El alcalde socialista de Mérida abre la veda: pide a Sánchez que no repita como candidato del PSOE

El alcalde de Mérida ha sido contundente sobre el futuro del PSOE tras la dimisión de Santos Cerdán. Antonio Rodríguez Osuna ha reclamado a Pedro Sánchez la convocatoria de un Congreso Federal Extraordinario sugiere que si él fuera el secretario general del partido no se presentaría como candidato. No ha sido el único: grandes figuras socialistas como Javier Lambán, Eduardo Madina o Felipe González ya cuestionaron las disculpas sin responsabilidades orgánicas de Sánchez.

Pidió perdón, anuncio una auditoria externa y volvió a pedir perdón. Así zanjó Pedro Sánchez la mayor polémica que ha surgido en torno al PSOE en los últimos años -aunque no la única-. Una respuesta que no parece haber gustado a algunos militantes socialistas, que ya comienzan a pedir menos palabras y más acción.

El primero con cargo público ha sido el alcalde de Mérida. Preguntado sobre si un adelanto electoral podría ser una salida para el partido, ha dicho que si él fuera secretario general del PSOE «evidentemente convocaría un congreso extraordinario» y que «no sería candidato», así como que «evidentemente no esperaría hasta el 2027». «Yo creo que hay que actuar de otra manera», ha sentenciado el también secretario general del PSOE de Mérida.

El primero, pero no el único. El ex alcalde de San Sebastián y ex diputado PSOE, Odón Elorza, que ha criticado que «el Comité Federal es solo una performance». «Hay que poner fin al creciente cesarismo en el PSOE y aplicar un plan de regeneración democrática que afecte al facto interno del partido. Hoy se imponen los silencios y la disciplina acrítica y se desprecia al discrepante en los escasos debates», ha sentenciado en un mensaje en redes sociales.

Tras el discurso de Sánchez, el ex presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, criticaba que la dimisión de Santos Cerdán, no era suficiente. «Esto no es una crisis coyuntural, es una crisis estructural o existencial», ha añadido. «Esto dependerá de los militantes que la crisis sea curable o que sea existencial y definitiva para el propio partido», sentenciaba.

También se ha mostrado tajante Felipe González. El ex presidente del Gobierno, afirmaba que Eduardo Madina, ex diputado del PSOE y rival de Pedro Sánchez en las primarias de 2014, sigue siendo su candidato para liderar el partido. «Madina fue mi candidato, y es más, lo sigue siendo en mi corazón y en mi cabeza», expresaba este mismo jueves, tras conocerse el posible amaño de las primarias de ese año.

Eduardo Madina, por su parte, ha reivindicado, en el mismo acto que el ex presidente socialista, las figuras de Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba, horas después de que se revelara el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. «Es lo mejor que se puede decir en un día como el de hoy», apostillaba.

Page, ya lo alertó

Lo cierto es que estas reacciones se producen el informe de la UCO que relaciona a Santos Cerdán, ya ex secretario de organización del PSOE, con comisiones de al menos 620.000 euros por obras públicas. Pero antes, ya había barones críticos que alertaban del mal momento del partido. El más contundente de ellos, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.