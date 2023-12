Abascal: «Lo del PP es incomprensible, la incoherencia y tibieza de Feijóo son insoportables»

PREGUNTA.- ¿Feijóo no quiere hacer una oposición coordinada con usted?

RESPUESTA.- Parece que no. En ese caso, jamás habría sido posible un acuerdo con el Partido Socialista en las comisiones del Congreso. Ante un Gobierno que está haciendo todo lo que denunciamos, si de verdad es tan grave y nos creemos que hay un golpe de Estado, ¿cómo es posible llegar a ningún tipo de acuerdo con ellos? Claro que hay que levantar un muro frente al Partido Socialista, pero Feijóo está en el discurso de que no hay que levantar muros. ¿Cómo no vamos a levantar muros ante el ataque brutal a la Constitución y a la separación de poderes, frente a un Gobierno al que la mayoría de los jueces le han dicho que su Ley de Amnistía es el inicio del fin de la democracia, la abolición del Estado de derecho, la supresión del Poder Judicial y la ruptura de la igualdad de los españoles? No hay término medio, no se puede aceptar la tibieza.

P.- ¿Cree que Feijóo se reunirá con Sánchez?

R.- Estoy convencido.

P.- ¿Y qué hará usted?

R.- Pues criticarlo y decirles a los españoles que hay otra oposición.

P.-¿Seguirán con la ruptura de las relaciones con Génova 13?

R.- Es que la ruptura de relaciones con Génova 13 es una ruptura del Partido Popular. Nosotros lo que hemos hecho es comunicarla. Es una ruptura propiciada por ellos, no con el Partido Popular con el que nos estamos entendiendo en las regiones, con las dificultades lógicas de cualquier coalición. Nosotros no vamos a tomar ninguna decisión alocada que acabe perjudicando a los españoles en Aragón, en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana, en Baleares… Nosotros vamos a seguir apoyando esos gobiernos siempre que se cumplan los pactos que han permitido las investiduras. No vamos a tomar una decisión contra esos gobiernos por los errores de Feijóo. Son muchos Partidos Populares distintos.

P.- ¿Con Ayuso se entienden?

R.- Bueno, con Ayuso no hay tanto entendimiento porque no le hace falta, tiene mayoría absoluta.

P.- Con Azcón, con Prohens…

R.- El entendimiento es satisfactorio y aceptable.

P.- ¿Con María Guardiola?

R.- También, Guardiola ha cambiado mucho su posición y no tenemos ningún reproche. Es verdad que hay alguna insatisfacción en Baleares por el voto en contra del PP en materia lingüística, pero espero que lo podamos resolver.

P.- En caso contrario, ¿no aprobarán los Presupuestos?

R.- Para nosotros la recuperación de la libertad de elección lingüística en Baleares es imprescindible.

P.- Cuando se habla de la extrema derecha se habla de Milei, de Bolsonaro, de Trump, de Meloni, de Orbán… Cosas bastante variopintas. En Hungría, en Italia y en Argentina han hecho los deberes. En Francia, Marine Le Pen puede ser la próxima presidenta, y Trump, en EEUU. ¿Cuándo van a dar ustedes el paso?

R.-El paso lo tienen que dar los españoles. Nosotros ya hemos dado el paso al frente y observamos con envidia los triunfos de nuestros aliados. Pero creemos que esas victorias van a ser también muy importantes para Vox, van a dar ánimo a muchos españoles a la hora de respaldarnos, porque van a ver qué es lo que está triunfando en todo el mundo y lo que va a traer soluciones. Nosotros haremos un gran esfuerzo, hemos levantado la bandera y esperamos encontrar el apoyo de nuestros compatriotas, que llegará.

P.- Sí, pero en las últimas elecciones cayeron 19 escaños…

R.- Caímos dos puntos y medio y muchos más escaños de los que correspondían, por la ley electoral. El PP nos atacó durante toda la campaña mientras la izquierda se entendía. Con sus medios afines se dedicaron a la demonización de Vox mientras tendían la mano a Pedro Sánchez. Eso tiene consecuencias. Como la publicación de encuestas falsas, que decían que el Partido Popular iba a tener mayoría absoluta. Luego pasa lo que pasa, que la gente se queda en casa y no vota.

P.- ¿Tuvo algo que ver en el resultado la ausencia de Feijóo en el segundo debate? Le dejó solo ante el peligro…

R.- Creo que también influyó, por supuesto. Y la ausencia en ese debate mostró de nuevo el miedo a comparecer en una foto conjunta, a ser señalado junto a Vox. Eso no es bueno, y los españoles no lo aprecian.

P.- ¿Qué sintió cuando vio que Feijóo no iba estar en el debate?

R.- Durante toda la campaña sentí lo mismo, que el PP estaba más empeñado en matar a Vox que en derrotar al Partido Socialista. De hecho, ofrecía permanentemente un acuerdo al Partido Socialista. Y creo que ése fue el gran error de la campaña, que lo hemos pagado todos.

P.- ¿Cuánto cree que va a durar Sánchez en el poder?

R.- No soy capaz de hacer de adivino, pero por voluntad de los traidores y renegados que lo han apoyado duraría todo lo posible, porque ellos quieren todo el mal posible para España. Quieren una España débil y gobernada por un tipo sin escrúpulos, y eso lo tienen con Sánchez. Le harán pagar todas las facturas, lo zarandearán, le harán sufrir, pero les interesa mucho que Sánchez siga en el poder. Ahora bien, no me atrevo a hacer un pronóstico. Cuando hay un pacto entre traidores y mentirosos puede pasar cualquier cosa.

P.- ¿Quiénes son los traidores y quiénes los mentirosos?

R.- Todos son traidores y mentirosos.

P.- ¿El Partido Popular también?

R.- No, me refiero al pacto de Gobierno. El Partido Popular merece otro análisis diferente. Yo me estaba refiriendo a la investidura. Lo del PP es incomprensible. Es una incoherencia y una tibieza insoportable la del señor Feijóo. Insisto, no se puede sacar a la gente el domingo a la calle a protestar contra Sánchez diciendo que hace cosas terribles y el lunes pactar con él. Es inaceptable.

P.- Si hay unas nuevas elecciones y Feijóo tiene la posibilidad de gobernar, ¿contará con sus votos para echar a Sánchez?

R.- Yo lo que intentaré es ganar esas elecciones.

P.- ¿Y si no lo hace y queda primero Feijóo?

R.- Si no lo hago, ya veremos. En política no tenemos que hacer de comentaristas ni de adivinos.

P.- En las elecciones del 23 de julio, se habló de la posibilidad de que ustedes no concurrieran en ocho provincias, en las que la congregación de partidos en la derecha favorecía al PSOE. En unas próximas elecciones, ¿aceptaría retirarse en algunas provincias para no perjudicar al voto de derechas?

R.- Eso es mercancía averiada del PP, lo propagó el PP. Feijóo jamás me planteó eso, lo hablamos en una reunión posterior a las elecciones. Pero, dicho eso, Feijóo también podría retirarse de aquellos lugares, por ejemplo Cataluña, donde Vox tenía diputados y ellos no. Nosotros estamos dispuestos a lo que sea necesario para echar a Pedro Sánchez y a llegar a acuerdos con aquellos que no son exactamente iguales que nosotros. Lo hemos demostrado en las regiones. Siempre hemos tenido la mano tendida, pero nos hemos encontrado con el desprecio o el abuso en la mayor parte de las ocasiones. Y ése no es un buen modo para llegar a acuerdos.