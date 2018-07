Casado enciende el congreso con un discurso de orgullo en los valores que hicieron grande al PP

Pablo Casado se ha ganado al plenario de compromisarios del XIX congreso del PP con un discurso reivindicativo de la esencia del partido, en el que ha reclamado la renovación a partir de sus principales valores: la familia, la unidad de España, la lucha contra el terrorismo o la libertad individual.

El candidato ha iniciado su intervención reivindicado las reglas del congreso, en respuesta al reproche de Santamaría por no haber pactado una candidatura de unidad. “Este partido siempre se ha regido por el cumplimiento de las normas. Nos dio unas recientes que no propuse y no me han venido demasiado bien”, ha señalado. Casado ha defendido el voto “libre, soberano y democrático” de los compromisarios, a quienes la exvicepresidenta reclamó respetar la decisión de la militancia.

“Yo respeto a los compromisarios, tanto que no os he llamado a ninguno, no os he incomodado”, ha dicho, en una crítica velada al equipo de Santamaría. El joven dirigente ‘popular’ ha reivindicado también su apuesta por la integración, uno de los reproches de Santamaría. “Dije el primer día que representamos la unidad. Si yo gano nadie pierde. Aquí cabe todo lo que está a la derecha del PSOE”, ha señalado. Además, ha reafirmado su respeto a la historia del PP. “No puede aspirar a liderar un partido político alguien que no esté orgulloso de su pasado”, ha aseverado, citando a Manuel Fraga, José María Aznar y Mariano Rajoy. Casado ha defendido recuperar la “ilusión” de pertenecer al PP y una clara apuesta por la “renovación”, pero desde los principios esenciales. Así, ha prometido ampliar la base del partido dando más oportunidades a los jóvenes y “abrir puertas y ventanas” para que la organización “se abra a la sociedad”. “Necesitamos recuperar ese partido de los once millones de votos”, ha considerado. “Somos un partido de bases, somos el partido de la España que madruga, de los autónomos, de los pensionistas que madrugan para llevar a sus nietos al colegio y quieren una pensión digna; de los jóvenes…”, ha defendido Casado.

Con el plenario en pie, el aspirante ha ido desgranando los principales valores del PP: la vida y la familia “sin complejos”, la bajada de impuestos, o el respeto a la libertad individual. En este momento, se ha detenido para avanzar como una de sus prioridades el rechazo a la ley de eutanasia del gobierno de Pedro Sánchez “por innecesaria”.

“No hay nada más democrático que defender la familia, y en la España vacía no hay nada más democrático que defender la natalidad”, ha señalado.

Casado ha prometido ‘tolerancia cero’ contra la corrupción, pero ha anunciado también que no permitirá “juicios paralelos, insidias, ni condenas mediáticas”

El candidato ha dibujado al PP como “el partido de las víctimas del terrorismo”-“Vamos a hacer que el espíritu de Ermua siga vivo, que no nos intenten cambiar el relato”-y de “la unidad de España”.

“El PP de Cataluña sois esenciales para el proyecto nacional. Dolors, díselo a tu familia, no más chantajes, no más amenazas, estamos con vosotros”, ha dicho, entre gritos de “presidente, presidente”. “Vamos a volver a parar el plan de Torra, como hicimos con el de Puigdemont y el de Ibarretxe”, ha añadido.

Aplauso de Feijóo

Casado ha recorrido la geografía española para declarar su intención de representar a todos los españoles. El punto cumbre ha sido su referencia a Galicia. “Quiero reprentar a los gallegos, con un presidente que ha renunciado a presentarse para seguir con los gallegos, qué orgullo de presidente”, ha dicho, provocando el aplauso de Núñez Feijóo, en un gesto que se ha interpretado como un guiño a su candidatura.