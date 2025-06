Según el orden en que aparece la relación de nombres y cargos de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en la que Pedro Sánchez es el secretario general, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ocupa el número 5. Es decir, exactamente el posterior al dimitido Santos Cerdán, cuyo nombre, por cierto, sigue apareciendo en esa web. Pilar Bernabé es secretaria de Igualdad de esa Ejecutiva Federal. De facto, sólo tiene a día de hoy por delante a Sánchez y a la ministra Montero, tras la salida de Cerdán. Cristina Narbona, es la presidenta del partido. Pero es un cargo representativo. Justo por detrás, Pilar Bernabé tiene a la portavoz socialista Esther Peña y al resto de secretarios. Es decir, que es la número 4 porque así lo quiere Sánchez. Y una de las aspirantes a ocupar la secretaría de Organización, ya vacante sin Cerdán.

Pero no sólo eso. Este miércoles, Pilar Bernabé mostró una encendida defensa del fiscal general del Estado procesado de quien llegó a afirmar que «es un hombre de ley». Mientras que sobre el ex ministro y como Santos Cerdán ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró que ella no tenía que valorar «nada». Es decir, la línea del Gobierno al que representa y del PSOE. Pero sobre todo, la línea de Sánchez, de quien es su prolongación en suelo valenciano.

En la actualidad, Pilar Bernabé está al frente de los socialistas de la ciudad de Valencia, donde ha relevado a la eurodiputada Sandra Gómez. También allí hay conflicto, porque el actual portavoz municipal de los socialistas en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuán, se presenta a liderar un distrito de la ciudad y otros miembros de ese mismo grupo municipal optarán a otros, lo que de facto abre la batalla entre Bernabé y el actual grupo municipal del PSOE.

Según algunas fuentes, Pilar Bernabé es la sucesora natural para el puesto que ocupaba Santos Cerdán. Pero, según otras, su salida de Valencia llevaría al PSPV al descalabro, tanto en el Ayuntamiento como a nivel de Comunidad Valenciana. Ella acatará la decisión que tome Sánchez. Su salida implicaría un relevo también en la Delegación del Gobierno. Es decir, que un cambio orgánico del PSOE generaría movimientos en el Gobierno.

A diferencia de Diana Morant, nadie de la dirección socialista tuvo que mediar por ella. Fue, directamente, el presidente del Gobierno quien la designó como delegada. De hecho, algunas fuentes sostienen que Sánchez, en caso de continuar la legislatura, podría decantarse a última hora por Pilar Bernabé como aspirante a la Generalitat Valenciana en lugar de Diana Morant. Sobre todo, dada la evolución de las encuestas, que no favorecen al PSPV.