Dos miembros de las Mareas y otro de Podemos son los jefes de la Coordinadora en Defensa de las Pensiones

Podemos tiene infiltrada e invadida la coordinadora en defensa de las pensiones para dirigir las protestas contra el Gobierno. Pese a que fue el PSOE el que congeló las pensiones, la supuestamente independiente Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones ha decidido lanzarse a la calle para protestar ahora que las pensiones tienen garantizada una subida de al menos un 0,25% y, en los últimos seis años de aplicación la pérdida de poder adquisitivo se limita a un 0,1%.

Entre las personas más influyentes de este movimiento que salta a las calles en Madrid, y muchas otras ciudades de España de forma teóricamente espontánea, se encuentran personas ligadas a las ramificaciones y asociaciones habituales de Podemos.

Así, gente del entorno habitual de IU, PCE y Podemos ha influido de forma decisiva en una movilización que alega que “las pensiones son de miseria” pero olvida que desde el año 2000 la pensión media se ha duplicado en España.

La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones ha sido la convocante de las protestas, pese a que en determinadas ciudades también ha colaborado los sindicatos mayoritarios. La Coordinadora aglutina a su vez a diversas plataformas y movimientos como Marea Pensionista o Yayoflautas, organización ligada a las ramificaciones del 15M.

Sus portavoces están apareciendo estos días en los medios de comunicación como miembros de la Coordinadora, sin dar más detalles, dando lugar a una supuesta identificación de todos los jubilados con sus mensajes.

Pero, lo cierto es que al comprobar quiénes son estos portavoces es fácil detectar a conocidos activistas con una fuerte carga ideológica de la órbita de IU, PCE y Podemos o En Marea.

Victoria Portas Mariño

Una de ellas es la portavoz, Victoria Portas Mariño, nacida en Pontevedra en 1976. Ella fue en una de las tres listas de las elecciones internas al Consello das Mareas de En Marea en enero de 2017. Ella compagina su trabajo de Asesoría Laboral con sus actuales funciones como portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (CEDSPP). También como colaboradora de la Federación de Sindicatos Mundial (FSM). Y también como miembro del Movimiento Gallego en Defensa de las Pensiones (MODEPEN)”.

Leopoldo Pelayo Alarcón

El portavoz en Madrid, Leopoldo Pelayo Alarcón, también es un clásico. Ha sido también representante del colectivo Frente Cívico Somos Mayoría (FCSM) de Julio Anguita. Además, fue activista en las Marchas por la Dignidad. La cuenta de Twitter del Partido Comunista de Madrid lo ha identificado públicamente como militante suyo. En su cuenta de Twitter [@LeopoldoPelayo 7 ] se puede ver como retuitea a Podemos e IU.

📺 Leopoldo Pelayo, militante de @elpce, participó esta mañana en el debate sobre pensiones en @mananascuatro 🗣 "Los gobernantes están al servicio de los poderes económicos… Hay dinero para pensiones, pero no voluntad política" pic.twitter.com/AAhuVHJX3f — PCM (@elpcm) February 26, 2018

Fue anunciado, de hecho, en unas charlas que compartió en Rivas junto a Eduardo Garzón. En 2015 figuró como portavoz del denominado Frente Cívico con motivo de una manifestación contra la Troika en compañía de diversas ‘mareas’. Pelayo aseguraba por aquel entonces que “las mareas” se manifiestan contra el “golpe de estado político” que representan este tipo de medidas.

Prudenci Vidal

Otra de las portavoces es Prudenci Vidal (Marea Pensionista Barcelona). En su Instagram se puede ver cómo ha colgado una imagen de propaganda de la Proposición de Ley de Reforma de las Pensiones de Podemos. En la cuenta de Facebook de Marea Pensionista se pueden ver, además, vídeos de En Marea (Podemos).

Ovidio Bustillo

El encargado de Twitter de Yayoflautas Madrid es Ovidio Bustillo, de 65 años. Uno de los primeros objetores de España. Ex religioso. Al salir de su congregación fue un pionero al decidir objetar y formó parte del grupo de Can Serra. Histórico activista y ex editor de la revista Oveja negra.

Estos son algunos. No todos. Pero sí algunos de los más activos impulsores de esta Coordinadora que, dice, va a reclamar un sistema justo para todos los pensionistas actuales y futuros receptores de prestaciones por jubilación.