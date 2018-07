Una eurodiputada del BNG le desea “múltiples violaciones” a Pablo Casado

Una eurodiputada del BNG, Ana Miranda, le ha deseado a través de las redes sociales al presidente del PP, Pablo Casado, que le “den palizas”, “violaciones” y “torturas”, con motivo de las declaraciones que realizó en torno a la crisis migratoria que se está produciendo en España en las últimas semanas.

“A Pablo Casado le deseo ir en patera en el mar bravo, o estar en una prisión y que te den palizas, o violaciones múltiples, o torturas, o andar descalzo horas con los pies sangrados, o que te quemen la piel. Lo que pasan muchas personas que huyen por la vida. ¡No a este lepenismo marca Spain!”, ha afirmado Miranda en un mensaje escrito en gallego en su perfil de Twitter.

A Pablo Casado deséxolle ir en patera no mar bravo, ou estar nunha cadea e que te mallen, ou violacións múltiples, ou torturas, ou andar descalzo horas cos pés sangrados, ou que te queimen a pel. O que pasan moitas persoas que fuxen pola vida. Non a este lepenismo marca Spain! — Ana Miranda (@anamirandapaz) 29 de julio de 2018

Así se ha mostrado la diputada en el Parlamento Europeo en alusión a las palabras que pronunció Pablo Casado el pasado domingo: “No es posible que haya papeles para todos, no es posible que España pueda absorber millones de africanos que quieren venir a Europa. Y, como no es posible, tenemos que empezar a decirlo aunque sea políticamente incorrecto”.

Ana Miranda todavía no se ha retractado de este mensaje escrito en redes sociales, según recoge el portal ‘Contando Estrellas’. La Televisión de Galicia (TVG), el canal autonómico de la región, recogió estas declaraciones por considerarlas “polémicas”. La europarlamentaria del BNG respondía a esta noticia pidiendo “una TVG ética y plural”, sin mostrar arrepentimiento alguno.

A ver cando lle adicades, @TVGalicia algo de atención ao traballo do @BNG_ParlEuropa, a ver cando me dades a posibilidade dunha entrevista como ao resto de eurodeputad@s galegos en vez de facer de ola do PP. Por unha TVG ética e plural #DefendamosaGalega https://t.co/kubyHTSjpw — Ana Miranda (@anamirandapaz) 30 de julio de 2018

Su propio partido, el Bloque Nacionalista Gallego, salía en defensa de Miranda a través de las redes sociales, asegurando que sentía “orgullo” por ella. “Donde la TVG de Feijóo ve ‘controversia’, ¡en el BNG vemos orgullo!, ¡bravo!”, señaló en un mensaje escrito desde el perfil oficial en Twitter.

Onde a TVG de Feixóo ve “polémica”, no BNG vemos orgullo! Brava @anamirandapaz 👏👏👏 👏 https://t.co/Llx1YnilX6 — BNG (@obloque) 30 de julio de 2018

“Junqueras es un preso político”

A principios del pasado mes de marzo, Ana Miranda protagonizó un enfrentamiento en un pleno del Parlamento Europeo con el eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz. Miranda defendió al ex vicepresidente del Govern encarcelado, Oriol Junqueras, afirmando que era “un presos político”. Iturgaiz respondió a la parlamentaria del BNG señalando que en España “no hay presos políticos, sino delincuentes golpistas”.