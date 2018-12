Ultimátum de Abascal: El pacto PP-C’s saltará por los aires si no varía el trato a Vox y las medidas pactadas

La reunión de Marín con Podemos y el hecho de que ni PP ni C's hayan contactado todavía con VOX tensan la cuerda en un pacto de gobierno que, a dos días de cerrarse, mantiene al margen a los 12 diputados y los 400.000 andaluces que han votado a VOX

La distancia marcada frente a VOX por parte de PP y Ciudadanos puede hacer saltar por los aires el acuerdo de gobernabilidad en Andalucía sellado entre los hombres de Juan Manuel Moreno (PP) y de Juan Marín (C’s). Así lo ha hecho saber por activa y por pasiva su líder Santiago Abascal.

VOX no cree que los puntos pactados garanticen una ruptura total con la era del socialismo y no está dispuesto, a fecha de hoy, a sellar el acuerdo. Y queda menos de dos días para que el Parlamento Andaluz comience su andadura. Un momento en el que, o PP y Ciudadanos cuentan con la abstención del PSOE -cosa que Pablo Casado ya ha destacado que no entra en sus planes-, o la gobernabilidad será imposible sin contar con VOX. Y si no está cerrada ninguna de las dos opciones, entonces sólo quedará un camino: el de la repetición de elecciones.

Santiago Abascal, el líder de Vox, se refiere ya a la situación como “cordón sanitario” –el mismo que pide Manuel Valls–, porque “C’s rechaza sentarse con el partido de Ortega Lara, pero se sienta con los comunistas aliados de Otegui y de Torra”, tal y como destacaba en máximo responsable de Vox en redes sociales este mismo martes por la tarde tras descubrir la reunión de Juan Marín con Teresa Rodríguez (Podemos-Adelante Andalucía).

Y es que Ciudadanos ha planteado un “cordón sanitario” contra VOX dejando claro que prefiere negociar con los socialistas una abstención, que hacerlo con Santiago Abascal para lograr el respaldo. Y el PP ha negociado en exclusiva con C’s. Una actitud que ha disgustado profundamente a los cuadros de VOX que consideran que se trata de una humillación a más de 400.000 votantes y que, además, esconde un intento de pactar con el PSOE un apoyo por abstención a cambio de algo. Y ese algo, viniendo del PSOE y del socialismo andaluz, destacan en VOX, sólo puede perseguir algo malo para Andalucía y relacionado con el ocultamiento de corrupción.

Mensajes de VOX a PP y C’s

Santiago Abascal y el juez Serrano, tal y como ha publicado ya OKDIARIO, han enviado distintos mensajes a lo largo de estos días a los dos partidos. Mensajes en los que han alertado del peligro de llevar una negociación de esta manera y en los que, por ejemplo, Serrano ha dejado claro que “dijimos que no seríamos un obstáculo para el cambio, pero tampoco un felpudo para la soberbia de nadie o la continuidad del socialismo con otras siglas”, advirtió el juez en un mensaje en su cuenta de Twitter esta última semana.

Por todo ello, el grupo parlamentario de VOX exigirá a cualquier futuro gobierno en Andalucía que rechace el “cordón sanitario” que algunos pretenden aplicar a VOX, que condene las amenazas y agresiones que contra VOX alienta la extrema izquierda política y mediática”.

Y, además, y entre otras cuestiones, que “atienda la devolución de las competencias autonómicas de Educación, Sanidad, Justicia y Seguridad al Gobierno de la Nación” o que realice una “reforma estatutaria para conseguir la supresión de entidades que duplican a otras estatales”. Que se supriman las “agencias administrativas superfluas, reevaluación de la utilidad y supresión de gran parte de las Agencias Públicas Empresariales, Sociedades Mercantiles con participación mayoritaria de la Junta, Fundaciones y Consorcios de la Junta de Andalucía y Fondos sin personalidad jurídica”.

Otras de las cuestiones reclamadas son, por citar algunas de las principales, las siguientes: “Supresión del 99% de la cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Reducción de un 5% en el tramo autonómico del IRPF. Pruebas de nivel externas al término de cada ciclo educativo y la expresa autorización de los padres (PIN parental) a que sus hijos reciban actividades o contenidos extracurriculares que tengan implicaciones ideológicas o morales. Sustitución de la Ley Andaluza de Violencia de Género por una Ley de Violencia Intrafamiliar y derogación de la Ley Andaluza de Memoria Histórica. Sustitución de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales por una Consejería de Familia y Natalidad”.

Y frente a ellas, por ejemplo, el punto del pacto PP-C’s que recoge el tratamiento a Canal Sur, se ha limitado a constituir “un Grupo de Expertos que estudie las posibilidades de redimensionamiento y de mejora de la eficiencia en la utilización de los recursos por la Radio y Televisión de Andalucia (RTVA), así como las reformas necesarias para garantizar su profesionalidad, imparcialidad, pluralidad e independencia del poder político”. El apartado pactado sobre género, no sustituye la Ley de Violencia de Género. La devolución de competencias autonómicas no se incluye en los acuerdos. Y de la Ley de Memoria Histórica no se menciona eliminación alguna.