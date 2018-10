El tío más mentiroso de Venezuela, España… y el resto del mundo

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha confirmado este jueves que es el más mentiroso de Venezuela, España… y del resto del mundo. Iglesias no ha tenido reparo en faltar a la verdad y a los propios hechos al asegurar, durante una intervención en el programa ‘Al Rojo Vivo’ de La Sexta, que la información de OKDIARIO sobre el pago de 272.325 dólares que recibió del Gobierno de Venezuela en una cuenta a su nombre en el banco Euro Pacific del paraíso fiscal de Islas Granadinas era “falsa”.

Hay que recordarle a Iglesias que, en dos ocasiones, perdió el juicio contra OKDIARIO por la publicación de esa información, que todos los magistrados han calificado de “veraz”.

Dos derrotas judiciales de Iglesias

En abril de 2017, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid desestimó la demanda que Iglesias presentó contra este diario al considerar que la noticia fue veraz, contrastada en fuentes policiales, alejada de una mera invención, de interés general y ajustada a la doctrina del Tribunal Supremo.

En mayo de este año, el líder de Podemos perdió su recurso contra el director de OKDIARIO, Eduardo Inda: los magistrados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial Civil de Madrid calificaron también de “veraces” las informaciones publicadas y mantuvieron que tanto los periodistas como el director “actuaron de forma escrupulosa en el ejercicio del derecho a la libertad de información y de expresión”. Así, el tribunal rechazó la apelación del dirigente podemita y confirmó “íntegramente” el veredicto favorable a OKDIARIO del Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid.

Defiende a Delgado en los audios con Villarejo

La alusión de Iglesias este jueves vino a cuenta de la comparecencia en el Congreso de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, sobre sus audios con el Comisario Villarejo.

El secretario general de Podemos aplaudió que “por primera vez” en el PSOE se hubiera atacado a lo que desde la formación denominan “cloacas” del Estado y reprochó que, en su día, la falta de apoyo de los socialistas evitó su petición para que Villarejo compareciere en el Congreso.

“Cuando nosotros hablamos de las cloacas, cuando atacaban a los independentistas y a nosotros, con el famoso informe PISA, con la noticia falsa de OKDIARIO de una cuenta en Euro Pacific Bank, el PSOE puso problemas para que eso se incluyera en el informe de la comisión, cuando sabían que eran noticias inventadas, colaborando con policías”, afirmó Iglesias.

El líder de Podemos se reiteró en que la noticia de este periódico era “falsa”, aún en contra del criterio de los jueces. “Esa noticia es falsa. Y eso se reconoce en la sentencia. Pero como hay un informe policial falso, la jueza dice: “Hombre, es que han citado un informe de la Policía”. Con lo cual tenemos un policía que hace un informe falso, se lo cuenta a su amigo Eduardo Inda, para que puedan poner un titular. ¿Cuál es el problema? Que ese policía lo pagamos y creó una noticia falsa. Y el PSOE y el señor Rubalcaba durante mucho tiempo lo protegieron y no quisieron hacer comparecer a Villarejo”, siguió Iglesias faltando a la verdad.

Noticia contrastada

La verdad (judicial) es sin embargo ésta. Que, en abril de 2017, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid en la sentencia [lea la sentencia completa] desestimó la demanda del secretario general de Podemos contra este diario al no entender vulnerado su derecho al honor y le condenó al pago de las costas. Y que la magistrada destacó que en todo momento prevalece el derecho a la información sobre el derecho al honor: “La difusión de una investigación policial sobre la existencia de una cuenta a nombre del demandante en un banco offshore, con sede en un paraíso fiscal, y su relación con la orden de pago y autorización del mismo realizados por autoridades venezolanas no suponen sin más un ataque al honor del demandante”, se lee en la sentencia.

La sentencia de la juez señaló que “en el momento de publicarse la noticia su contenido y contraste con las fuentes eran suficientes…. y, aunque la investigación policial no finalizara no significa que los hechos no tuvieran veracidad necesaria para justificar la publicación, una vez contrastados no con una sino con varias fuentes”.

OKDIARIO publicó el 6 de mayo de 2016 la información sobre el secretario general de Podemos con el siguiente titular: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”. En el reportaje el diario aportaba los documentos que lo demostraban: la orden de pago y un memorandum sobre la operación bancaria.

Iglesias pierde el recurso

En mayo de este año, la Sección Octava de la Audiencia Provincial Civil de Madrid volvió a calificar de “veraces” las informaciones publicadas por OKDIARIO y mantuvo que los periodistas y el director de OKDIARIO “actuaron de forma escrupulosa en el ejercicio del derecho a la libertad de información y de expresión” confirmando “íntegramente” el veredicto favorable a OKDIARIO del Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid.

