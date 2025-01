Abascal antes de la toma de posesión de Trump: «Europa no puede seguir hundiéndose en políticas ‘woke’»

El líder de Vox Santiago Abascal ha comenzado su visita este viernes en Washington, donde acudirá el lunes a la toma de posesión del presidente electo Donald Trump. Abascal ha sido el único líder político español que ha recibido una invitación de Trump para la ceremonia. Santiago Abascal ha destacado que «EEUU ha recobrado la cordura, la senda del crecimiento y de la libertad» durante su visita con diferentes miembros del Parlamento Europeo a la sede del think tank Heritage Foundation este viernes antes de la toma de posesión. En ese sentido, Abascal ha destacado que «Europa no puede seguir hundiéndose con políticas woke y asfixiando la industria y el campo». Posteriormente, Santiago Abascal tiene previsto un encuentro en el Instituto Hudson, organización fundada en 1961 y que se encarga de analizar y ofrecer soluciones políticas relacionadas con asuntos relativos a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.

En este sentido, Santiago Abascal ha destacado que «las grandes tecnológicas van a terminar con la censura que imponían, los grandes fondos están abandonando la agenda woke y se está produciendo un cambio internacional». En este sentido, Abascal se ha referido que el cambio ya ha empezado con movimientos como el del directivo de Meta, Mark Zuckerberg, que ha anunciado el fin de los elementos de verificación.

Como se ha destacado con anterioridad, en este marco, Abascal ha reivindicado que Europa y España «no pueden quedarse atrás de ese gran cambio» y deben decidir qué camino desean emprender: «Europa no puede seguir hundiéndose en la cultura woke», ha sostenido en referencia a las políticas climáticas.

«Europa tiene que elegir entre la Europa soviética que han construido los burócratas de Bruselas y la Europa verdadera, la Europa auténtica, de los valores fundacionales, de la libertad de sus gentes y de la protección de la soberanía de sus naciones. Esa es la gran disyuntiva que enfrenta el mundo y estamos en un momento histórico ideal para poder contribuir a ese cambio», ha destacado Santiago Abascal que el lunes acudirá a la toma de posesión del presidente electo Donald Trump.

Este sábado, Santiago Abascal tiene previsto acudir a la cena de líderes hispanos que tendrá lugar en Washington, a la que acudirán diferentes jefes de Estado, antes de la toma de posesión de Donald Trump el lunes, 20 de enero.

A la toma de posesión del 20 de enero, acudirán el presidente de Argentina Javier Milei, la primer ministro de Italia Giorgia Meloni o el de Hungría, Viktor Orban. Abascal acudirá como presidente del grupo europeo Patriots.

¿Qué ex presidentes asistirán a la toma de posesión?

El presidente electo Donald Trump ha anunciado este viernes que la ceremonia de la toma de posesión se trasladará al interior del Capitolio en la emblemática Rotonda en la ceremonia de la toma de posesión el lunes 20 de enero, debido a las previsiones de intenso frío.

Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton asistirán. La ex primera dama Laura Bush y la ex Secretaria de Estado Hillary Clinton también acudirán al acto junto a sus maridos. Michelle Obama no acudirá a la toma de posesión, tampoco asistió al funeral del ex presidente Jimmy Carter.

¿Quién acudirá a la toma de posesión?