La consejera de TVE Rosa María Artal: “Me echaron por culpa de una puta jovencita”

La nueva TVE será rabiosamente feminista. No hay duda, si se atiende al perfil de los nuevos miembros del consejo de administración del ente público, como la periodista Rosa María Artal, que ha sido candidata de Podemos por Zaragoza en las elecciones generales de 2016.

Artal comenzó a trabajar en TVE en 1973, en pleno Franquismo, en el centro de producción de Las Palmas de Gran Canaria. Diez años después, ya bajo la Presidencia de Felipe González, pasó a presentar el Telediario 3, y posteriormente centró buena parte de su labor en Informe Semanal.

No son todo buenos recuerdos de aquella etapa. Según ha explicado ella misma, perdió su trabajo en el ente público por culpa de una “puta jovencita”. Rosa María Artal lo relató en Twitter con las siguientes palabras: “Siempre me he preguntado al ver a un periodista si sigue con aquella puta jovencita por la que me quitaron un puesto en TVE“. Todo un ejemplo de lenguaje inclusivo.

Siempre me he preguntado al ver en mi TL a un periodista si sigue con aquella puta jovencita por la que me quitaron un puesto en TVE. — Rosa María Artal💜 (@rosamariaartal) February 23, 2014

Otra pista sobre la nueva línea informativa de TVE. En su cuenta de Twitter, Rosa María Artal demuestra su odio a todos los periodistas que no comparten la ideología de extrema izquierda de Podemos. En su opinión, el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, es “la más infecta basura“, como escribió en mayo de 2016.

¿De verdad que Eduardo Inda estará esta noche en Prime Time actuando "de periodista"? Hasta la más infecta basura tiene un límite. — Rosa María Artal💜 (@rosamariaartal) May 7, 2016

También califica de basura al director de La Razón, Francisco Marhuenda, y dice que cuanto ve Intereconomía le entran ganas de gritar “Ein Hitler”.

La nueva consejera de TVE tampoco es muy partidaria de la periodista de la cadena Cope Cristina López Schlichting, a la que califica como “una señora muy gorda que es –o era– una figura de la COPE que tiene un apellido como alemán”.

Pero una de las máximas preocupaciones de Rosa María Artal son los ancianos. O, como diría ella, “los viejos” que se empeñan en votar al PP. Lo explicó en diciembre de 2015 con el siguiente mensaje: “11 millones de viejos. Y obstaculizando el voto de los jóvenes inmigrantes“.

11 millones de viejos. Y obstaculizando el voto de los jóvenes emigrantes. https://t.co/C049Ww2Xd7 — Rosa María Artal💜 (@rosamariaartal) December 2, 2015

Y en otra ocasión explicitó que “se trata de desincentivar a los ancianos, por naturaleza insolidarios, para que se mueran de una vez y dejen de ser una carga, coño“. Quizá por ello, una de las primeras iniciativas del PSOE de Pedro Sánchez ha sido presentar el proyecto de Ley que facilitará la eutanasia.

Se trata de desincentivar a los ancianos, por naturaleza insolidarios, para que se mueran de una vez y dejen de ser una carga, coño.. Millás — Rosa María Artal💜 (@rosamariaartal) May 31, 2013

En cambio, cuando los ancianos salen a la calle a manifestarse contra Rajoy, ya no son “viejos” ni hay que administrarles la eutanasia: son “pensionistas” que luchan para defender su dignidad.

Impresionante pitada para recibir a Mariano Rajoy en Cádiz. Tras haber acordonado la zona y puesto a los pensionistas que protestan al final de los extremos del callejón,cerrado por una barrera de policía. Rajoy ha llegado en coche. Fuera, dimisión. Visto en Mañanas cuatro — Rosa María Artal💜 (@rosamariaartal) May 11, 2018

Por último, la nueva consejera de TVE y candidata de Podemos tiene una recomendación para sus seguidores de Twitter: si quieres trabajar pero no te importa el sueldo, puedes convertirte en “puta, chapero o asesino a sueldo (sin Seguridad Social)“.