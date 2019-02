La ex presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, presentará este lunes su candidatura a las Primarias de Ciudadanos en Castilla y León en una rueda del prensa en la que estará acompañada por el secretario general de la formación, José Manuel Villegas.

Tras haber sido habilitada por el Comité Ejecutivo para concurrir al proceso de Primarias, Clemente se enfrentará por el momento al diputado nacional de Ciudadanos Francisco Igea para lograr la candidatura a la Presidencia de la Junta de la formación naranja.

Mientras, Luis Fuentes, portavoz de Ciudadanos en Castilla y León y cabeza de lista en las elecciones de 2015 ya ha anunciado su decisión de no concurrir al proceso de primarias en esta ocasión.

El plazo para la presentación de candidaturas expira a las 20 horas del martes y todos aquellos que quieran optar al cargo podrán hacerlo desde 24 horas antes inscribiéndose en la página web del partido.

Clemente ha abandonado el PP tras acusas a la dirección regional del PP de ningunearla, apartarla y de incitar campañas de difamación contra su persona.

“¡Me bajo de un proyecto en el que no creo y porque tampoco creo en la persona que lo dirige en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, una persona que no tiene palabra, que no tiene capacidad y que carece por completo de liderazgo!”, son algunas de las frases que la hasta este pasado jueves presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, dirigió al líder regional de dicha formación minutos antes de dimitir de todos sus cargos, tanto al frente de la Cámara como del escaño en el parlamento y el partido.

Los continuos obstáculos desde la Dirección Regional, encabezada por Alfonso Fernández Mañueco, y desde el grupo parlamentario al que ella pertenece, donde “más rechazo” ha tenido, han sido las principales razones esgrimidas por la ya ex política, quien ha acusado al primero de engañarla cuando la llamó para encargarle el puesto de coordinadora del programa electoral, cuando, precisamente, lo único que pretendía el aludido era apartarla del proceso de renovación del partido.