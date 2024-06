Abascal en el podcast donde dijeron que era «atractivo» y «empotrador»: «No me molesta»

En plena campaña de las elecciones europeas, el presidente de Vox, Santiago Abascal, participó este lunes en un conocido podcast presentado por dos mujeres donde hace apenas un mes dijeron que era «muy atractivo» y «un empotrador». Ante la pregunta de las presentadoras sobre si le habían molestado estos comentarios, el dirigente de la formación conservadora respondió con humor que no se ofendía por estas cosas: «Yo no soy un ofendidito. Dicho lo cual soy un señor de 48 años con cinco hijos y tengo respeto a mi mujer y a mis hijos».

Cabe decir que hace unas semanas este mismo programa, llamado «Descaradas podcast», invitó a la dirigente de Podemos y ex ministra de Igualdad, Irene Montero, donde opinaron sobre el líder de Vox. Allí la pareja de Pablo Iglesias confesó que se había «liado» con hombres de derechas, algo que suscitó una pregunta de las entrevistadoras para saber si se sentía atraída por el presidente del partido verde: «Pero Santiago Abascal de pareja no ¿verdad?». «No, no», respondió rotundamente Montero. Ahora bien, pese a no ser del agrado de la podemita, las entrevistadoras dijeron que les parecía «muy atractivo» y «un empotrador», unos comentarios que les valieron las críticas en redes sociales. «Nos pusieron finas. Nos han llamado cosificadoras y machirulas», denunciaron durante el programa con Santiago Abascal celebrado este lunes.

Precisamente sobre estos juicios públicos a los que se han visto sometidas las presentadoras del show Abascal dijo que, probablemente, lo que les pasó tiene que ver con cómo se ha amordazado a muchos hombres. «Yo creo que algunos comentarios que pueden hacer las mujeres, si un grupo de hombres lo hace es juzgado de una manera mucho más severa y esto tiene más que ver con la doble vara de medir. Como ha habido mucha censura o porque precisamente no se puede decir casi nada pues os tocó pagar el pato», explicó Santiago Abascal.

Este distendido momento de Abascal se ha vuelto viral en redes sociales donde miles de usuarios han aplaudido la respuesta del dirigente conservador. «Sí, lo he visto está mañana. Excelente entrevista, desenfadada, cercana y también interesante por la parte política. Muy recomendable», ha escrito un internauta. «Es masculino, por eso les parece atractivo un hombre así en este mundo de nenazas en el que vivimos», ha opinado otro.

Cultura de la cancelación

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado en varias ocasiones la censura social promovida por la cultura de la cancelación. El pasado mes de julio, durante un mitin en Zaragoza, el dirigente criticó que quienes acusaban a Vox de censura eran los que habían impuesto «la dictadura de la corrección política» y avisó de que, donde su partido tenga las competencias en materia de cultura, hará lo que le «parezca».

Abascal cargó así en declaraciones a los periodistas contra la «secta izquierdista» que acusa a Vox de censurar actividades culturales. Calificó de «verdaderamente sorprendente» que las críticas a Vox las lidere «la izquierda que ha traído la cultura cancelación, la izquierda que ha amordazado a escritores, poetas o cantantes», en referencia a la deriva reaccionaria que ha tenido la izquierda en los últimos años, especialmente en el incremento de la censura y de la imposición del pensamiento único.

«Pues que tengan muy claro que no hemos venido ni a asumir sus discursos culturales ni a pagar sus fiestas -ha avisado-. Donde tengamos las competencias de cultura vamos a hacer lo que nos parezca. Y lo que nos parece es que lo que se debe hacer es hacer cultura respetando los intereses y gustos de los españoles, que van a ser los que tomen en último término las decisiones en materia de cultura».