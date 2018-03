Karl Jacobi: “Quieren que me vaya de Cataluña, pero si no me matan me quedaré aquí”

“Voto para que todos ustedes vayan a la cárcel”. Fue la frase que Karl Jacobi, un empresario alemán que este martes asistía a un coloquio del Círculo de Directivos de Habla Alemana de Barcelona, espetó a Roger Torrent. La crítica, reflejo de la preocupación entre el empresariado afincado en Cataluña, le ha puesto en la diana del separatismo. En las redes sociales, llaman a hacer ‘boicot’ a su empresa, Comvort Group Worldwide, especializada en marketing y de la que es fundador, le insultan y le piden que se vaya de Cataluña, a donde llegó hace treinta años. Incluso le vinculan con Hitler.

Pero las amenazas no le ablandan un ápice. Enérgico y vehemente, en esta entrevista con OKDIARIO se reafirma en cada una de sus palabras y va más allá. Reclama responsabilidades a todos, a los independentistas pero también al Gobierno central. Todos culpables de una crisis, dice, de la que los empresarios tardarán décadas en recuperarse.

¿Habló con Roger Torrent después de su intervención en el Círculo Ecuestre?

No, tampoco me interesaba. El señor Torrent tuvo la oportunidad de hablar durante una hora y media, y en su ponencia no hubo nada nuevo. Simplemente, se dirigió al pasado. No había ni ideas para hoy ni para el futuro. Este señor no aporta nada.

Los empresarios españoles no le dicen la mitad de las cosas que le dijo usted ayer. ¿A qué cree que se debe?

A que tienen miedo de las represalias. Me he enterado de que hay grupos aquí en Cataluña que están intentando boicotear mi empresa, mi familia, mi casa, mi vida… Pero yo aguanto esto porque sí. Otras personas que están más vinculadas con la industria aquí en Cataluña o en el resto de España tienen miedo de que, por su opinión personal, su empresa o sus empleados puedan sufrir. Yo tengo la valentía de decir lo que pienso. Siempre he sido así. Soy de Colonia y nosotros, como solemos decir, “tenemos el corazón encima de la lengua”. Digo lo que pienso. Y lo que pienso es que hace 30 años que estoy en Cataluña y lo que están haciendo los políticos es totalmente irresponsable. No tienen en cuanta los intereses de su pueblo.

Ha recibido muchos ataques en las redes sociales. ¿Lo esperaba?

Cientos de ataques. No lo esperaba, la verdad, y sobre todo, no pensaba que me fuesen a vincular con los nazis. O los comentarios de ‘vete a tu país’. No, mi país es éste. Yo vivo aquí. Cuando la gente no tiene argumentos, ataca e insulta. Y esto es lo que pasó. Tampoco el señor Torrent los tiene.

¿Qué efectos ha tenido en su empresa la situación en Cataluña?

Las cifras hablan por sí mismas. El turismo ha caído, 3.000 empresas se han ido de Cataluña… La situación es preocupante. Para volver a lo que teníamos antes necesitaremos veinte años.

¿Es una preocupación compartida en su entorno?

Por supuesto, y no solo entre los alemanes, como yo. Tengo contacto con empresarios japoneses, americanos, holandeses, franceses… Y todos ellos, piensan igual. Lo que pasa es que no se atreven a decirlo por las represalias del movimiento independentista.

¿Volverán las empresas que se han trasladado fuera de Cataluña?

Es muy complicado, porque estas empresas han perdido la confianza en la región. La confianza es un elemento psicológico, es muy difícil de conseguir y hacen falta muchos años para mantenerla. Esta confianza está rota a nivel mundial, por eso el turismo ya no funciona, las inversiones no se realizan…Va a ser un proceso muy largo y difícil, no sólo para Cataluña, para toda España.

¿Cree que Cataluña se recuperará con un gobierno independentista?