También según estos jueces, ante el conflicto creado entre el derecho al honor y el de libertad de información y expresión, “debe prevalecer en este caso”.

“Las noticias se publicaron sobre la base de la existencia de una investigación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con testimonios de importantes cargos del Régimen Venezolano y tenían el memorándum y la orden de pago, habiendo sido difundida la noticia, basada en los mismos documentos a través de un canal de televisión de EEUU en la madrugada del día 6 de Mayo de 2016, hora española”, valoraron los jueces.

Por ello, los periodistas “actuaron de forma escrupulosa en el ejercicio del derecho a la libertad de información y de expresión”. La Sección Octava manifestó que “el requisito de veracidad debe considerarse cumplido, bastando para dar respuesta a las alegaciones”.

El expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Allup, confirmó la información

Cabe recordar también que el expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Allup, confirmó la información, con un mensaje en su Twitter en el que aseguraba lo siguiente: “El Régimen chavomadurista financió a este sujeto Pablo Iglesias con al menos 250mil$. Tengo copia del depósito ordenado por Marco Torres”.

El expresidente de la Asamblea Venezolana aludía a Rodolfo Clemente Marco Torres, quien siendo ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública dirigió el 7 de febrero de 2014 un memorando en el que ordenaba disponer el pago de 272.325 dólares a través del Banco Central de Venezuela.

De acuerdo con los documentos publicados por OKDIARIO, su Ministerio dictó un mes después la orden de pago para transferir estos fondos a una cuenta del Euro Pacific Bank cuyo titular aparece identificado como Pablo Iglesias Turrión.

El exministro de Finanzas de Chávez confirmó pagos de 6,7 millones de dólares a la Fundación CEPS

Por otra parte, el exministro de Finanzas de Venezuela Rafael Isea también confirmó a la Policía española que Hugo Chávez ordenó pagar 6,7 millones de dólares a la Fundación CEPS, de cuyo patronato formaban parte los actuales líderes de Podemos. Isea era uno de los hombres de la máxima confianza de Chávez, pero cayó en desgracia cuando Nicolás Maduro llegó a la Presidencia de Venezuela. Isea se entregó a las autoridades norteamericanas y se convirtió en testigo protegido de la agencia antidroga DEA, que confía desentrañar así los vínculos entre el régimen chavista y el narcotráfico internacional.

A lo largo de los últimos años, han formado parte del patronato de CEPS Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Sergio Pascual, Luis Alegre y Alberto Montero. Todos ellos formaron después parte de la dirección de Podemos.

Tres documentos

Las informaciones que OKDIARIO publicó en mayo de 2016 están respaldadas por tres documentos. El primero es un memorando firmado el 7 de febrero de 2014, en el que el entonces ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública de Venezuela, Rodolfo Marco Torres, ordenó al tesorero nacional, Carlos Erick Malpica Flores, que dispusiera el pago de 272.325 dólares (alrededor de 220.000 euros, al cambio de aquella fecha).

La Policía española verificó cada detalle de este documento para acreditar su autenticidad.

Un mes después, siguiendo estas instrucciones, se firmó la orden de pago para transferir los citados 272.325 dólares a una cuenta del Euro Pacific Bank cuyo titular se identifica como Pablo Iglesias Turrión en el documento. De acuerdo con la nomenclatura que utiliza esta entidad financiera, se trata de un número de cuenta de once dígitos: 20504356626.

En el documento aparecen estampadas cuatro firmas y sellos oficiales. Corresponden al director de administración Ramón Campos C. (primo del número 2 del Gobierno de Venezuela, Diosdado Cabello), el ordenante de pago (el ministro Rodolfo Marco Torres), Adelina González en representación de la Contraloría General (un cargo equivalente al del interventor que debe certificar el abono) y el tesorero nacional, Carlos Erick Malpica.

En la descripción del abono se hizo constar el siguiente concepto: “Pago convenido por concepto de asesorías para el Desarrollo Social del país”. La orden de pago está fechada el 11 de marzo de 2014: ese mismo día, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa dieron de alta a Podemos ante el registro de partidos del Ministerio de Interior con el fin de concurrir a las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014.

El tercer documento es un informe del servicio secreto cubano, el G2, que alude al pago refiriéndose a Pablo Iglesias como “Santa María“, segundo apellido de la madre del líder de Podemos, María Luisa Turrión.

Investigación de la Policía y confidente venezolano

Los mismos documentos también habían llegado a poder de la Policía española, que abrió una investigación y obtuvo la declaración de un confidente venezolano, que ratificó los mismos extremos en una declaración firmada ante notario.

La Audiencia Provincial de Madrid valoró todos estos datos y confirmó la sentencia dictada el pasado 7 de abril de 2017 por el Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid, que declaró veraces las informaciones publicadas por OKDIARIO y condenó a Pablo Iglesias al pago de las costas judiciales.