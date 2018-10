El Govern del PSOE no ha limpiado el torrente de Sant Llorenç ni una vez: lo fiaba todo a un plan a 10 años

La tragedia por la tromba de agua en Mallorca–diez muertos y un niño desaparecido-ha dejado al descubierto los fallos de previsión y de gestión del gobierno de la socialista Francina Armengol. El torrente de Ses Planes, que se desbordó en la tarde del martes debido a las fuertes lluvias y provocando un dramático desenlace, presentaba desde hace tiempo graves problemas de mantenimiento, con maleza en su cauce e incluso árboles en las riberas. Desde la llegada al poder del gobierno social-independentista de Armengol -con apoyo también de Podemos– el torrente no ha sido limpiado ni una sola vez.

Los expertos señalan que, dado el volumen de agua-hasta 220 litros por metro cuadrado en lluvia torrencial-las consecuencias habrían sido inevitables. Aunque menores, eso sí, si la conservación fuese la adecuada, si los causes hubiesen estado limpios.

Al dolor de los vecinos, especialmente en San Lorenzo, la zona más afectada, se unen ahora las quejas y preocupación por el precario mantenimiento de los torrentes en la comunidad.

La zona cero de la catástrofe es especialmente complicada por su orografía, lo que ayudó a la desgracia. Pero a ello contribuyó también, y muy especialmente, el precario estado del cauce y la canalización deficiente, de hormigón, que hizo que la localidad de San Lorenzo, de apenas 8.000 habitantes, se viese anegada en cuestión de minutos. Las imágenes mostraron cómo la corriente, descontrolada, invadía rápidamente las calles, arrasándolo todo a su paso.

Una década para adecuar los torrentes

En septiembre del año pasado, la consellería de Medio Ambiente aprobó un contrato por valor de 2,4 millones para limpieza y adecuación de torrentes, de aplicación insuficiente, según la oposición.

El Govern de Armengol admitió que hasta 2027 los torrentes no estarían en condiciones

El PP respondió a través de una moción en el Parlament en la que instaba al Govern a elaborar un plan de mantenimiento adecuado y a incrementar en este 2018 la partida presupuestaria. Los ‘populares’ calificaban la gestión de inadecuada y el dinero escaso por el “estado de abandono” de los cauces que, en su opinión, suponía “un auténtico peligro para la población”.

La iniciativa fue rechazada por la Cámara, y apenas tres meses después, en diciembre, las lluvias torrenciales empezaron a poner a prueba la ineficaz política de prevención del gobierno balear. Un primer aviso.

Según admitió Medio Ambiente, el plan de inversión solo permitía adecuar anualmente un 10 por ciento de la red de torrentes. Es decir, hasta 2027 no podrían estar en condiciones. Una circunstancia que los expertos consideran insólita: el mantenimiento debe ser continuado.

Des de @BombersPalmAPBP nos vamos a organizar como voluntarios para que nos envíen a Sant Llorenç. ESTAMOS PARA AYUDAR y mucha gente necesita ayuda. Ya que no nos movilizan lo haremos nosotros. — BombersDePalma_APBP (@BombersPalmAPBP) October 10, 2018

Quejas de bomberos

A estas quejas se han sumado en las últimas horas las de los Bomberos de Palma, que han criticado con dureza al gobierno balear por no movilizarlos ante la tragedia.

La Agrupación Profesional Bomberos de Palma (APBP) y la Agrupación Cultural y Deportiva (ACiE) de dicho cuerpo de emergencias se ofrecieron incluso voluntarios para acudir a ayudar en la zona y manifestaron su “impotencia” por no haber sido activados. “El Govern no ha mandado a todos los medios de emergencia”, aseguraron el miércoles en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Según varios mensajes, solo un pequeño vehículo fue desplazado a la zona de las inundaciones, mientras las bombas de achique permanecían inutilizadas en los parques. El Ayuntamiento de Palma atribuyó esta decisión a la dirección general de Emergencias del gobierno autonómico y , en la tarde del miércoles-tras las críticas-anunció el envío de un vehículo para ayudar en las inundaciones, siguiendo instrucciones del 112.

Enviamos @BombersDePalma y un camión autobomba para ayudar en las inundaciones de Sant Llorenç. Seguimos las instrucciones del @112IllesBalears Gracias a @BombersDePalma @policiadepalma y @AVPCpalma por sus ganas de ayudar. — Angelica Pastor (@AngelicaPastor) October 10, 2018

Los socios de Armengol votaron contra la UME

Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplazado hasta Mallorca un centenar de efectivos, ocho vehículos, una embarcación, tres helicópteros y tres perros de rastreo para sumarse a las labores de auxilio a los afectados.

Se da la circunstancia de que la presencia de la Unidad en Baleares incomoda a los socios de Armengol, los independentistas de Mès y también a Podemos.

En abril, el Parlament balear aprobó una iniciativa para que el gobierno negociase la creación de una base permanente de la UME en la Comunidad. Los nacionalistas votaron en contra, y los de Pablo Iglesias se abstuvieron.

La iniciativa, del PP, instaba al Govern a colaborar con Defensa para lograr que la UME “cuente con las infraestructuras necesarias” para asegurar un despliegue en caso de emergencia. Según Mès, la presencia de la UME en el territorio es “españolismo” y su presencia en Baleares “no está justificada”.

El Govern, de fiesta

El primer aviso desde San Lorenzo se produjo sobre las seis y media de la tarde. Por entonces, el torrente ya se había desbordado y el agua avanzaba imparable.

En aquel momento, la presidenta Armengol y buena parte del Govern se disponían a acudir a la inauguración de una exposición fotográfica organizada por el diario catalanista ‘Última Hora’. La presencia de Armengol estaba prevista a las siete y media de la tarde, cuando ya los bomberos se encontraban en la zona y los servicios de emergencia, activados. Por las redes circulaban imágenes dantescas de la localidad. Pese a ello, el gobierno regional permaneció en el evento. La presidenta balear no se comunicó con el Ejecutivo central hasta las once de la noche del martes, cuando se había confirmado ya la existencia de un primer fallecido. El miércoles, Armengol no visitó la zona hasta las doce de la mañana, momento en que compareció por primera vez ante los medios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó dos horas después.