En primer lugar, la solución es aplicar la ley. Estos señores piensan que están por encima de la ley. Hablan y actúan fuera de la ley. Por lo tanto, lo primero es aplicarla, recordarles que tienen una responsabilidad política y tienen que cumplir con sus funciones y su responsabilidad. Después, transparencia total. Llevan 30 años adoctrinando a la población con mentiras, y eso también se tiene que acabar aplicando las leyes. Es necesario hacer ver a la población que las cosas no son tan malas ni tan negativas como estos políticos les llevan contando desde hace años. Solo entonces podremos volver a la normalidad. Desde hace 30 años, estos políticos independentistas nunca han tenido un programa, una estrategia, más allá de la independencia. Nunca han hecho nada para el pueblo, nunca han hecho nada para las empresas, para los empleados. Nunca. Solamente han actuado según sus propios intereses. La Constitución está hecha por la población, la población española y catalana hicieron la Constitución. Eso es la democracia. Y, repito, los políticos tienen que estar dentro de la ley, nadie puede hacer lo que le de la gana, nosotros tampoco. Por eso exigimos que como todos los ciudadanos, cumplan con la ley. Todos estos políticos tienen que ir a la cárcel. Esto no pasa en ningún lugar del mundo

“Los políticos tienen que estar dentro de la ley, nadie puede hacer lo que le de la gana, nosotros tampoco”

¿Cree que el Gobierno ha actuado bien?

En absoluto. Tendría que haberse tomado más en serio la situación en Cataluña. El señor Rajoy ha reaccionado así porque es un señor muy duro, poco flexible y pensaba que con estas medidas lo iba a controlar… Pero hace muchísimos años que tenemos esta situación y ninguna de las dos partes ha hecho lo necesario para aclararla. La culpabilidad no es solo de los políticos catalanes, sino también del Gobierno central. Ahora es el momento de demostrar lo que realmente es ser político. Los políticos son aquellas personas que se sientan y hablan y solucionan los problemas.

¿El Gobierno alemán hubiese actuado distinto?

Por supuesto, porque repito, en primer lugar, hay que aplicar la ley. Ningún político puede ponerse fuera de la ley, ni tampoco hacer ilusiones o promesas a una población sobre algo que por ley no puede hacer. Eso es ilegal. Y creo que aquí se llama rebelión y para eso está la cárcel. Esto no se puede hacer y por tanto si no se puede hacer, a la cárcel.

¿Acabarán en prisión?

No van a acabar en la cárcel, porque en este país, como se suele decir, se ha hecho la ley y se ha hecho la trampa. Esta frase solo existe en castellano, no la hay en ninguna otra lengua del mundo. Todo el mundo pasa de la ley, y hasta que no haya alguien que lo denuncie, pues todos hacen lo que les da la gana. Y esto se tiene que acabar. Yo tengo que cumplir la ley, porque si no mañana tengo la policía delante de mi casa.

“No van a acabar en la cárcel, porque en este país, como se suele decir, se ha hecho la ley y se ha hecho la trampa”

¿Qué opina de Puigdemont, fugado de la Justicia española?

Puigdemont es “un conejo” que no quiere dar la cara ante algo que realmente ha iniciado él. Cuando tiene que sufrir las consecuencias, se va. Y además, todos pagamos un avión lleno de periodistas que van a Bélgica para hacer una rueda de prensa… Es un político totalmente irresponsable.

¿Ha pensado en trasladar su empresa fuera de Cataluña?

Tengo mi vida aquí, mi casa está aquí y si no me matan, me quedo aquí.

¿Teme por su integridad física?

Todavía no. Pero cuento con eso.

¿Cómo se ve todo esto en Europa?

Todo el mundo me pregunta, otros empresarios… y ellos no lo entienden. Porque la frase, “la unión hace la fuerza” es una frase fundamental para la mayoría de las empresa multinacionales, que son la mayoría de las que invierten en España. Por mucho que yo se lo intento explicar, no pueden entenderlo. Es lógico. Racionalmente no se puede entender. Todo este movimiento se construye a base de emociones, y contra eso, no se pueden contraponer argumentos racionales. Por eso son tan fuertes.