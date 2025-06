La delegada de Sánchez en Valencia enmudece respecto a Ábalos: «No tengo que valorar nada»

Toda la elocuencia, la encendida defensa y los elogios de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en referencia al procesado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se han transformado en un total silencio cuando se ha pedido a la citada Pilar Bernabé una valoración al respecto de las manifestaciones del ex ministro de Transportes y ex número 2 del PSOE de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos de este martes. «No tengo que valorar nada», ha cortado en seco Pilar Bernabé, que sólo instantes antes no había tenido reparo en ofrecer todo tipo de explicaciones acerca de su postura sobre García Ortiz.

Este martes, la vivienda de José Luis Ábalos ha sido registrada por agentes de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. El registro buscaba documentación sobre contratos públicos, en el marco de la causa que investiga al que fuera número dos de Pedro Sánchez en el PSOE por cobro de comisiones a cambio de contratos de material sanitario y de obra pública durante la pandemia.

José Luis Ábalos está imputado desde noviembre de 2024 por su «papel principal» en el denominado caso Koldo y en relación con los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

Pilar Bernabé ha afirmado que «no tengo que valorar nada», a pesar de que José Luis Ábalos no es un socialista más en Valencia. Se trata de quien ocupó el puesto número 2 de la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Valencia en las elecciones generales de julio de 2023, las últimas hasta la fecha.

Esa lista del PSPV-PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Valencia la encabezaba la actual ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant.

La delegada del Gobierno de Pedro Sánchez en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, al contrario que cuando le han preguntado por el fiscal general del Estado, ha manifestado en referencia a José Luis Ábalos que: «No hago valoraciones de investigaciones y operaciones que están en curso». Un argumento que tampoco se entiende dado que en el caso de García Ortiz para que el procedimiento concluya aún queda el juicio. Y Pilar Bernabé ha efectuado valoraciones más que sobradas sobre ese tema este mismo miércoles.