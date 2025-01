Así será la toma de posesión de Donald Trump

El presidente electo Donald Trump regresa a la Casa Blanca el lunes 20 de enero tras convertirse en el 47º presidente de Estados Unidos en la toma de posesión. Trump vuelve a ser presidente de Estados Unidos después de haber arrasado en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre a la que será pronto ex vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. El día de la toma de posesión incluye una ceremonia formal de juramento. Además, habrá actuaciones musicales, un desfile de celebración y varios bailes formales. El vicepresidente electo, JD Vance, también prestará juramento y se unirá a Trump en el escenario para iniciar oficialmente su nueva administración. También estarán sus familias.

Las autoridades locales y federales esperan que acudan a Washington unas 200.000 personas. Entre las que se encontrarán partidarios de Trump y detractores. También asistirán numerosos senadores y miembros de la Cámara de Representantes, así como invitados de la administración entrante.

¿Qué es la toma de posesión?

La toma de posesión es la ceremonia formal que marca el final del mandato de un presidente y el comienzo de la administración del siguiente presidente. La parte fundamental de la ceremonia consiste en el juramento del presidente electo: «Juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de Presidente de los Estados Unidos y que, en la medida de mis posibilidades, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos». Trump se convierte oficialmente en el 47º presidente en cuanto pronuncia esas palabras. Anteriormente, fue el 45º presidente entre 2017 y 2021.

25.000 policías en Washington

El día de la toma de posesión, 25.000 agentes de las fuerzas de seguridad estarán desplegados (policía local, Guardia Nacional y agentes del FBI). Se van a disponer 60 kilómetros de vallas negras de dos metros de altura. Alrededor del 70% de las 34.500 habitaciones de hotel de Washington están reservadas para la noche de la toma de posesión y la noche anterior a la semana pasada.

Lunes, 20 de enero

9:00 horas en Washington – 15:30 horas en España. Las actuaciones musicales y los discursos de apertura comenzarán en el escenario principal del acto, situado en el jardín oeste del Capitolio estadounidense.

Las actuaciones musicales y los discursos de apertura comenzarán en el escenario principal del acto, situado en el jardín oeste del Capitolio estadounidense. 12:00 horas – 18:00 horas. A continuación, Trump y Vance jurarán sus cargos y el presidente pronunciará su discurso inaugural, en el que expondrá sus objetivos para los próximos cuatro años.

A continuación, Trump y Vance jurarán sus cargos y el presidente pronunciará su discurso inaugural, en el que expondrá sus objetivos para los próximos cuatro años. Posteriormente, Donald Trump se dirigirá a la Sala Presidencial, cerca de la cámara del Senado. Allí firmará una serie de documentos clave. A continuación, acudirá a un almuerzo .

. Más tarde se celebrará un desfile que irá desde el Capitolio por la avenida Pensilvania hasta la Casa Blanca.

Por la noche, Donald Trump participará en tres bailes de investidura por toda la ciudad: el Baile del comandante en jefe, el Baile Inaugural de la Libertad y el Baile Starlight. Se espera que pronuncie un discurso en los tres.

¿Qué ex presidentes asistirán a la toma de posesión?

Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton asistirán. La ex primera dama Laura Bush y la ex Secretaria de Estado Hillary Clinton también acudirán al acto junto a sus maridos. Michelle Obama no acudirá a la toma de posesión, tampoco asistió al funeral del ex presidente Jimmy Carter.

¿Quién actuará en la toma de posesión?

Habrá diferentes interpretaciones a lo largo del día. En la ceremonia de la toma de posesión, en el mitin y en los diferentes bailes.

La ceremonia de juramento

Carrie Underwood, ganadora de ocho premios Grammy y superestrella de la música country, interpretará America the Beautiful.

El tenor estadounidense Christopher Macchio, el himno nacional.

Lee Greenwood, cantautor ganador de un Grammy.

Mitin

Kid Rock, cantante y compositor.

El legendario grupo de música disco estadounidense The Village People.

Billy Ray Cyrus, cantautor.

Lee Greenwood, cantautor.

Coro de la Universidad Liberty.

¿Quién acudirá a la toma de posesión?

El consejero delegado de Tesla y SpaceX, Elon Musk. Tiene una fortuna de 423.000 millones de dólares .

. El consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg (205.000 millones de dólares) y el fundador de Amazon, Jeff Bezos (232.000 millones de dólares) , asistirán a la ceremonia de investidura y se sentarán juntos en la plataforma junto al gabinete de Trump. Zuckerberg será el anfitrión de una recepción de gala el lunes por la noche. Acudirán Miriam Adelson (32.100 millones de dólares), megadonante del Partido Republicano y viuda del magnate de los casinos Sheldon Adelson. También asistirá Tilman Fertitta (10.200 millones de dólares), propietario de los Houston Rockets y nuevo embajador de EEUU en Italia, y Todd Ricketts, copropietario de los Chicago Cubs e hijo del multimillonario Joe Ricketts (4.000 millones de dólares).

y el fundador de Amazon, , asistirán a la ceremonia de investidura y se sentarán juntos en la plataforma junto al gabinete de Trump. Zuckerberg será el anfitrión de una recepción de gala el lunes por la noche. Acudirán (32.100 millones de dólares), megadonante del Partido Republicano y viuda del magnate de los casinos Sheldon Adelson. También asistirá (10.200 millones de dólares), propietario de los Houston Rockets y nuevo embajador de EEUU en Italia, y Todd Ricketts, copropietario de los Chicago Cubs e hijo del multimillonario Joe Ricketts (4.000 millones de dólares). El consejero delegado de OpenAI, Sam Altman (1.100 millones de dólares), también tiene previsto asistir a la toma de posesión.

El consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi asistirá a algunas de las celebraciones. Tiene previsto organizar una fiesta con Elon Musk.

Líderes internacionales

Entre los líderes internacionales que están invitados a la toma de posesión se encuentran:

Santiago Abascal , líder de Vox.

, líder de Vox. Nayib Bukele , presidente de El Salvador.

, presidente de El Salvador. Xi Jinping , presidente de China.

, presidente de China. Georgia Meloni , primer ministro de Italia.

, primer ministro de Italia. Javier Milei , presidente de Argentina.

, presidente de Argentina. Viktor Orbán , primer ministro de Hungría.

, primer ministro de Hungría. Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil.

¿Cuál es el programa de la toma de posesión?

A continuación se desglosa una lista de lo que serán los actos los próximos días:

Sábado, 18 de enero

Recepción y fuegos artificiales en el club de golf de Trump en Virginia.

Recepción del gabinete y cena del vicepresidente.

Domingo, 19 de enero

Ceremonia de colocación de coronas en la Tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington.

Trump pronuncia un discurso en el Capitol One Arena de Washington.

Trump pronuncia un discurso en una cena.

Lunes, 20 de enero

Servicio religioso matutino en St. John’s.

Té en la Casa Blanca con los Biden y los Trump por la mañana.

Acto principal: ceremonia de juramento en el Capitolio.

Despedida del entonces ya ex presidente Joe Biden y la entonces ya vicepresidenta Kamala Harris.

Ceremonia de firma en la Sala Presidencial del Capitolio, donde se espera que Trump firme nombramientos y otros documentos en sus primeros actos oficiales.

Trump asiste a un almuerzo.

Revista presidencial a las tropas y desfile presidencial por la avenida Pensilvania.

Ceremonia de firma en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Bailes.

Martes, 21 de enero