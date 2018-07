Rivera exige a Sánchez otro 155 para intervenir las cuentas de Torra al reactivar las ‘embajadas’

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha exigido al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que intervenga las cuentas de la Generalitat de Quim Torra con la aplicación de otro 155 para evitar que siga destinando dinero al golpe separatista. En víspera de la reunión de la Comisión Bilateral que mantendrán este miércoles Moncloa y el Govern, Rivera ha instado a Sánchez a tomar el control de las finanzas de la Generalitat después de que los secesionistas, los que quieren “liquidar España”, hayan incrementado en las últimas semanas el desvío de partidas económicas para reactivar sus “embajadas” y contratar personal en ellas o insertar “propaganda” en TV3 y ocupar “el espacio público de manera excluyente” con símbolos golpistas.

“Que no se contrate a más gente. Que la delegada de la Generalitat en Bruselas sea una fugada de la Justicia española, es como poner al Dioni al frente del Banco de España”, ha denunciado Rivera, en alusión a la exconsellera Meritxell Serret.

“Rajoy y Sánchez pactaron no aplicar otro 155, pero nosotros le pedimos el control de las cuentas. El tiempo nos da la razón. Los separatistas de Torra lejos de colaborar, hacen lo contrario. No hay lealtad institucional en esas ‘embajadas’ porque están trabajando contra España”, ha subrayado Rivera.

Así mismo, en rueda de prensa en el Congreso para hacer balance del curso político, el líder de Ciudadanos ha advertido de que, tras la llegada de Sánchez a La Moncloa “por la puerta de atrás”, España está en “una situación peor que la que teníamos hace dos meses, en primer lugar, por la crisis separatista”.

Clima de “intimidación”

“Hay un clima de intimidación, a jueces y fiscales, cargos públicos y catalanes no separatistas. Y ante esto, el Gobierno mira hacia otro lado. No defienden a los catalanes que están defendiendo la ley y la Constitución. El Gobierno no ha defendido a esos jueces y ni a los cargos públicos. Nos hemos sentido su aliento”, ha reprochado Rivera al Ejecutivo socialista.

A juicio de Rivera, la situación en Cataluña “va camino a la insumisión, al golpe a la democracia y al separatismo y no al constitucionalismo”. “No se puede gobernar España con los que quieren liquidar en España. A nadie en su sano juicio se le ocurriría, salvo a un presidente temporal, desesperado por llegar al poder. Lo que no consigue en las urnas lo quiere conseguir en los despachos”, ha añadido.

C’s emplaza al Gobierno a “limpiar las playas y las calles de símbolos ilegales” en Cataluña porque “el espacio público es de todos”

Además, el líder naranja ha emplazado al Gobierno de España a “limpiar las playas y las calles de símbolos ilegales, el espacio público es de todos y debe ser neutral; no un espacio excluyente que deja fuera a más de la mitad de catalanes”, ha enfatizado.

En caso de que el Ejecutivo socialista no actué, Rivera ha asegurado que lo “haremos nosotros”, en referencia a la sociedad civil. “Ya basta de esteladas en ayuntamientos y propaganda separatista en las calles”, ha sentenciado.

Detectar con cámaras los asaltos

En relación a la crisis migratoria, Rivera ha defendido que Ciudadanos considera que “la inmigración regular, legal, es necesaria en cualquier país próspero, es gente que viene a cumplir leyes y buscar un porvenir”. “Pero también hay que decir que la inmigración irregular y las mafias no tienen cabida en nuestro ámbito legal”, ha remarcado, poniendo el ejemplo de Canadá, donde “priman la inmigración legal y combaten la inmigración ilegal”

Tras visitar este lunes la valla de Ceuta, Rivera ha anunciado la presentación de una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno de Pedro Sánchez “actué” ante este fenómeno, que está alcanzado cotas desconocidas en los últimos doce años.

Así, el texto insta al Ejecutivo a revertir la “incapacidad de recursos humanos” con un incremento de la dotación de efectivos (“No basta con 20 guardias civiles”, ha dicho Rivera tras el anuncio del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska); con una mejora de las infraestructuras y el uso de tecnologías (fundamentalmente cámaras) “para detectar cómo se organizan los asaltos” y apoyo incondicional y explícito a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde las instituciones.

En este contexto, Rivera ha pedido al Gobierno que abandone las “ocurrencias” y los “anuncios sin soluciones”, porque las mafias están esperando estos momentos para “engañar a los inmigrantes y tratar de sacar tajada”, ha incidido.

Reforma del Taxi

Sobre la huelga del sector del Taxi, el líder de Ciudadanos ha afirmado que su grupo ha pedido la comparecencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para saber “qué está ofreciendo” a los representantes de los taxistas. Ante la posibilidad de que el Ejecutivo del PSOE se esté planteando “trocear la legislación nacional en 17 o 50 normativas” para que las comunidades y los ayuntamientos resuelvan, cada cual a su manera, el conflicto con las licencias de VTC, Rivera ha adelantado que C’s se opondrá de plano.

Ciudadanos se opone a que Sánchez pueda “trocear la legislación nacional en 17 o 50 normativas” en el conflicto entre Taxi y VTC

“Tiene que haber una solución nacional en aras a una armonización europea. Ciudadanos no va a apoyar una normativa troceada. Hay que decirles a los diferentes agentes que habrá un nuevo marco normativo donde Taxi y VTC tendrán que competir en igualdad de condiciones y donde los consumidores, los grandes olvidados, también tengan derechos. Porque, los españoles que pueden elegir coger un taxi o un VTC, ¿dónde quedan?”, ha señalado Rivera.

Además, Ciudadanos ha solicitado la comparecencia en la Cámara baja de distintos nombramientos ‘a dedo’ realizados por Sánchez en organismos y empresas públicas como el CIS, Correos o Paradores. La formación centrista quiere saber el mérito y la capacidad que reunían estos “amigos de Sánchez” para acceder a tales cargos. “¿Qué sabe el señor Óscar López de la gestión de hoteles (Paradores) y qué sabe de Correos el señor Serrano, exjefe de gabinete del señor Sánchez?”, se ha preguntado Rivera.