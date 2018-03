Puigdemont detenido hoy en Alemania, la última hora en directo

15:36. Independentistas quitan la bandera española en la subdelegación del Gobierno en Gerona.

Medio centenar de independentistas ha tomado este mediodía la sede de la Subdelegación del Gobierno en Gerona y ha retirado la bandera española. La imagen que ha difundido la CUP muestra los dos mástiles del edificio: sólo permanecen la señera y la bandera de la Unión Europea, mientras que la española ha sido retirada.

Los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) han hecho un llamamiento este domingo a ocupar las sedes de la Delegación del Gobierno en Cataluña, en protesta por la detención de Carles Puigdemont, que ha sido arrestado esta mañana por la policía alemana en una gasolinera, cuando regresaba desde Finlandia hacia Bélgica.

15:26. Maíllo (PP): “No se puede ser un fugado eternamente”.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha declarado sobre la detención esta mañana en Alemania del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont que “uno no puede ser un fugado eternamente”.

Martínez-Maillo ha indicado, en declaraciones a la Agencia Efe, que cuando uno se piensa que es “impune y que puede pasearse por Europa sin más, también tiene que saber que estamos en un marco jurídico común en todos los países europeos”.

Ha agregado que la detención es “una consecuencia lógica” de la euroorden, ya que los socios europeos de España “lógicamente cumplen las resoluciones judiciales”.

Maíllo ha recordado que Puigdemont, como “fugado de la justicia”, tiene que responder y “da igual dónde se esconda”, porque debe responder a la justicia española que es la que ha activado la euroorden.

15:23. La ANC convoca una manifestación contra la detención de Puigdemont.

La ANC ha convocado una manifestación para este domingo por la tarde en Barcelona contra la detención del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el encarcelamiento de dirigentes independentistas.

Partirá a las cinco de la tarde. en el paseo de Gràcia, ante la sede de la Comisión Europea en Barcelona, y recorrerá la Rambla y el paseo Marítim hasta el Consulado alemán, en una de las dos torres junto a la playa.

15:05. Gabriel Rufián (ERC)

14:51. Pascal (PDeCAT) pide emular la “serenidad” de Puigdemont.

14:48. “Intensas gestiones” de la Fiscalía con Alemania.

La Fiscalía se encuentra realizando “intensas gestiones” con el Ministerio Fiscal de Alemania y Eurojust con la finalidad de poner a su disposición toda la documentación y material que se precise para hacer efectiva la euroorden contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, detenido hoy en ese país.

Tras su detención en Alemania, la Fiscalía ha iniciado inmediatamente “intensas gestiones” con su homóloga alemana y con Eurojust, un organismo dedicado a la coordinación y la cooperación entre los estados miembros en la lucha contra las formas graves de delincuencia transfronteriza en la Unión Europea.

14:47. La CUP: “Se verá si la UE avala la vulneración de derechos”.

La exdiputada de la CUP Mireia Boya ha asegurado este domingo que “ahora se verá si la UE avala la vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado español”.

Lo ha dicho en una publicación en su cuenta de Twitter recogida por Europa Press, después de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont haya sido detenido en Alemania cuando intentaba cruzar la frontera desde Dinamarca para volver a Bélgica.

Boya, que ha sido procesada por desobediencia, también ha llamado a movilizarse porque hace falta una “primavera catalana de verdad que lo pare todo”.

14:45. Los Comités de Defensa de la República están organizando concentraciones por toda Cataluña, con el hashtag #primaveracatalana. Se han manifestado ante la delegación del Gobierno en Gerona.

ATENCIÓ! ➡ #Girona

▶ S'ha ocupat la subdelegació del govern espanyol a Girona ◀

Es fa crida a anar-hi a donar suport i portar menjar i aigua per les que ja hi són!#EstemPreparades per defensar la #República i exigir la #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/lNn9GHBqan

— #ElPoderDelPoble (@CDRCatOficial) March 25, 2018