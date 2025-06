Esperanza Aguirre aconseja a Feijóo una moción de censura sólo para convocar elecciones

Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, ha valorado este viernes que Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, debe sacar adelante una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después del escándalo de corrupción que ha derivado en la dimisión del secretario de Organización socialista, Santos Cerdán. Asimismo, ha destacado que los españoles no son «gilipollas», como quiere hacer ver un Ejecutivo que «no hace más que mentir».

Aguirre, que ha tachado de «absoluta vergüenza» la situación que rodea al Gobierno y a Sánchez, cree que Feijóo tendría que comprometerse a convocar elecciones generales justo después de la moción, ya que en ellas está convencida de que el presidente popular sacaría «mayoría absoluta».

«Si hiciera la moción de censura, yo la haría comprometiéndome a que en el mismo día de firmar ante el Rey el cargo de presidente del Gobierno, convocaría yo las elecciones. Y estoy convencida de que Feijóo tendría mayoría absoluta», ha expuesto Esperanza Aguirre ante los medios de comunicación este viernes, desde la Puerta del Sol.

La que fuera presidenta madrileña ha criticado que el presidente del Gobierno «no hace más que mentir» y hacer creer que los españoles son «gilipollas». «Y no lo somos», ha reivindicado Aguirre, quien también se ha referido a Podemos, formación de la que asegura que debería «ser inteligente» al criticar la corrupción de Pedro Sánchez si «quisiera de verdad hacerse con el voto de la izquierda».

Feijóo pide dimisiones

La postura del Partido Popular, tal y como reflejó en la tarde del jueves, su líder, Alberto Núñez Feijóo, es que, además de Santos Cerdán, el que se debe marchar es Pedro Sánchez. «Es el nº 1 de la trama», señaló en su comparecencia, si bien no da opciones por el momento a una moción de censura contra el Gobierno.

«Si todo el entorno del presidente está corrompido, es porque el umbral ético de Sánchez así lo ha permitido», manifestó Feijóo en una rueda de prensa convocada en la sede nacional del PP. «Que no vaya de víctima porque las víctimas somos todos los españoles», señalaba en alusión a la comparecencia del presidente del Gobierno, producida minutos antes en Ferraz. «Ha llegado el momento de poner fin a la escapada, sobrevivir ya no es una opción. No es creíble que el Sánchez que lo controla todo en su Gobierno, en su partido no se enterara de nada», ha espetado el líder de la oposición a Pedro Sánchez.