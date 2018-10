Silencio de las feministas de Podemos y PSOE tras el ataque machista de Rufián a una diputada del PP

Ninguna diputada (ni diputado) o portavoz de ningún partido excepto el PP ha mostrado este martes su solidaridad a la diputada popular Beatriz Escudero, quien esta mañana ha sufrido un ataque machista por parte del diputado de ERC Gabriel Rufián, que además de llamarla “palmera” le ha guiñado un ojo en la Cámara Alta.

La situación de tensión entre Escudero y Rufián se ha producido en la comisión que investiga la supuesta financiación irregular de los ‘populares’, en la que este martes ha intervenido el ex secretario general de esta formación Francisco Álvarez Cascos.

La diputada insultada ha expresado esta tarde que se ha sentido “humillada” por las palabras del diputado independentista en una rueda de prensa en la que se ha mostrado dispuesta a disculparse por haber respondido llamándole “imbécil” y en la que ha estado arropada por miembros de su formación entre los que se encontraban las diputadas Dolors Montserrat, María Dolores de Cospedal o Marimar Blanco.

Sin embargo, ninguna portavoz o diputada del resto de formaciones, tampoco aquellas que se declaran feministas y no dudan en denunciar habitualmente actitudes machistas ha tenido palabras de apoyo para la popular tras el ataque de Gabriel Rufián.

Son llamativos por ejemplo los casos de Irene Montero, portavoz de Podemos que llamó “machirulo” al diputado del PP Ángel Luis González por encararse con Pablo Iglesias en un debate y lloró tras asegurar Rafael Hernando que ella había estado mejor en una intervención que el secretario General de Podemos, que a pesar de estar de baja por maternidad sí comenta en redes sociales temas de actualidad. En esta ocasión sin embargo, ha guardado silencio.

Lo mismo que su sustituta, Ione Belarra, que tampoco ha hecho ninguna valoración sobre la falta de respeto de Gabriel Rufián a la diputada. Peor ha sido el caso de Noelia Vera, diputada de Podemos presente en la comisión que ha afirmado que “no le permito que me meta usted a mí en ninguna pelea” en referencia a Escudero tras afear esta a las diputadas que no la defendieran.

Además, Vera ha escrito en Twitter “pues una vergüenza la comparecencia de Álvarez Cascos en la comisión de investigación del PP. Insultos entre diputados, faltas de respeto… y por supuesto el compareciente ni sabe ni contesta nada sobre la corrupción… teatro, teatro, teatro. Tela del telón”, equiparando la actitud de Rufián con la de la parlamentaria insultada.

En las filas el PSOE tampoco se han producido reacciones en ningún sentido a la agresión verbal de Rufián. El silencio ha sido la tónica general entre cargos socialistas como Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad que se declara habitualmente “convencida feminista” o Margarita Robles, ex portavoz del PSOE en el Congreso y actual ministra de Defensa que tras la huelga del Día de la Mujer el 8 de marzo exigió al ex presidente Mariano Rajoy que pidiera perdón por decir que no aceptaría lecciones de igualdad del PSOE.

Tampoco se ha pronunciado la actual portavoz del PSOE en la Cámara Alta, Adriana Lastra, que en varias ocasiones ha hablado de la “necesidad de reivindicar el feminismo” y este mismo mes de julio tuiteaba que “el feminismo es la respuesta al machismo. El que sufrimos las mujeres en la vida política”.