor de la sociedad, pero lo que no se supo ver en su momento es la existencia de una grieta técnica. En el momento en que se aprecia esa grieta, que todos los operadores jurídicos estábamos viendo y era fruto de hacerla sin un determinado rigor, es necesario reaccionar», aclara la abogada.

Sin embargo, la decepción de Teresa Hermida, se acrecienta con lo que ha sucedido tras la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí: «Entonces, lo que vemos es que nadie se mueve, todo el mundo dice que la ley está muy bien, que yo no lo discuto, y mantienen que esa brecha no es necesario taparla. Yo digo que sí, porque si esta ley tenía el espíritu de reforzar los derechos de la víctima, eso no lo está haciendo. A través de esa brecha se está escapando los derechos de las víctimas, porque lo que hace esa ley es proteger al delincuente que está saliendo de prisión con sus condenas ya cumplidas o rebajadas».

La letrada no sólo denuncia la falta de capacidad para admitir el fallo, también la ausencia de una reacción rápida para evitar males mayores a las víctimas: «Yo estoy ya cansada y me siento muy ofendida con esto. El Gobierno pretende ahora tapar esa brecha técnica con la modificación de la ley. Bien, si lo quiere cambiar que lo haga ya, que no espere a mañana, que tenía que haberlo hecho hace cuatro meses, ahora… donde dije digo, digo Diego, donde no se veía brecha ahora se ve, donde no se veían problemas ahora sí se ven».

El mayor temor de la defensora de la víctima de La Manada es que la pugna política obstaculice la necesaria corrección o derogación de la ley: «Me ha colmado la paciencia eso que dicen que lo que hay que mantener es la coalición. No, lo que hay que mantener el derecho de las víctimas. Esta ley se hizo para proteger a personas, no para proteger los muebles, y me estoy explicando bien. Esto de la reforma llega tarde y se estaba pidiendo».

Ya no se trata, para la letrada, de que se hayan perdido cuatro meses, se trata de que no se pierda más tiempo todavía: «Por eso, digo que si se va a modificar, si se va a hacer una nueva, si se van a subir las penas mínimas se están diciendo mil soluciones, lo que tienen que hacer es tener en cuenta a los técnicos. Estamos perdiendo el tiempo porque cada vez salen más agresores con sus condenas rebajadas y eso no tiene cuenta atrás. El daño está hecho y cuanto más tiempo perdamos, peor».