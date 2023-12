Abascal: «Creo que Feijóo prefiere que nos veamos en secreto y no estoy para citas secretas»

PREGUNTA.- Imagino que le llamará la atención que ese mismo PSOE que le denuncia por un delito de odio no hiciera lo mismo con Yolanda Díaz, que lamentó que en España no se hubiese guillotinado a un rey, o con Irene Montero, que dijo que había que tirar a los Borbones a los tiburones, ¿qué le parece ese doble rasero?

RESPUESTA.- O con la ministra socialista que habló de colgar de la catenaria a Esperanza Aguirre. La izquierda siempre tiene un doble rasero y esas sí son expresiones claramente violentas, hay una gran diferencia. A mí no me sorprende el doble rasero, lo que me sorprende es la cobardía del simulacro de oposición que representa Feijóo.

P.-¿Feijóo es un cobarde?

R.- Creo que, en estos momentos, la oposición al Partido Socialista es de miedo. Y lo tengo que decir y lo lamento, porque yo he apoyado la investidura de Feijóo. Pero, claro, Feijóo está convocando movilizaciones en solitario, que respaldamos y a las que acudimos, se compromete con los españoles que salen a las calles…, y luego les estafa pactando con el PSOE la presidencia de las comisiones en el Congreso y en el Senado, incluso las comisiones mixtas.

P.- ¿No habló con usted para pactar esas comisiones?

R.- No han querido pactar nada, tienen más miedo que vergüenza y no quieren ninguna foto con nosotros. Nosotros no tenemos ningún ánimo de presidir una comisión, ya sabemos lo que hay detrás. Cada diputado que preside una comisión cobra 1.500 euros más. No tenemos ningún ánimo de que nuestros diputados cobren más, lo que queremos es levantar un muro frente a Pedro Sánchez.

P.- Bueno, igual sus diputados sí quieren cobrar 1.500 euros más al mes…

R.- Yo creo que no es su ambición, francamente. El problema es que el Partido Popular llega a acuerdos con el Partido Socialista mientras denuncia un ataque a la separación de poderes y a la igualdad de los españoles. ¿Y al día siguiente de denunciarlo llegas a un acuerdo? Hay una clara incoherencia y tendrán que explicárselo a los españoles. Nosotros no lo entendemos. Hemos ofrecido colaboración a Feijóo para dar una respuesta al golpe en los parlamentos, en los gobiernos autonómicos y en los foros internacionales, y la negativa es total.

P.- ¿Se verá usted con Feijóo o se verá antes Feijóo con Sánchez?

R.- No sé si me veré con él, yo creo que Feijóo no tiene ninguna gana y prefiere verse con Sánchez, y más aún después de esta campaña de difamación que le habrá asustado todavía más.

P.- ¿Pero se van a ver?

R.- No está en la agenda.

P.- ¿Y han hablado de verse en algún momento?

R.- Sí, hemos hablado de vernos. Pero me da la sensación de que Feijóo prefiere que nos veamos en secreto y con Sánchez se verá en público. Entonces, yo para citas secretas no estoy.