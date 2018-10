Sánchez anuncia medidas por la reprobación del Parlament al Rey ideada por sus socios de Podemos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado hoy como “inadmisible” la resolución votada esta tarde en el Parlament que aboga por la abolición de la monarquía y ha avisado de que el Gobierno adoptará medidas para la defensa de la legalidad.

En su cuenta de Twitter, se ha referido a la resolución de los Comunes aprobada por el Parlament con la que se rechaza y condena el posicionamiento del Rey en el “conflicto catalán”, así como su “justificación de la violencia” policial el 1-O, y aboga por la abolición de la institución monárquica, que califica de “caduca y antidemocrática.

“Es inadmisible la resolución votada esta tarde en el Parlament de Cataluña que pretende rechazar y condenar al jefe del Estado. Este Gobierno adoptará las medidas legales a su alcance en defensa de la legalidad, la Constitución y las instituciones del Estado”, ha escrito Sánchez.

Asimismo, el Ejecutivo ha avisado en un comunicado de que “para el Gobierno de España la posición constitucional del jefe del Estado debería quedar siempre al margen de su utilización en el debate partidista” y ha recalcado que considera “inadmisible” este tipo de iniciativas parlamentarias.

La resolución votada ha sido una de las propuestas en “defensa de las instituciones catalanas y las libertades fundamentales” presentada por Catalunya en Comú Podem en el marco del pleno monográfico sobre la convivencia.

Ha sido aprobada con el apoyo de Junts per Catalunya y ERC, mientras que la CUP se ha abstenido y Ciudadanos, PSC y el PPC han votado en contra.

La iniciativa, que ha salido adelante con los votos de los comuns, JxCat y ERC -69 votos-, la abstención de la CUP -4- y el rechazo de PP, PSC y Cs -57-, también reivindica los valores republicanos y apuesta por “la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía”.

El Parlament reprueba el Rey dos días después de rechazar una resolución de JxCat que perseguía lo mismo: entonces no prosperó porque los comuns no dieron su apoyo alegando que aquella iniciativa, aparte de reprobar el monarca, reivindicaba la vía unilateral a la independencia que no comparten.

La diputada de los comuns Yolanda López ha defendido que este jueves sí han votado a favor de reprobar al Monarca porque su propuesta de resolución era “honesta, sin trampas ni artimañas” a diferencia de la que presentó el martes JxCat.