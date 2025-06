Decathlon se adelanta a las rebajas y liquida las zapatillas Skechers más cómodas del verano

Cuando empieza el calor, una de las cosas que más agradecemos es poder liberarnos del calzado cerrado y dar paso a las sandalias. El problema es que muchas veces lo hacemos a costa de nuestra comodidad. Por suerte, hay marcas que entienden que el verano no está reñido con caminar a gusto. Y Decathlon ha querido ponérnoslo fácil este año, adelantando las rebajas con un modelo de Skechers que lo tiene todo: diseño bonito, materiales de calidad y una sensación al andar que conquista desde el primer paso.

Hablamos de las Sandalias Planas Mujer Skechers 114705 Taupe, un modelo que destaca por su ligereza, suavidad y estilo discreto, ideal para llevar a diario o para esas largas caminatas por la ciudad, el paseo marítimo o incluso para turistear durante horas. Están en plena liquidación en Decathlon, y no exageramos si decimos que pueden convertirse en tus mejores aliadas este verano. Además, están disponibles desde la talla 36, con un precio que parte de los 45 euros, y lo mejor es que no necesitas esperar a las rebajas oficiales para hacerte con ellas. Si estabas buscando unas sandalias cómodas de verdad, este es el momento. Pocas veces se alinean el diseño, el precio y el confort como en este caso.

Decathlon se adelanta a las rebajas con lo mejor de Skechers

Uno de los grandes aciertos de este modelo de sandalias es su estructura. Las Skechers 114705 Taupe están diseñadas para adaptarse a todo tipo de pie gracias a su cierre elástico que abraza sin apretar. No tienen hebillas ni cremalleras incómodas: simplemente te las pones y listo. Además, la suela es de goma, lo que garantiza una buena amortiguación y una pisada estable incluso en superficies irregulares.

Ese detalle marca la diferencia en los días de mucho calor, cuando los pies tienden a hincharse y lo último que quieres es un calzado que oprima. El diseño cruzado del empeine, hecho de un textil suave y resistente, ofrece una sujeción firme sin ser agresiva con la piel. Este tipo de estructura permite además que el pie transpire, algo clave en los meses más calurosos.

Y con una altura de tacón de solo 3 cm, ofrecen ese pequeño impulso que estiliza la figura sin comprometer la comodidad. El equilibrio entre lo práctico y lo bonito está muy bien conseguido, y se nota que es un modelo pensado para mujeres que priorizan sentirse bien, sin renunciar al estilo.

Comodidad que se nota desde el primer paso

Skechers es una marca reconocida por cuidar el confort de sus diseños, y este modelo no es la excepción. El interior está forrado con materiales suaves (otros materiales que no irritan ni resecan la piel), ideal para usar sin calcetines, incluso durante muchas horas.

Además, el ancho es especialmente generoso, lo que las hace perfectas para pies más anchos o para quienes necesitan más espacio sin renunciar a un ajuste seguro. Este punto es especialmente importante para personas mayores o para quienes, simplemente, buscan un calzado más relajado y funcional. Caminar con ellas es como llevar puestas unas deportivas ligeras, pero en formato sandalia.

La suela de goma no sólo es antideslizante, sino que también amortigua el impacto con cada paso. Se nota en superficies duras como el asfalto, pero también al subir y bajar cuestas. Es una comodidad real, no de catálogo. Y una vez las pruebas, es difícil volver a otras sandalias con las que acabas el día deseando quitártelas.

Estilo versátil que combina con todo

En cuanto al diseño, no hay nada que sobre ni que falte. El color taupe (marrón claro) es perfecto para combinar con vestidos, pantalones cortos, vaqueros o incluso looks más formales. No son las típicas sandalias deportivas que sólo puedes usar en excursiones: estas tienen un aire urbano y relajado que funciona igual de bien para pasear por la ciudad como para salir a cenar.

Tienen ese punto minimalista que las hace ponibles con absolutamente todo. Y gracias a su estilo discreto, no cansan. Puedes llevarlas varios días seguidos sin que desentonen ni sientas que repites look. Esto es especialmente útil si viajas o si prefieres mantener un armario cápsula de verano. Con unas sandalias así, te ahorras espacio y dolores de cabeza.

Y al ser tan ligeras, también son una opción ideal para meter en la maleta de vacaciones. No ocupan espacio, no pesan, y te servirán tanto para días de turismo como para bajarte a tomar algo a la terraza del hotel. Además, gracias a la elasticidad de su cierre, son fáciles de poner y quitar, algo que siempre se agradece si estás todo el día entrando y saliendo.

Una oportunidad que no hay que dejar pasar

Decathlon ha apostado por adelantarse a las rebajas de verano con una promoción que no pasa desapercibida. Las Sandalias Planas Mujer Skechers 114705 Taupe están rebajadas a 45 euros, una auténtica ganga para un calzado de esta calidad. No hay que esperar al 1 de julio ni aguantar colas para conseguirlas: puedes comprarlas ya mismo en la web o en tu tienda más cercana.

Este tipo de oportunidades duran poco, sobre todo en tallas intermedias. Así que si te han gustado, no lo dejes pasar. Porque encontrar unas sandalias que cuiden tus pies, tengan estilo y además estén rebajadas… no es algo que pase todos los días. Y menos aún de una marca como Skechers, que ha demostrado que la comodidad no está reñida con el diseño.