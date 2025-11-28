El empresario que contrató al sintecho de Barajas rompe su silencio: «Este mundo…»

La solidaridad tiene muchas caras, pero no siempre el final esperado. Fernando Fernández, propietario del hotel La molinuca en Peñamellera Alta (Asturias), no lo pensó dos veces cuando vio en televisión la situación de Salvador Méndez, un joven de 28 años que dormía en el aeropuerto de Barajas junto a otros sintecho. Al ver esta dramática realidad el hostelero asturiano reaccionó como ya había hecho en otras ocasiones: ofreciéndole trabajo.

Sin embargo, la historia no tuvo el desenlace que muchos esperaban. Salva, como le conocen, trabajó apenas tres días antes de renunciar a su contrato. Ahora vive en Logroño con su pareja, lejos del hotel asturiano que le abrió sus puertas.

«Salva necesita otra clase de ayuda», explica al diario El Comercio Fernando Fernández. «No concretamente la que nosotros le damos. Ni necesita trabajo, ni necesita ayuda económica». El empresario habla desde la experiencia: no es la primera vez que ofrece trabajo a personas en situación de vulnerabilidad, y sabe que no todos los casos son iguales.

Por las instalaciones de La molinuca han pasado otros trabajadores con historias similares. «Un chico estuvo aquí casi tres años después de la pandemia», recuerda Fernández. Pero incluso en ese caso, que parecía más exitoso, los problemas acabaron apareciendo: «iba todo muy bien, hasta que a los casi tres años empezó a beber».

Esta experiencia previa le ha enseñado al hostelero que hay problemáticas que no se solucionan únicamente con un gesto altruista, por muy bien intencionado que sea. Sin embargo, esto no le ha impedido mantener una relación personal con Salvador: «De hecho, hoy ya hemos hablado como cuatro o cinco veces. Está todo el rato llamándome», cuenta.

La historia ha trascendido las redes sociales, donde Fernando Fernández cuenta con más de diecinueve mil seguidores en TikTok. Allí, el tema está generando una gran controversia, con opiniones divididas sobre lo ocurrido.

Salvador también ha tenido que dar la cara en esta misma plataforma, defendiéndose de numerosas acusaciones.

Molesto por las críticas, Salvador ha explicado su versión: «Llevo desde que estoy en Logroño levantándome a las siete de la mañana, acompañando a mi pareja y buscando trabajo en bares, para barrer…». El joven argumenta que después de tres años «en la nada», alejado del sistema, «te cambian tu vida de la noche a la mañana».

Aunque se muestra muy agradecido hacia Fernando por lo que hizo por él, reconoce que no fue capaz de «adaptarse al nuevo entorno». Una situación que se complicó aún más por el abrumador interés mediático que despertó su caso. «Fue una cosa que se habló con Fernando y los dos lo entendimos», zanja.

Fernando Fernández, por su parte, es consciente de que estas iniciativas a veces «salen mal». Pero su filosofía no cambia y seguirá ofreciendo oportunidades a quienes más lo necesiten. «Lo que nos mueve es ayudar», confiesa. «Si todos nos echáramos una mano, este mundo iría un poco mejor», asegura.